19:32, 17 Mart 2017 Cuma

BM'de 'Ä°srail baskÄ±sÄ±' istifasÄ±





BM BatÄ± Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (ESCWA) Ä°cra Sekreteri Rima Halef, BM Genel Sekreteri'nin, Ä°srail'i Ä±rkÃ§Ä±lÄ±kla suÃ§layan bir raporu geri Ã§ekmesini istemesi Ã¼zerine istifa ettiÄŸini duyurdu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BM BatÄ± Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (ESCWA) Ä°cra Sekreteri Rima Halef, BM Genel Sekreteri'nin, Ä°srail'i Ä±rkÃ§Ä±lÄ±kla suÃ§layan bir raporu geri Ã§ekmesini istemesi Ã¼zerine istifa ettiÄŸini duyurdu. Â

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