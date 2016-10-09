21:52, 17 Mart 2017 Cuma

HSYK'dan 202 hakim ve savcı ihraç edildi



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Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu 202 hakim ve savcıyı meslekten ihraç etti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi HSYK genel kurulu, 202 hakim ve savcı hakkında önemli bir karar verdi. Ankara'da HSYK toplanan genel kurul, ihraç kararlarını akşam saatlerinde aldı. Halen meslekte bulunan 202 hakim ve savcıyı haklarında yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında meslekten ihraç etti.

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