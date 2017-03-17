Fasâ€™ta yeni hÃ¼kÃ¼met kurma gÃ¶revi Osmaniâ€™ye verildi

Fas KralÄ± 6. Muhammed, Adalet ve KalkÄ±nma Partisi (PJD) Ulusal Konsey BaÅŸkanÄ±Â Sadettin Osmaniâ€™yi yeni hÃ¼kÃ¼meti kurmakla gÃ¶revlendirdi.
Fas Kraliyet BasÄ±n Ofisi'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Kral 6. Muhammedâ€™in Osmani'yi Kazablanka Kraliyet SarayÄ±'nda kabul ederek hÃ¼kÃ¼meti kurmakla gÃ¶revlendirdiÄŸi belirtildi.
Ãœlkede 7 Ekim Cuma gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lan Fas Parlamentosu Temsilciler Meclisi seÃ§imlerinde, en Ã§ok oyu alarak 125 milletvekili Ã§Ä±karan PJD, seÃ§imi birinci parti olarak tamamlamÄ±ÅŸtÄ±.
Sadettin Osmani (61), Benkiran'dan sonra PJD'nin en Ã¶nemli ismi olarak gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Partinin eski genel sekreterlerinden Osmani, 2010-2011 yÄ±llarÄ±nda Meclis BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, 2012-2013 yÄ±llarÄ±nda ise DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revlerinde bulundu. Osmani, 2008 yÄ±lÄ±ndan bu yana PJDâ€™nin Ulusal Konsey BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yÃ¼rÃ¼tÃ¼yor.
Fas'ta 7 Ekim 2016'da yapÄ±lan genel seÃ§imlerden birinci Ã§Ä±kan Adalet ve KalkÄ±nma Partisinin genel sekreteri Abdulilah Benkiran, 10 Ekim'de Fas KralÄ± 6. Muhammed tarafÄ±ndan yeni hÃ¼kÃ¼meti kurmakla gÃ¶revlendirilmiÅŸti. Ancak Benkiran, 5 ayÄ± aÅŸkÄ±n sÃ¼redir yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ Ã§alÄ±ÅŸmalara karÅŸÄ±n koalisyonu oluÅŸturamamÄ±ÅŸtÄ±.
Kraliyet BasÄ±n Ofisinden dÃ¼n yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Kral 6. Muhammed'in, hÃ¼kÃ¼met kurma gÃ¶revini Benkiran'dan alarak aynÄ± partiden baÅŸka bir milletvekiline vereceÄŸi kaydedilmiÅŸti.
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Fas KralÄ± 6. Muhammed, Adalet ve KalkÄ±nma Partisi Ulusal Konsey BaÅŸkanÄ± Sadettin Osmaniâ€™yi yeni hÃ¼kÃ¼meti kurmakla gÃ¶revlendirdi
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