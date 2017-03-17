Trump ile Merkel ilk kez yüzyüze

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Almanya Başbakanı Angela Merkel'i konuk ediyor.
İlk defa bir araya gelen Merkel ve Trump iki ülke arasındaki ilişkileri, bölgesel ve uluslar arası konuları ele alıyor.
Liderler iki ülke arasındaki bağları güçlendirmeyi hedefliyor. İki lider görüşmenin ardından basın toplantısı düzenleyecek.
Almanya Ekonomi Bakanı Brigitte Zypries (SPD), ABD'de Trump yönetiminin ithal ürünlere gümrük vergisi uygulaması durumunda Dünya Ticaret Örgütü (WTO) nezdinde dava açabileceklerini söyledi.
Deutschlandfunk Radyosu’na konuşan Zyries, şu anda ABD ile ekonomik ilişkilerin geleceğinin belirsiz olduğunu belirtti. Trump yönetiminin ekonomik ilişkiler konusunda dile getirdiği hususların gerçekleşmemesi için çapa sarf ettiklerini kaydeden Zyries, "Bu yönde açıklamalar var, ancak atılmış somut adımlar yok. Bu belirsizlik ekonomi için zehir gibidir” diye konuştu.
Almanya ile ABD arasındaki Almanya lehine olan ticaret fazlasının iki ülke arasında bir sorun oluşturduğunun farkında olduklarını ifade eden Brigitte Zypries, ticaret fazlasının Almanya’nın ürettiği makine ve ekipmanlara ABD’nin duyduğu ihtiyaçtan kaynaklandığını söyledi.
Ekonomik ilişkilerin geleceğinin ne olacağına karar vermek için öncelikle ABD’nin yeni ticaret temsilcisinin atanmasını bekleyeceklerini kaydeden Zyries, Trump’ın gümrük vergisi getirmesi durumunda ne yapacakları sorusuna ise, vergi sisteminin değiştirilebileceğine dikkat çekti. Zyries, "Diğer bir seçenek ise, Dünya Ticaret Örgütü WTO'da dava açmaktır. WTO anlaşmalarında, otomobil ithalatında yüzde 2.5'ten yüksek vergi alınamayacağı açıkça belirtilmiştir“ diye konuştu.
Almanya’nın sağduyunun hakim olmasından yana olduğunu vurgulayan Zyries, mahkemelere de güvendiğini söyledi. Zyries,” Bu, Bay Trump’ın kaybettiği ilk mahkeme olmayacaktır” dedi.
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ABD Başkanı Donald Trump, Almanya Başbakanı Angela Merkel'i Beyaz Saray'da ağırlıyor. İki lider ilk kez yüzyüze görüşüyor.
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