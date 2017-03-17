BangladeÅŸ'te emniyet binasÄ± yakÄ±nlarÄ±nda intihar saldÄ±rÄ±sÄ±

BangladeÅŸ'te intihar bombacÄ±sÄ±, inÅŸaatÄ± devam eden emniyet binasÄ± yakÄ±nlarÄ±nda Ã¼zerindeki dÃ¼zeneÄŸi infilak ettirdi.
Acil Eylem Taburu (RAB) sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Mufti Mahmud Khan, baÅŸkent Dakka'daki Ashkona kamp bÃ¶lgesinde inÅŸaatÄ± sÃ¼ren RAB binasÄ±nÄ± hedef alan intihar bombacÄ±sÄ±nÄ±n kendisini patlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
Khan, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin, bÃ¶lgeye giren bombacÄ±ya mÃ¼dahale ettiÄŸi sÄ±rada meydana gelen patlamada, saldÄ±rganÄ±n Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi.
SaldÄ±rÄ±yÄ± henÃ¼z Ã¼stlenen olmazken Ã¶rgÃ¼t baÄŸlantÄ±sÄ± araÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor.
Kampta gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin bulunduÄŸu sÄ±rada gerÃ§ekleÅŸtirilen saldÄ±rÄ± sonrasÄ± Ã¶lÃ¼ ya da yaralÄ± sayÄ±sÄ±na iliÅŸkin aÃ§Ä±klama yapÄ±lmadÄ±.
Ã–te yandan, Chittagong kentinin gÃ¼neydoÄŸu kesiminde polis ile Ã§atÄ±ÅŸmaya giren 4 "Cemaat-Ã¼l mÃ¼cahidin" Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yesinin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.
Cemaat-Ã¼l mÃ¼cahidin Ã¶rgÃ¼tÃ¼, 1 Temmuz 2016'da GÃ¼lÅŸen diplomatik bÃ¶lgesindeki bir restorana dÃ¼zenlenen ve aralarÄ±nda Ä°talyan ve Japon turistlerin de bulunduÄŸu 20 kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne neden olan saldÄ±rÄ±dan da sorumlu tutuluyor.
GÃ¼lÅŸen diplomatik bÃ¶lgesindeki Holey Artisan'Ä± basan silahlÄ± saldÄ±rganlar, restorandaki 33 kiÅŸiyi rehin almÄ±ÅŸtÄ±. SaldÄ±rganlarla Ã§atÄ±ÅŸmaya giren 2 polis yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmiÅŸ, 30 polis yaralanmÄ±ÅŸtÄ±. GÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin dÃ¼zenlediÄŸi operasyonda 6 saldÄ±rgan Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸ, 1 saldÄ±rgan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ, 13 rehine kurtarÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. SaldÄ±rganlarÄ±n 20 rehineyi Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸtÄ±. SaldÄ±rÄ±yÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž Ã¼stlenmiÅŸti. BangladeÅŸli yetkililer ise DEAÅž'in Ã¼lkede faaliyet gÃ¶sterdiÄŸine dair herhangi bir kanÄ±tÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. SaldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri, ÅŸÃ¼phelilerin gizlendiÄŸi yerlere baskÄ±n dÃ¼zenlemiÅŸti.
Uganda'da Ã¼st dÃ¼zey bir emniyet yetkilisi uÄŸradÄ±ÄŸÄ± suikast sonucu Ã¶ldÃ¼
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel'i Beyaz Saray'da aÄŸÄ±rlÄ±yor. Ä°ki lider ilk kez yÃ¼zyÃ¼ze gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼yor.
BM BatÄ± Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (ESCWA) Ä°cra Sekreteri Rima Halef, BM Genel Sekreteri'nin, Ä°srail'i Ä±rkÃ§Ä±lÄ±kla suÃ§layan bir raporu geri Ã§ekmesini istemesi Ã¼zerine istifa ettiÄŸini duyurdu
TÃœRKSOY tarafÄ±ndan 2017 TÃ¼rk DÃ¼nyasÄ± KÃ¼ltÃ¼r BaÅŸkenti olarak ilan edilen Kazakistan'Ä±n TÃ¼rkistan ÅŸehrinde Ahmet Yesevi Ãœniversitesinin destekleriyle Ã§eÅŸitli etkinliklere imza atÄ±lacak
Fas KralÄ± 6. Muhammed, Adalet ve KalkÄ±nma Partisi Ulusal Konsey BaÅŸkanÄ± Sadettin Osmaniâ€™yi yeni hÃ¼kÃ¼meti kurmakla gÃ¶revlendirdi
BaÅŸkent Dakka'daki emniyet binasÄ± yakÄ±nlarÄ±nda intihar saldÄ±rÄ±sÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildi
AB Komisyonu, BelÃ§ika'nÄ±n nÃ¼kleer santral iÅŸletmecilerini mali risklerden koruma planlarÄ±nÄ± onayladÄ±
IKBY BaÅŸkanÄ± Barzani, "IKBY'nin emniyet ve PeÅŸmerge gÃ¼Ã§leri Åžengal'de (Sincar) mevcut olduÄŸu sÃ¼rece baÅŸka gÃ¼Ã§lerin orada olmasÄ± kabul edilemeyeceÄŸi gibi, hÃ¼kÃ¼met ve PeÅŸmerge gÃ¼Ã§lerinin hareket etmesini engelleyip bÃ¶lgenin yeniden inÅŸasÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nÃ¼ de kapatamazlar" dedi
Kazakistan'da terÃ¶r eylemlerini organize ettiÄŸi ÅŸÃ¼phesiyle Ä°nterpol tarafÄ±ndan aranan ve Afganstan'da tutuklanan terÃ¶r ÅŸÃ¼phelisi Kazakistan'a iade edildi
Avrupa Rohingya Konseyi BaÅŸkanÄ± Dr. Kyaw, "AB, soruÅŸturma komisyonunun Myanmar'da bÃ¼tÃ¼n suÃ§larÄ± iÅŸleyen ordu tarafÄ±ndan oluÅŸturulmasÄ±nÄ± istiyor. Bu, gerÃ§ekten Ã§ok Ã¼zÃ¼cÃ¼" dedi
Avrupa BirliÄŸi Adalet DivanÄ±nÄ±n "iÅŸverenlerin, Ã§alÄ±ÅŸanlara baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ yasaÄŸÄ± getirebileceÄŸi" yÃ¶nÃ¼ndeki kararÄ± Ä°ngiltere'deki birÃ§ok kesim tarafÄ±ndan tepkiyle karÅŸÄ±landÄ±
ABDâ€™nin Suriye'de namaz sÄ±rasÄ±nda vurduÄŸu ve "El Kaideci" olduklarÄ±nÄ± iddia ettiÄŸi topluluk, radikalizme karÅŸÄ± Ã§Ä±kan TebliÄŸ Cemaati mensuplarÄ±ndan oluÅŸuyor
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Rex Tillerson, Kuzey Kore'nin nÃ¼kleer silah geliÅŸtirmeye devam etmesi halinde askeri mÃ¼dahale seÃ§eneÄŸinin gÃ¼ndeme gelebileceÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulundu
Azerbaycan'da Asya'nÄ±n Kalbi-Ä°stanbul SÃ¼reci (HoA-IP) YÃ¼ksek DÃ¼zeyli Memurlar ToplantÄ±sÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildi
Avrupa Rohingya Konseyi BaÅŸkanÄ± Dr. Kyaw, "AB, soruÅŸturma komisyonunun Myanmar'da bÃ¼tÃ¼n suÃ§larÄ± iÅŸleyen ordu tarafÄ±ndan oluÅŸturulmasÄ±nÄ± istiyor. Bu, gerÃ§ekten Ã§ok Ã¼zÃ¼cÃ¼." dedi.
Kenya 13,7 Mbps mobil internet hÄ±zÄ±yla da Afrika Ã¼lkeleri arasÄ±nda ilk sÄ±rada bulunuyor