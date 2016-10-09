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HSYK 202 hakim ve savcıyı ihraç etti
HSYK 202 hakim ve savcıyı ihraç etti
Foto: Arşiv

Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu 202 hakim ve savcıyı meslekten ihraç etti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında tutuklanan hakim ve savcıların verdiği ifadeler doğrultusunda 202 hakim ve savcıyı daha meslekten ihraç etti. 

HSYK Genel Kurulu ile ilgili bilgi veren HSYK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, daha önce ihraç edilen hakim ve savcıların verdiği ifadeler doğrultusunda 202 hakim ve savcının daha durumunu görüştüklerini bildirdi. 

Yılmaz, toplantı sonunda, olağanüstü hal kapsamında yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname gereği, FETÖ/PDY terör örgütü ile iltisak, irtibat ve bağlantısı olduğu iddia edilen 202 hakim ve savcının, açığa almadan meslekten ihracına karar verdiklerini kaydetti. 

HSYK, son olarak 20 Şubat'ta 227 hakim ve cumhuriyet savcısının meslekten çıkarılmalarına karar vermişti. Bu rakamla ihraç edilen hakim ve savcı sayısı 3 bin 886 olmuştu. Bugün 202 hakim ve savcının daha ihracı ile toplam sayı 4 bin 88'i buldu.



İlgili Konular 15 Temmuz darbe girişimi hsyk
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