Uganda'da Ã¼st dÃ¼zey emniyet yetkilisine suikast dÃ¼zenlendi. SaldÄ±rÄ±da MÃ¼fettiÅŸ YardÄ±mcÄ±sÄ± Kaweesi ile korumasÄ± ve ÅŸofÃ¶rÃ¼ Ã¶ldÃ¼.
Emniyet yetkilileri, Polis MÃ¼fettiÅŸ YardÄ±mcÄ±sÄ±Â Andrew Felix Kaweesi'nin baÅŸkent Kampala yakÄ±nlarÄ±ndakiÂ Kulambiro bÃ¶lgesinde bulunan evine 100 metre uzaklÄ±kta uÄŸradÄ±ÄŸÄ± silahlÄ± saldÄ±rÄ±da Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirtti.
Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼Â Don Wanyama, iÅŸe gitmek Ã¼zere evinden ayrÄ±lanÂ Kaweesi'nin aracÄ±na dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da mÃ¼fettiÅŸin yanÄ± sÄ±raÂ korumasÄ±Â ve ÅŸofÃ¶rÃ¼nÃ¼n de hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini sÃ¶yledi.
SaldÄ±rÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lge, yÃ¼ksek suÃ§ oranlarÄ±yla tanÄ±nÄ±yor.Â
Uganda'da Ã¼st dÃ¼zey bir emniyet yetkilisi uÄŸradÄ±ÄŸÄ± suikast sonucu Ã¶ldÃ¼
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel'i Beyaz Saray'da aÄŸÄ±rlÄ±yor. Ä°ki lider ilk kez yÃ¼zyÃ¼ze gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼yor.
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Avrupa BirliÄŸi Adalet DivanÄ±nÄ±n "iÅŸverenlerin, Ã§alÄ±ÅŸanlara baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ yasaÄŸÄ± getirebileceÄŸi" yÃ¶nÃ¼ndeki kararÄ± Ä°ngiltere'deki birÃ§ok kesim tarafÄ±ndan tepkiyle karÅŸÄ±landÄ±
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Azerbaycan'da Asya'nÄ±n Kalbi-Ä°stanbul SÃ¼reci (HoA-IP) YÃ¼ksek DÃ¼zeyli Memurlar ToplantÄ±sÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildi
Avrupa Rohingya Konseyi BaÅŸkanÄ± Dr. Kyaw, "AB, soruÅŸturma komisyonunun Myanmar'da bÃ¼tÃ¼n suÃ§larÄ± iÅŸleyen ordu tarafÄ±ndan oluÅŸturulmasÄ±nÄ± istiyor. Bu, gerÃ§ekten Ã§ok Ã¼zÃ¼cÃ¼." dedi.
Kenya 13,7 Mbps mobil internet hÄ±zÄ±yla da Afrika Ã¼lkeleri arasÄ±nda ilk sÄ±rada bulunuyor