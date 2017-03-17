19:08, 17 Mart 2017 Cuma

BangladeÅŸ'te emniyet binasÄ± yakÄ±nlarÄ±nda intihar saldÄ±rÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BangladeÅŸ'te intihar bombacÄ±sÄ±, inÅŸaatÄ± devam eden emniyet binasÄ± yakÄ±nlarÄ±nda Ã¼zerindeki dÃ¼zeneÄŸi infilak ettirdi.

Acil Eylem Taburu (RAB) sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Mufti Mahmud Khan, baÅŸkent Dakka'daki Ashkona kamp bÃ¶lgesinde inÅŸaatÄ± sÃ¼ren RAB binasÄ±nÄ± hedef alan intihar bombacÄ±sÄ±nÄ±n kendisini patlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Khan, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin, bÃ¶lgeye giren bombacÄ±ya mÃ¼dahale ettiÄŸi sÄ±rada meydana gelen patlamada, saldÄ±rganÄ±n Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi.

SaldÄ±rÄ±yÄ± henÃ¼z Ã¼stlenen olmazken Ã¶rgÃ¼t baÄŸlantÄ±sÄ± araÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor.

Kampta gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin bulunduÄŸu sÄ±rada gerÃ§ekleÅŸtirilen saldÄ±rÄ± sonrasÄ± Ã¶lÃ¼ ya da yaralÄ± sayÄ±sÄ±na iliÅŸkin aÃ§Ä±klama yapÄ±lmadÄ±.

4 "CEMAAT-ÃœL MÃœCAHÄ°DÄ°N" Ã–RGÃœTÃœ ÃœYESÄ° DE Ã–LDÃœRÃœLDÃœ

Ã–te yandan, Chittagong kentinin gÃ¼neydoÄŸu kesiminde polis ile Ã§atÄ±ÅŸmaya giren 4 "Cemaat-Ã¼l mÃ¼cahidin" Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yesinin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.

Cemaat-Ã¼l mÃ¼cahidin Ã¶rgÃ¼tÃ¼, 1 Temmuz 2016'da GÃ¼lÅŸen diplomatik bÃ¶lgesindeki bir restorana dÃ¼zenlenen ve aralarÄ±nda Ä°talyan ve Japon turistlerin de bulunduÄŸu 20 kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne neden olan saldÄ±rÄ±dan da sorumlu tutuluyor.

GÃ¼lÅŸen diplomatik bÃ¶lgesindeki Holey Artisan'Ä± basan silahlÄ± saldÄ±rganlar, restorandaki 33 kiÅŸiyi rehin almÄ±ÅŸtÄ±. SaldÄ±rganlarla Ã§atÄ±ÅŸmaya giren 2 polis yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmiÅŸ, 30 polis yaralanmÄ±ÅŸtÄ±. GÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin dÃ¼zenlediÄŸi operasyonda 6 saldÄ±rgan Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸ, 1 saldÄ±rgan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ, 13 rehine kurtarÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. SaldÄ±rganlarÄ±n 20 rehineyi Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸtÄ±. SaldÄ±rÄ±yÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž Ã¼stlenmiÅŸti. BangladeÅŸli yetkililer ise DEAÅž'in Ã¼lkede faaliyet gÃ¶sterdiÄŸine dair herhangi bir kanÄ±tÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. SaldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri, ÅŸÃ¼phelilerin gizlendiÄŸi yerlere baskÄ±n dÃ¼zenlemiÅŸti.