19:37, 17 Mart 2017 Cuma

Kılıçdaroğlu: Değişiklik hepimizi ilgilendiriyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çine ilçesinde Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan ilçe terminal binasının açılışına katılarak, çalışmalarından dolayı belediye başkanlarına teşekkür etti.

Kılıçdaroğlu, 16 Nisan'da halk oylamasına gidileceğine işaret ederek, sandığa gidilmeden önce herkesin iyi düşünmesini istedi.

Kılıçdaroğlu, halk oylamasında "evet" denmesini isteyen kişilerin neden "evet" dediklerini açıklayamadıklarını belirterek, devletin sigortası olarak nitelendirdiği cumhurbaşkanının tarafsız olması gerektiğini ifade etti.

"DEĞİŞİKLİK HEPİMİZİ İLGİLENDİRİYOR"

Kılıçdaroğlu, tek adam rejimini istemedikleri, bir kişiye yetki verilmesi durumunda Türkiye'nin sonu belli olmayan bir yere gideceği değerlendirmesinde bulundu.

1982 yılında gerçekleşen anayasa değişikliği için 'hayır' oyu kullandığını ve çocuklarına bunu gururla anlattığını söyleyen Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şimdi hepinizin önünde güzel bir fırsat var, çocuklarımıza ve torunlarımıza gururla söyleyebileceğimiz şeyler var. 'Türkiye'de demokrasiyi askıya almak istiyorlardı, bütün yetkileri bir adama vermek istiyorlardı, ben gururumla ve onurumla ülkem için, bayrağım için, vatanım için gittim ve hayır oyunu kullandım' deme gururunu yaşayabilirsiniz, yaşayabiliriz. Bunun partilerle ilgisi yok, bu değişiklik hepimizi ilgilendiriyor. Bunun şahıslarla da ilgisi yok çünkü bu anayasa değişikliği bugünü değil geleceği de ilgilendiriyor."