FETÖ'nün kadın yapılanmasına operasyonda 19 gözaltı

Eyüp Sultan Araştırma Merkezi kuruldu

Başbakanlık Başmüşaviri Prof. Dr. Karlığa, “Her büyük medeniyetin de temsilci şehirleri vardır. İstanbul da hem İslam, hem Türk, hem Osmanlı medeniyetinin örnek şehri, başkenti ve merkezidir. İstanbul’un ruhunun fiilen ifadesi olan yer ise Eyüp Sultan’dır.” dedi