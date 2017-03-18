TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 18 Mart 2017

1- CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Ã‡anakkale 18 Mart Stadyumu ile Åžehitler Abidesi'nde dÃ¼zenlenecek 18 Mart Åžehitleri Anma GÃ¼nÃ¼ ve Ã‡anakkale Zaferi'nin 102. yÄ±lÄ± tÃ¶renlerine iÅŸtirak edecek.
-Åžehitler Abidesi'ndeki tÃ¶rene BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m da katÄ±lacak.
(Ã‡anakkale)
2- BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ã‡anakkale KÃ¶prÃ¼sÃ¼ ve Malkara-Ã‡anakkale Otoyolu temel atma tÃ¶renine katÄ±lacak, ValiliÄŸi ziyaret edecek.
(Ã‡anakkale)
3- CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, NazÄ±m Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde gerÃ§ekleÅŸtirilecek Yenimahalle Belediyesi HalkKart tanÄ±tÄ±m tÃ¶renine katÄ±lacak ve gazilerle akÅŸam yemeÄŸinde bir araya gelecek.
(Ankara)
1- Ã‡evre ve Åžehircilik BakanÄ± Mehmet Ã–zhaseki, ÅŸehit aileleri ve gaziler ile yemekte bir araya gelecek, Kocasinan ilÃ§esi Seyrani Mahallesi'nde temel atma ve tapu daÄŸÄ±tÄ±m tÃ¶renine katÄ±lacak, Kayseri Sanayi OdasÄ± meclis toplantÄ±sÄ±na iÅŸtirak edecek, sanayicilerle buluÅŸacak.
(Kayseri)Â
2- Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu, STK, muhtarlar, kanaat Ã¶nderleri ile kahvaltÄ±da, ÅŸehit aileleri ile yemekte buluÅŸacak, halkla bir araya gelecek ve esnafÄ± ziyaret edecek. Soylu, daha sonra ÅŸehit ve gazi aileleri ile yemekte bir araya gelecek.
(Rize/Trabzon)
3- Milli EÄŸitim BakanÄ± Ä°smet YÄ±lmaz, Åžehitleri Anma GÃ¼nÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla Ã§elenk sunma tÃ¶renine ve ÅŸehitlik ziyaretine katÄ±lacak, ÅŸehit aileleri, gaziler ve aileleri iÃ§in verilecek yemeÄŸe iÅŸtirak edecek.
(Sivas)
4- Orman ve Su Ä°ÅŸleri BakanÄ± Veysel EroÄŸlu, Ambar Yolu ve Uzun Ã‡arÅŸÄ±'da esnafÄ± ziyaret edecek, bir alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezinde vatandaÅŸla buluÅŸacak.
(Afyonkarahisar)
Â
5- SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Recep AkdaÄŸ, vatandaÅŸlarla ve sandÄ±k gÃ¶revlileriyle bir araya gelecek, KaymakamlÄ±ÄŸÄ± ziyaret edecek. Muhtarlarla toplantÄ±da bir araya gelecek AkdaÄŸ, STK temsilcileriyle gÃ¶rÃ¼ÅŸecek ve ÅŸehit ailelerini ziyaret edecek.
(Erzurum)
6- MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli, ElazÄ±ÄŸ mitingine katÄ±lacak.
(ElazÄ±ÄŸ)
1- BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Nurettin Canikli, ValiliÄŸi ve Belediyeyi ziyaret edecek, AK Parti il teÅŸkilatÄ± ile buluÅŸacak, iÅŸ adamlarÄ±, esnaf ve sanatkarlarla toplantÄ± yapacak.
(Amasya)
2- Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± Faruk Ã–zlÃ¼, AK Parti Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve ÅŸehitliÄŸi ziyaret edecek, ticaret ve esnaf odalarÄ±nÄ±n temsilcileriyle buluÅŸacak.
- Esnaf ziyaretinde bulunacak Ã–zlÃ¼, ÅŸehit ve gazi aileleriyle yemekte bir araya gelecek, sanayiciler ve OSB baÅŸkanlarÄ±yla toplantÄ±da buluÅŸacak, teknopark temeli atacak ve ziyaretlerde bulunacak.
(TekirdaÄŸ)
3- Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekci, SÃ¶ke'de salon toplantÄ±sÄ±na katÄ±lacak, Germencik'te AK Parti ilÃ§e binasÄ±nÄ± aÃ§acak, ÅŸehit aileleriyle buluÅŸacak, TÃœGVA il temsilciliÄŸini ziyaret edecek ve iÅŸ dÃ¼nyasÄ±yla bir araya gelecek.
(AydÄ±n)
4- GÄ±da TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanÄ± Faruk Ã‡elik, TarÄ±m Kredi Kooperatifleri Merkez BirliÄŸi Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ile Koop-Ä°ÅŸ SendikasÄ± arasÄ±nda yapÄ±lacak toplu iÅŸ sÃ¶zleÅŸmesi imza tÃ¶renine iÅŸtirak edecek.
(Ankara)Â
5- KalkÄ±nma BakanÄ± LÃ¼tfi Elvan, ÅŸehit yakÄ±nlarÄ± ile buluÅŸacak, AK Parti Akdeniz ilÃ§e teÅŸkilatÄ± toplantÄ±sÄ±na katÄ±lacak, MHP Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±, esnafÄ± ve MuÅŸlular DerneÄŸini ziyaret edecek.
(Mersin)
6- Maliye BakanÄ± Naci AÄŸbal, Åžehitleri Anma GÃ¼nÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla ÅŸehitlik anÄ±tÄ±na Ã§elenk bÄ±rakacak, STK temsilcileri ve iÅŸ adamlarÄ± ile toplantÄ±ya katÄ±lacak, ilÃ§e ve belde ziyaretlerinde bulunacak, Åžingah Mahallesi sakinleri ile buluÅŸacak.
(Bayburt)
1- Musul kent merkezinin batÄ± yakasÄ±nÄ±n terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'tan geri alÄ±nmasÄ± operasyonu takip ediliyor.Â
2- Suriye iÃ§ savaÅŸÄ±ndaki geliÅŸmeler ve FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± takip ediliyor.
3- Yemen'deki iÃ§ savaÅŸla ilgili geliÅŸmeler izleniyor.
1- Spor Toto SÃ¼per Lig'in 25. haftasÄ±nda KasÄ±mpaÅŸa-OsmanlÄ±spor, Kayserispor-Gaziantepspor, Adanaspor-Akhisar Belediyespor ve Trabzonspor-Galatasaray maÃ§larÄ± yapÄ±lacak.
2- TFF 1. Lig'in 25. haftasÄ±nda Ãœmraniyespor-BandÄ±rmaspor, BalÄ±kesirspor-Mersin Ä°dmanyurdu, Boluspor-Giresunspor ve Manisaspor-Evkur Yeni Malatyaspor karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ± oynanacak.
3- Spor Toto Basketbol SÃ¼per Ligi 22. haftasÄ±nda Trabzonspor Medical Park-Best BalÄ±kesir, Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor-YeÅŸilgiresun Belediyespor, FenerbahÃ§e-Demir Ä°nÅŸaat BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece ve Anadolu Efes-Banvit maÃ§larÄ± yapÄ±lacak.
(Trabzon/Ä°stanbul)
4- Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde Seramiksan-FenerbahÃ§e, NilÃ¼fer Belediyespor-Ä°dmanocaÄŸÄ±, VakÄ±fBank-Halkbank, SarÄ±yer Belediyespor-EczacÄ±baÅŸÄ± VitrA ve Bursa BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor-BeÅŸiktaÅŸ maÃ§larÄ± oynanacak.
(Manisa/13.00/Bursa/15.00/Ä°stanbul/16.00/17.00/Bursa/17.00)Â
5- Efeler Ligi 21. haftasÄ± Ziraat BankasÄ±-Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor ve Arkas Spor-Maliye Piyango maÃ§larÄ±na sahne olacak.
(Ankara/Ä°zmir/15.00)Â
6- Spor Toto 3. Lig 3. Grup 27. haftasÄ±nda Diyarbekirspor ile Sultanbeyli Belediyespor karÅŸÄ±laÅŸacak.
1- "TÃ¼rk lirasÄ±yla dÄ±ÅŸ ticaret ciddi bir orana ulaÅŸtÄ±"
- BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Nurettin Canikli:
- "Ã‡in, Ä°ran ve Rusya baÅŸta olmak Ã¼zere birÃ§ok Ã¼lkeyle kendi para birimlerimizle ticaret yapÄ±yoruz. Ciddi bir orana da ulaÅŸtÄ± ve hÄ±zla yÃ¼kseliyor"
- "Bunun daha bÃ¼yÃ¼k boyuta gelmesi iÃ§in merkez bankalarÄ± arasÄ±nda teknik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n yapÄ±lmasÄ± gerekiyor"
- "Para birimlerinin deÄŸer kaybetmesi halinde karÅŸÄ± tarafÄ±n maÄŸdur olmasÄ±nÄ± engelleyecek mekanizmalarÄ± kuracak rasyonel bir sistemin hayata geÃ§irilmesi gerekiyor"
2- 3,8 milyar avroluk Åžampiyonlar Ligi Ã§eyrek finali
- Åžampiyonlar Ligi Ã§eyrek finalde mÃ¼cadele edecek takÄ±mlarÄ±n 3,8 milyar avro civarÄ±nda piyasa deÄŸeri bulunuyor
- Real Madrid, 766,80 milyon avroluk piyasa deÄŸeriyle Ã§eyrek finaldeki en deÄŸerli takÄ±m konumunda
- UEFA Åžampiyonlar Ligi Ã§eyrek finalindeki en deÄŸerli 6 oyuncu Ä°spanyol kulÃ¼plerinden Ã§Ä±ktÄ±.Â
3- Kamunun BES'e otomatik katÄ±lÄ±mÄ±nda geri sayÄ±m
- TÃ¼rkiye genelindeki 45 yaÅŸ altÄ±ndaki memurlar ve 250-1000 Ã§alÄ±ÅŸanÄ± bulunan Ã¶zel sektÃ¶r, 1 Nisan'dan itibaren sisteme dahil olacak
- BÃ¶ylelikle BES sistemine yaklaÅŸÄ±k 4 milyon ilave katÄ±lÄ±m saÄŸlanacak
Â
TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndemi, lider programlarÄ±, etkinlikler ile bir bakÄ±ÅŸta bugÃ¼nÃ¼n gÃ¼ndemi.
TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndemi, lider programlarÄ±, etkinlikler ile bir bakÄ±ÅŸta bugÃ¼nÃ¼n gÃ¼ndemi.
TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndemi, lider programlarÄ±, etkinlikler ile bir bakÄ±ÅŸta bugÃ¼nÃ¼n gÃ¼ndemi.
Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya, ABD'de, BM Genel Kurulunda dÃ¼zenlenen KadÄ±nÄ±n StatÃ¼sÃ¼ Komisyonu bakanlar toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸacak.
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Irak Su KaynaklarÄ± BakanÄ± Hasan el Cenabi'yi Ã‡ankaya KÃ¶ÅŸkÃ¼'nde kabul edecek.
AB BakanÄ± ve BaÅŸmÃ¼zakereci Ã–mer Ã‡elik Hollanda, Almanya ve AB Ã¼lkelerinde TÃ¼rk bakanlara yÃ¶nelik engellemeler ile yaÅŸanan son geliÅŸmeler ve AB'yle iliÅŸkiler konularÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini paylaÅŸmak Ã¼zere televizyon, gazete ve ajanslarÄ±n Ankara temsilcileriyle bakanlÄ±kta bir araya gelecek.
Ãœniversiteye giriÅŸte birinci aÅŸama olan 2 milyon 265 bin 902 adayÄ±n baÅŸvurduÄŸu YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretime GeÃ§iÅŸ SÄ±navÄ± yapÄ±lacak.
TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndemi, lider programlarÄ±, etkinlikler ile bir bakÄ±ÅŸta bugÃ¼nÃ¼n gÃ¼ndemi.
ErdoÄŸan, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek, TÃ¼rkiye-Rusya Ãœst DÃ¼zey Ä°ÅŸbirliÄŸi Konseyi toplantÄ±sÄ±na ve Putin tarafÄ±ndan onuruna verilecek yemeÄŸe katÄ±lacak.
TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndemi, lider programlarÄ±, etkinlikler ile bir bakÄ±ÅŸta bugÃ¼nÃ¼n gÃ¼ndemi.
Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekci, Chatham House'da dÃ¼zenlenecek programa katÄ±lacak, Bloomberg organizasyonunda uluslararasÄ± yatÄ±rÄ±mcÄ±larla bir araya gelecek, Ä°ngiltere UluslararasÄ± Ticaret BakanÄ± Liam Fox ve Lord Price ile resmi temaslarda bulunacak.
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, ÃœrdÃ¼n BaÅŸbakanÄ± ve Savunma BakanÄ± Hani el Mulkiâ€™yi CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde kabul edecek.
Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± FranÃ§ois Hollande, baÅŸkent Parisâ€™teki Versailles SarayÄ±'nda Almanya, Ä°spanya ve Ä°talya baÅŸbakanlarÄ±nÄ±n katÄ±lacaÄŸÄ± dÃ¶rtlÃ¼ gayri resmi liderler zirvesi dÃ¼zenleyecek, zirve sonrasÄ± liderler ortak basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ± yapacak.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Ä°stanbul'da Abdi Ä°pekÃ§i Spor Salonu'nda dÃ¼zenlenecek KadÄ±n ve Demokrasi BuluÅŸmasÄ± ProgramÄ± ile Yahya Kemal BeyatlÄ± GÃ¶steri Merkezi'ndeki TokatlÄ±lar Gecesi'ne katÄ±lacak
KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± Mustafa AkÄ±ncÄ±, BM Genel Sekreteriâ€™nin KÄ±brÄ±s Ã–zel DanÄ±ÅŸmanÄ± Espen Barth Eideâ€™yi kabul edecek.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Ä°stanbul LÃ¼tfÃ¼ KÄ±rdar Kongre Merkezi'nde dÃ¼zenlenecek KÃ¼ltÃ¼r ÅžurasÄ± ile Cemal ReÅŸit Rey Konser Salonu'ndaki YeÅŸilay ZÃ¼mrÃ¼dÃ¼anka Ã–dÃ¼l TÃ¶reni'ne katÄ±lacak