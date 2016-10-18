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20:44, 17 Mart 2017 Cuma
Avrupa
19:32, 17 Mart 2017 Cuma

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BM'de 'Ä°srail baskÄ±sÄ±' istifasÄ±
BM'de 'Ä°srail baskÄ±sÄ±' istifasÄ±

BM BatÄ± Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (ESCWA) Ä°cra Sekreteri Rima Halef, BM Genel Sekreteri'nin, Ä°srail'i Ä±rkÃ§Ä±lÄ±kla suÃ§layan bir raporu geri Ã§ekmesini istemesi Ã¼zerine istifa ettiÄŸini duyurdu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BM BatÄ± Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (ESCWA) Ä°cra Sekreteri Rima Halef, BM Genel Sekreteri'nin, Ä°srail'i Ä±rkÃ§Ä±lÄ±kla suÃ§layan bir raporu geri Ã§ekmesini istemesi Ã¼zerine istifa ettiÄŸini duyurdu.

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Ä°lgili Konular Ä°srail BM
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