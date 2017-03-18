Trump-Merkel gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde 'tokalaÅŸma' krizi

Almanya BaÅŸbakanÄ± AngelaÂ Merkel'i Beyaz Saray'da ilk kez aÄŸÄ±rlayan ABD BaÅŸkanÄ± DonaldÂ Trump'Ä±n, Oval Ofis'teki gÃ¶rÃ¼ÅŸmede Almanya BaÅŸbakanÄ±'nÄ±n elini sÄ±kmamasÄ± ikili buluÅŸmaya damgasÄ±nÄ± vurdu.
Muhabirlerin, iki liderin tokalaÅŸmasÄ±nÄ± istemesi Ã¼zerine Merkel'in Trump'a dÃ¶nerek, "El sÄ±kÄ±ÅŸmak ister misiniz?" ÅŸeklindeki sorusuna Trump'Ä±n herhangi bir tepki vermemesi, kÄ±sa sÃ¼rede sosyal medyada en Ã§ok paylaÅŸÄ±lan videolar arasÄ±na girdi.
BazÄ± kiÅŸiler Trump'Ä±n, Merkel'in sÃ¶zlerini duymamÄ±ÅŸ olabileceÄŸi yorumunu yaptÄ±. Alman BaÅŸbakan'Ä±n sesini duymasÄ±na raÄŸmen Trump'Ä±n bilinÃ§li olarak duymamazlÄ±ktan geldiÄŸi yorumu da aÄŸÄ±r bastÄ±. Sorusuna cevap alamayan Merkel'in Trump'a ÅŸaÅŸkÄ±n bakÄ±ÅŸÄ± da dikkatlerden kaÃ§madÄ±.
GÃ¶rÃ¼ÅŸmede Trump'Ä±n Merkel'e doÄŸru deÄŸil de muhabirlere doÄŸru dÃ¶nerek konuÅŸmasÄ± ikili arasÄ±ndaki gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin beklentilerin altÄ±nda geÃ§tiÄŸi yorumlarÄ±na yol aÃ§tÄ±.
Amerikan medyasÄ±nda yoÄŸun biÃ§imde yer verilen olayÄ±n videosu sosyal medyada da "handshake" etiketiyle kÄ±sa sÃ¼re iÃ§inde binlerce kiÅŸi tarafÄ±ndan paylaÅŸÄ±ldÄ±.
El-Halil kentindeki El-Arub MÃ¼lteci KampÄ±'nda Ä°srail askerlerinin Filistinli gruba aÃ§tÄ±ÄŸÄ± ateÅŸ nedeniyle bir kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, bir kiÅŸi yaralandÄ±
1 Mart'ta baÅŸlayan sÃ¼reÃ§te ilk kez FARC Ã¼yelerinin silahlarÄ± fiziki olarak teslim alÄ±ndÄ±. FARC mensuplarÄ±ndan bazÄ±larÄ± baÅŸlangÄ±Ã§ta 140 silahÄ± BM gÃ¶zlemcilerine vererek silahsÄ±zlanma aÅŸamasÄ±na geÃ§ti.
AB Komisyonu, Facebook, Twitter ve Googleâ€™dan platformlarÄ±nda dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k ve sahtekarlÄ±klarÄ± Ã¶nlemelerini, AB tÃ¼ketici kurallarÄ±na uygun hareket etmelerini talep etti
ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n Beyaz Saray'daki gÃ¶rÃ¼ÅŸmede Almanya BaÅŸbakanÄ± Merkel'in elini sÄ±kmamasÄ± kamuoyunda ve medyada gÃ¼ndemin en Ã§ok tartÄ±ÅŸÄ±lan konularÄ±ndan biri haline geldi
SarÄ±humma salgÄ±nÄ±nÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Brezilya'da kesinleÅŸmiÅŸ 424 vaka bulunduÄŸu ve bu hastalÄ±k nedeniyle 137 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi
Uganda'da Ã¼st dÃ¼zey bir emniyet yetkilisi uÄŸradÄ±ÄŸÄ± suikast sonucu Ã¶ldÃ¼
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel'i Beyaz Saray'da aÄŸÄ±rlÄ±yor. Ä°ki lider ilk kez yÃ¼zyÃ¼ze gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼yor.
BM BatÄ± Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (ESCWA) Ä°cra Sekreteri Rima Halef, BM Genel Sekreteri'nin, Ä°srail'i Ä±rkÃ§Ä±lÄ±kla suÃ§layan bir raporu geri Ã§ekmesini istemesi Ã¼zerine istifa ettiÄŸini duyurdu
TÃœRKSOY tarafÄ±ndan 2017 TÃ¼rk DÃ¼nyasÄ± KÃ¼ltÃ¼r BaÅŸkenti olarak ilan edilen Kazakistan'Ä±n TÃ¼rkistan ÅŸehrinde Ahmet Yesevi Ãœniversitesinin destekleriyle Ã§eÅŸitli etkinliklere imza atÄ±lacak
Fas KralÄ± 6. Muhammed, Adalet ve KalkÄ±nma Partisi Ulusal Konsey BaÅŸkanÄ± Sadettin Osmaniâ€™yi yeni hÃ¼kÃ¼meti kurmakla gÃ¶revlendirdi
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AB Komisyonu, BelÃ§ika'nÄ±n nÃ¼kleer santral iÅŸletmecilerini mali risklerden koruma planlarÄ±nÄ± onayladÄ±
IKBY BaÅŸkanÄ± Barzani, "IKBY'nin emniyet ve PeÅŸmerge gÃ¼Ã§leri Åžengal'de (Sincar) mevcut olduÄŸu sÃ¼rece baÅŸka gÃ¼Ã§lerin orada olmasÄ± kabul edilemeyeceÄŸi gibi, hÃ¼kÃ¼met ve PeÅŸmerge gÃ¼Ã§lerinin hareket etmesini engelleyip bÃ¶lgenin yeniden inÅŸasÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nÃ¼ de kapatamazlar" dedi
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Avrupa Rohingya Konseyi BaÅŸkanÄ± Dr. Kyaw, "AB, soruÅŸturma komisyonunun Myanmar'da bÃ¼tÃ¼n suÃ§larÄ± iÅŸleyen ordu tarafÄ±ndan oluÅŸturulmasÄ±nÄ± istiyor. Bu, gerÃ§ekten Ã§ok Ã¼zÃ¼cÃ¼" dedi
Avrupa BirliÄŸi Adalet DivanÄ±nÄ±n "iÅŸverenlerin, Ã§alÄ±ÅŸanlara baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ yasaÄŸÄ± getirebileceÄŸi" yÃ¶nÃ¼ndeki kararÄ± Ä°ngiltere'deki birÃ§ok kesim tarafÄ±ndan tepkiyle karÅŸÄ±landÄ±