09:55, 18 Mart 2017 Cumartesi

Trump-Merkel gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde 'tokalaÅŸma' krizi





ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n Beyaz Saray'daki gÃ¶rÃ¼ÅŸmede Almanya BaÅŸbakanÄ± Merkel'in elini sÄ±kmamasÄ± kamuoyunda ve medyada gÃ¼ndemin en Ã§ok tartÄ±ÅŸÄ±lan konularÄ±ndan biri haline geldi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Almanya BaÅŸbakanÄ± AngelaÂ Merkel'i Beyaz Saray'da ilk kez aÄŸÄ±rlayan ABD BaÅŸkanÄ± DonaldÂ Trump'Ä±n, Oval Ofis'teki gÃ¶rÃ¼ÅŸmede Almanya BaÅŸbakanÄ±'nÄ±n elini sÄ±kmamasÄ± ikili buluÅŸmaya damgasÄ±nÄ± vurdu. Muhabirlerin, iki liderin tokalaÅŸmasÄ±nÄ± istemesi Ã¼zerine Merkel'in Trump'a dÃ¶nerek, "El sÄ±kÄ±ÅŸmak ister misiniz?" ÅŸeklindeki sorusuna Trump'Ä±n herhangi bir tepki vermemesi, kÄ±sa sÃ¼rede sosyal medyada en Ã§ok paylaÅŸÄ±lan videolar arasÄ±na girdi. MERKEL ÅžAÅžIRDI BazÄ± kiÅŸiler Trump'Ä±n, Merkel'in sÃ¶zlerini duymamÄ±ÅŸ olabileceÄŸi yorumunu yaptÄ±. Alman BaÅŸbakan'Ä±n sesini duymasÄ±na raÄŸmen Trump'Ä±n bilinÃ§li olarak duymamazlÄ±ktan geldiÄŸi yorumu da aÄŸÄ±r bastÄ±. Sorusuna cevap alamayan Merkel'in Trump'a ÅŸaÅŸkÄ±n bakÄ±ÅŸÄ± da dikkatlerden kaÃ§madÄ±. GÃ¶rÃ¼ÅŸmede Trump'Ä±n Merkel'e doÄŸru deÄŸil de muhabirlere doÄŸru dÃ¶nerek konuÅŸmasÄ± ikili arasÄ±ndaki gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin beklentilerin altÄ±nda geÃ§tiÄŸi yorumlarÄ±na yol aÃ§tÄ±. Amerikan medyasÄ±nda yoÄŸun biÃ§imde yer verilen olayÄ±n videosu sosyal medyada da "handshake" etiketiyle kÄ±sa sÃ¼re iÃ§inde binlerce kiÅŸi tarafÄ±ndan paylaÅŸÄ±ldÄ±.

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