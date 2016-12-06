İstanbul'da 12 ilçede elektrik kesintisi

İstanbul'un Avrupa yakasındaki bazı ilçelere 20 Mart Pazartesi günü planlı bakım ve iyileştirme çalıştırmaları kapsamında elektrik verilemeyecek.
Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den (BEDAŞ) yapılan yazılı açıklamaya göre, Esenyurt, Avcılar, Bahçelievler, Küçükçekmece, Çatalca, Arnavutköy, Bağcılar, Sarıyer, Kağıthane, Büyükçekmece, Bakırköy ve Silivri ilçelerinin bazı mahallelerinde değişik zaman dilimlerinde elektrik kesintisine gidilecek.
Bu ilçelerin bazı mahallelerine 20 Mart Pazar günü 00.01-02.00 ile 08.00-18.00 arasında farklı saatlerde elektrik verilemeyecek.
Aboneler, elektrik verilemeyecek ilçelerdeki mahalle ve sokaklara ilişkin detaylar ile kesintinin saat bilgilerine BEDAŞ'ın internet sitesinde yer alan "Planlı Bakım ve Yatırım Çalışmaları" bölümünden ulaşabilecek.
İstanbul Avrupa yakasındaki 12 ilçenin bazı bölgelerinde 20 Mart'ta elektrik kesintisi uygulanacak
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