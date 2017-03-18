GÃ¼ncelleme: 09:44, 18 Mart 2017 Cumartesi

TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 18 Mart 2017

1- CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Ã‡anakkale 18 Mart Stadyumu ile Åžehitler Abidesi'nde dÃ¼zenlenecek 18 Mart Åžehitleri Anma GÃ¼nÃ¼ ve Ã‡anakkale Zaferi'nin 102. yÄ±lÄ± tÃ¶renlerine iÅŸtirak edecek.

-Åžehitler Abidesi'ndeki tÃ¶rene BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m da katÄ±lacak.

(Ã‡anakkale)

2- BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ã‡anakkale KÃ¶prÃ¼sÃ¼ ve Malkara-Ã‡anakkale Otoyolu temel atma tÃ¶renine katÄ±lacak, ValiliÄŸi ziyaret edecek.

(Ã‡anakkale)

3- CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, NazÄ±m Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde gerÃ§ekleÅŸtirilecek Yenimahalle Belediyesi HalkKart tanÄ±tÄ±m tÃ¶renine katÄ±lacak ve gazilerle akÅŸam yemeÄŸinde bir araya gelecek.

(Ankara)

YASAMA YÃœRÃœTME SÄ°YASET

1- Ã‡evre ve Åžehircilik BakanÄ± Mehmet Ã–zhaseki, ÅŸehit aileleri ve gaziler ile yemekte bir araya gelecek, Kocasinan ilÃ§esi Seyrani Mahallesi'nde temel atma ve tapu daÄŸÄ±tÄ±m tÃ¶renine katÄ±lacak, Kayseri Sanayi OdasÄ± meclis toplantÄ±sÄ±na iÅŸtirak edecek, sanayicilerle buluÅŸacak.

(Kayseri)Â

2- Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu, STK, muhtarlar, kanaat Ã¶nderleri ile kahvaltÄ±da, ÅŸehit aileleri ile yemekte buluÅŸacak, halkla bir araya gelecek ve esnafÄ± ziyaret edecek. Soylu, daha sonra ÅŸehit ve gazi aileleri ile yemekte bir araya gelecek.

(Rize/Trabzon)

3- Milli EÄŸitim BakanÄ± Ä°smet YÄ±lmaz, Åžehitleri Anma GÃ¼nÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla Ã§elenk sunma tÃ¶renine ve ÅŸehitlik ziyaretine katÄ±lacak, ÅŸehit aileleri, gaziler ve aileleri iÃ§in verilecek yemeÄŸe iÅŸtirak edecek.

(Sivas)

4- Orman ve Su Ä°ÅŸleri BakanÄ± Veysel EroÄŸlu, Ambar Yolu ve Uzun Ã‡arÅŸÄ±'da esnafÄ± ziyaret edecek, bir alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezinde vatandaÅŸla buluÅŸacak.

(Afyonkarahisar)

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5- SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Recep AkdaÄŸ, vatandaÅŸlarla ve sandÄ±k gÃ¶revlileriyle bir araya gelecek, KaymakamlÄ±ÄŸÄ± ziyaret edecek. Muhtarlarla toplantÄ±da bir araya gelecek AkdaÄŸ, STK temsilcileriyle gÃ¶rÃ¼ÅŸecek ve ÅŸehit ailelerini ziyaret edecek.

(Erzurum)

6- MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli, ElazÄ±ÄŸ mitingine katÄ±lacak.

(ElazÄ±ÄŸ)

EKONOMÄ°

1- BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Nurettin Canikli, ValiliÄŸi ve Belediyeyi ziyaret edecek, AK Parti il teÅŸkilatÄ± ile buluÅŸacak, iÅŸ adamlarÄ±, esnaf ve sanatkarlarla toplantÄ± yapacak.

(Amasya)

2- Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± Faruk Ã–zlÃ¼, AK Parti Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve ÅŸehitliÄŸi ziyaret edecek, ticaret ve esnaf odalarÄ±nÄ±n temsilcileriyle buluÅŸacak.

- Esnaf ziyaretinde bulunacak Ã–zlÃ¼, ÅŸehit ve gazi aileleriyle yemekte bir araya gelecek, sanayiciler ve OSB baÅŸkanlarÄ±yla toplantÄ±da buluÅŸacak, teknopark temeli atacak ve ziyaretlerde bulunacak.

(TekirdaÄŸ)

3- Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekci, SÃ¶ke'de salon toplantÄ±sÄ±na katÄ±lacak, Germencik'te AK Parti ilÃ§e binasÄ±nÄ± aÃ§acak, ÅŸehit aileleriyle buluÅŸacak, TÃœGVA il temsilciliÄŸini ziyaret edecek ve iÅŸ dÃ¼nyasÄ±yla bir araya gelecek.

(AydÄ±n)

4- GÄ±da TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanÄ± Faruk Ã‡elik, TarÄ±m Kredi Kooperatifleri Merkez BirliÄŸi Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ile Koop-Ä°ÅŸ SendikasÄ± arasÄ±nda yapÄ±lacak toplu iÅŸ sÃ¶zleÅŸmesi imza tÃ¶renine iÅŸtirak edecek.

(Ankara)Â

5- KalkÄ±nma BakanÄ± LÃ¼tfi Elvan, ÅŸehit yakÄ±nlarÄ± ile buluÅŸacak, AK Parti Akdeniz ilÃ§e teÅŸkilatÄ± toplantÄ±sÄ±na katÄ±lacak, MHP Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±, esnafÄ± ve MuÅŸlular DerneÄŸini ziyaret edecek.

(Mersin)

6- Maliye BakanÄ± Naci AÄŸbal, Åžehitleri Anma GÃ¼nÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla ÅŸehitlik anÄ±tÄ±na Ã§elenk bÄ±rakacak, STK temsilcileri ve iÅŸ adamlarÄ± ile toplantÄ±ya katÄ±lacak, ilÃ§e ve belde ziyaretlerinde bulunacak, Åžingah Mahallesi sakinleri ile buluÅŸacak.

(Bayburt)

DÃœNYA-DÄ°PLOMASÄ°

1- Musul kent merkezinin batÄ± yakasÄ±nÄ±n terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'tan geri alÄ±nmasÄ± operasyonu takip ediliyor.Â

2- Suriye iÃ§ savaÅŸÄ±ndaki geliÅŸmeler ve FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± takip ediliyor.

3- Yemen'deki iÃ§ savaÅŸla ilgili geliÅŸmeler izleniyor.

SPOR

1- Spor Toto SÃ¼per Lig'in 25. haftasÄ±nda KasÄ±mpaÅŸa-OsmanlÄ±spor, Kayserispor-Gaziantepspor, Adanaspor-Akhisar Belediyespor ve Trabzonspor-Galatasaray maÃ§larÄ± yapÄ±lacak.

2- TFF 1. Lig'in 25. haftasÄ±nda Ãœmraniyespor-BandÄ±rmaspor, BalÄ±kesirspor-Mersin Ä°dmanyurdu, Boluspor-Giresunspor ve Manisaspor-Evkur Yeni Malatyaspor karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ± oynanacak.

3- Spor Toto Basketbol SÃ¼per Ligi 22. haftasÄ±nda Trabzonspor Medical Park-Best BalÄ±kesir, Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor-YeÅŸilgiresun Belediyespor, FenerbahÃ§e-Demir Ä°nÅŸaat BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece ve Anadolu Efes-Banvit maÃ§larÄ± yapÄ±lacak.

(Trabzon/Ä°stanbul)

4- Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde Seramiksan-FenerbahÃ§e, NilÃ¼fer Belediyespor-Ä°dmanocaÄŸÄ±, VakÄ±fBank-Halkbank, SarÄ±yer Belediyespor-EczacÄ±baÅŸÄ± VitrA ve Bursa BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor-BeÅŸiktaÅŸ maÃ§larÄ± oynanacak.

(Manisa/13.00/Bursa/15.00/Ä°stanbul/16.00/17.00/Bursa/17.00)Â

5- Efeler Ligi 21. haftasÄ± Ziraat BankasÄ±-Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor ve Arkas Spor-Maliye Piyango maÃ§larÄ±na sahne olacak.

(Ankara/Ä°zmir/15.00)Â

6- Spor Toto 3. Lig 3. Grup 27. haftasÄ±nda Diyarbekirspor ile Sultanbeyli Belediyespor karÅŸÄ±laÅŸacak.

Ã–ZEL HABER

1- "TÃ¼rk lirasÄ±yla dÄ±ÅŸ ticaret ciddi bir orana ulaÅŸtÄ±"

- BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Nurettin Canikli:

- "Ã‡in, Ä°ran ve Rusya baÅŸta olmak Ã¼zere birÃ§ok Ã¼lkeyle kendi para birimlerimizle ticaret yapÄ±yoruz. Ciddi bir orana da ulaÅŸtÄ± ve hÄ±zla yÃ¼kseliyor"

- "Bunun daha bÃ¼yÃ¼k boyuta gelmesi iÃ§in merkez bankalarÄ± arasÄ±nda teknik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n yapÄ±lmasÄ± gerekiyor"

- "Para birimlerinin deÄŸer kaybetmesi halinde karÅŸÄ± tarafÄ±n maÄŸdur olmasÄ±nÄ± engelleyecek mekanizmalarÄ± kuracak rasyonel bir sistemin hayata geÃ§irilmesi gerekiyor"





2- 3,8 milyar avroluk Åžampiyonlar Ligi Ã§eyrek finali

- Åžampiyonlar Ligi Ã§eyrek finalde mÃ¼cadele edecek takÄ±mlarÄ±n 3,8 milyar avro civarÄ±nda piyasa deÄŸeri bulunuyor

- Real Madrid, 766,80 milyon avroluk piyasa deÄŸeriyle Ã§eyrek finaldeki en deÄŸerli takÄ±m konumunda

- UEFA Åžampiyonlar Ligi Ã§eyrek finalindeki en deÄŸerli 6 oyuncu Ä°spanyol kulÃ¼plerinden Ã§Ä±ktÄ±.Â





3- Kamunun BES'e otomatik katÄ±lÄ±mÄ±nda geri sayÄ±m

- TÃ¼rkiye genelindeki 45 yaÅŸ altÄ±ndaki memurlar ve 250-1000 Ã§alÄ±ÅŸanÄ± bulunan Ã¶zel sektÃ¶r, 1 Nisan'dan itibaren sisteme dahil olacak

- BÃ¶ylelikle BES sistemine yaklaÅŸÄ±k 4 milyon ilave katÄ±lÄ±m saÄŸlanacak

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