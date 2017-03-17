19:17, 17 Mart 2017 Cuma

TÃ¼rkistan'da TÃ¼rk DÃ¼nyasÄ± KÃ¼ltÃ¼r BaÅŸkentliÄŸi hazÄ±rlÄ±klarÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

UluslararasÄ± TÃ¼rk KÃ¼ltÃ¼rÃ¼ TeÅŸkilatÄ±nca (TÃœRKSOY) 2017Â TÃ¼rk DÃ¼nyasÄ± KÃ¼ltÃ¼r BaÅŸkentiÂ olarak ilan edilenÂ Kazakistan'Ä±nÂ TÃ¼rkistanÂ ÅŸehrinde Ahmet Yesevi Ãœniversitesinin destekleriyle Ã§eÅŸitli etkinlikler dÃ¼zenlenecek.

Ahmet Yesevi Ãœniversitesinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, TÃ¼rkistan'Ä±n 2016'da Azerbaycan'Ä±n Åžeki ÅŸehrinde gerÃ§ekleÅŸen 34. DÃ¶nem TÃœRKSOY Daimi Konsey toplantÄ±sÄ±nda Ã¼ye Ã¼lkelerin kÃ¼ltÃ¼r bakanlarÄ±nÄ±n oybirliÄŸiyle Kazakistan'Ä±n TÃ¼rkistan ÅŸehrinin, 2017 yÄ±lÄ± TÃ¼rk DÃ¼nyasÄ± KÃ¼ltÃ¼r BaÅŸkenti ilan edildiÄŸi anÄ±msatÄ±ldÄ±.

AÃ§Ä±klamada, Kazakistan, TÃ¼rkistan ve Ahmet Yesevi Ãœniversitesinin bu kapsamda Ã§eÅŸitli faaliyetlere imza atmak iÃ§in hazÄ±rlÄ±klara baÅŸladÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Buna gÃ¶re, 33 TÃ¼rk ve akraba topluluÄŸundan gelen Ã¶ÄŸrencileri bÃ¼nyesinde barÄ±ndÄ±ran Ahmet Yesevi Ãœniversitesince de GÃ¼ney Kazakistan Eyaleti ValiliÄŸi iÅŸbirliÄŸinde uluslararasÄ± "TÃ¼rkistan ve TÃ¼rkoloji" sempozyumu dÃ¼zenlenecek.

21 Mart 2017'de Ahmet Yesevi Ãœniversitesi KÃ¼ltÃ¼r Merkezinde gerÃ§ekleÅŸecek sempozyuma 600'e yakÄ±n akademisyen katÄ±lmak iÃ§in mÃ¼racaatta bulundu. Sempozyuma 20 farklÄ± Ã¼lkeden TÃ¼rkolojiye gÃ¶nÃ¼l veren Ã¼nlÃ¼ TÃ¼rkologlar ile TÃ¼rkiye, Kazakistan ve birÃ§ok Ã¼lkeden diplomatlar da katÄ±lacak.

AyrÄ±ca 21 Mart Nevruz ÅŸenlikleriyle beraber aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± yapÄ±lacak olan TÃœRKSOY programÄ± Ã§erÃ§evesinde mÃ¼zik festivalleri, Orta Asya kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nÃ¼ yansÄ±tan gÃ¶steriler, TÃ¼rk dÃ¼nyasÄ± kitap fuarÄ±, kÃ¼ltÃ¼r ve sanat ÅŸÃ¶lenleri, paneller ve Ã§eÅŸitli yarÄ±ÅŸmalar dÃ¼zenlenecek.

TÃœRKÄ°STAN VE Ã‡Ä°MKENT'TE ETKÄ°NLÄ°KLER GERÃ‡EKLEÅžTÄ°RÄ°LECEK

GÃ¼ney Kazakistan Eyalet ValiliÄŸi, bÃ¶lge halkÄ±nÄ±n yapÄ±lacak faaliyetlere katÄ±lÄ±mÄ±nÄ± artÄ±rmak iÃ§in sÃ¶z konusu ÅŸenliklere gÃ¼nler kala faaliyetlerle ilgili bilgilendirme toplantÄ±larÄ± gerÃ§ekleÅŸtirecek.

TÃœRKSOY TÃ¼rk dÃ¼nyasÄ± kÃ¼ltÃ¼r baÅŸkenti kapsamÄ±nda yÄ±l iÃ§erisinde TÃ¼rkistan ve Ã‡imkent ÅŸehirlerinde 40'tan fazla etkinlik gerÃ§ekleÅŸtirilecek. Bu yÄ±lÄ±n sonuna doÄŸru kapanÄ±ÅŸ tÃ¶reniyle birlikte TÃœRKSOY 2018 KÃ¼ltÃ¼r baÅŸkenti seÃ§ilerek program sona erecek.