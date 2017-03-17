19:53, 17 Mart 2017 Cuma

Uganda'da Ã¼st dÃ¼zey emniyet yetkilisine suikast





Uganda'da Ã¼st dÃ¼zey bir emniyet yetkilisi uÄŸradÄ±ÄŸÄ± suikast sonucu Ã¶ldÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Uganda'da Ã¼st dÃ¼zey emniyet yetkilisine suikast dÃ¼zenlendi. SaldÄ±rÄ±da MÃ¼fettiÅŸ YardÄ±mcÄ±sÄ± Kaweesi ile korumasÄ± ve ÅŸofÃ¶rÃ¼ Ã¶ldÃ¼. Emniyet yetkilileri, Polis MÃ¼fettiÅŸ YardÄ±mcÄ±sÄ±Â Andrew Felix Kaweesi'nin baÅŸkent Kampala yakÄ±nlarÄ±ndakiÂ Kulambiro bÃ¶lgesinde bulunan evine 100 metre uzaklÄ±kta uÄŸradÄ±ÄŸÄ± silahlÄ± saldÄ±rÄ±da Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirtti. Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼Â Don Wanyama, iÅŸe gitmek Ã¼zere evinden ayrÄ±lanÂ Kaweesi'nin aracÄ±na dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da mÃ¼fettiÅŸin yanÄ± sÄ±raÂ korumasÄ±Â ve ÅŸofÃ¶rÃ¼nÃ¼n de hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini sÃ¶yledi. SaldÄ±rÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lge, yÃ¼ksek suÃ§ oranlarÄ±yla tanÄ±nÄ±yor.Â

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