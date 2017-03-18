10:03, 18 Mart 2017 Cumartesi

Ä°hraÃ§ edilen 55 hakim ve savcÄ±dan 26'sÄ± gÃ¶zaltÄ±nda





Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len FETÃ– soruÅŸturmalarÄ± kapsamÄ±nda meslekten ihraÃ§ edilen 55 hakim ve savcÄ± hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verildi. ÅžÃ¼phelilerden 26'sÄ± yakalandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±vekili Ã–nder Yaman'Ä±n koordinesindeÂ FETÃ–'ye mensup olduÄŸu iddia edilen hakim ve savcÄ±lara yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda, meslektenÂ ihraÃ§Â edilen 55Â hakim ve savcÄ±Â hakkÄ±nda ''silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak'' suÃ§undan gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verildi. AyrÄ±ca savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n talebi Ã¼zerine, hakimlikÃ§e, ÅŸÃ¼pheliler hakkÄ±nda arama ve el koyma kararÄ± da alÄ±ndÄ±. ÅžÃ¼phelilerin yakalanmasÄ±na yÃ¶nelik operasyonda, 26 hakim ve savcÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±rken, diÄŸerlerini arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÃ¼rÃ¼yor. Operasyon kapsamÄ±nda ÅŸÃ¼pheli hakim ve savcÄ±larÄ±n ikametlerinde arama yapÄ±lÄ±yor. HakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verilen ÅŸÃ¼phelilerin, Hakimler ve SavcÄ±lar YÃ¼ksek Kurulu'nca (HSYK) dÃ¼n ihraÃ§ edilen 202 hakim ve savcÄ± arasÄ±nda bulunduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.

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