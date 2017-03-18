ABâ€™den Facebook, Twitter ve Googleâ€™a uyarÄ±

Avrupa BirliÄŸi (AB) Komisyonu,Â Facebook,Â TwitterÂ veÂ Googleâ€™dan sanal ortamda dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k ve sahtekarlÄ±klarÄ± engellemelerini istedi.
AB Komisyonu,Â sosyal medya ÅŸirketleriÂ Facebook, Twitter ve Google'dan sanal ortamda dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k ve sahtekarlÄ±klarÄ±n engellenmesi, AB tÃ¼ketici kurallarÄ±na uygun hareket edilmesi talebinde bulunulduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.
AÃ§Ä±klamada, AB tÃ¼ketici yetkilileri ve kurumlarÄ±nÄ±n sosyal medya siteleri ve internet kullanÄ±mÄ± sÄ±rasÄ±nda Ã§ok sayÄ±da sahtekarlÄ±k ve dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸi, ayrÄ±ca AB tÃ¼ketici kurallarÄ±yla uyumsuz hizmet ve koÅŸullarÄ±na sahip sÃ¶zleÅŸmeler yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ihbarÄ±nÄ± aldÄ±klarÄ± kaydedildi.
AB tÃ¼ketici yetkililerinin ve AB Komisyonunun 16 Mart tarihinde Facebook, Twitter ve Google ÅŸirketlerinden temsilcilerle bu soruna yÃ¶nelik Ã§Ã¶zÃ¼m teklifleri gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere bir araya geldiÄŸi belirtilen aÃ§Ä±klamada, ÅŸirketlerden bir ay iÃ§erisinde somut Ã§Ã¶zÃ¼m Ã¶nerileri sunmalarÄ±nÄ±n istendiÄŸi bildirildi.
AÃ§Ä±klamada, yapÄ±lan gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, ÅŸirketlerin bu konularla ilgili deÄŸiÅŸiklik teklifleri yapmayÄ± kabul ettiklerine dikkat Ã§ekilerek, AB'nin sanal ortamda Ã¼cretsiz Ã¼yelik adÄ± altÄ±nda tÃ¼keticiden Ã¶deme alÄ±nan Ã¼yelik dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±klarÄ±, abonelik tuzaklarÄ±, sahte ve kopya edilmiÅŸ Ã¼rÃ¼nlerin pazarlanmasÄ± ve yalan promosyonlarla ilgili uygulamalarÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± talep ettiÄŸi belirtildi.
El-Halil kentindeki El-Arub MÃ¼lteci KampÄ±'nda Ä°srail askerlerinin Filistinli gruba aÃ§tÄ±ÄŸÄ± ateÅŸ nedeniyle bir kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, bir kiÅŸi yaralandÄ±
1 Mart'ta baÅŸlayan sÃ¼reÃ§te ilk kez FARC Ã¼yelerinin silahlarÄ± fiziki olarak teslim alÄ±ndÄ±. FARC mensuplarÄ±ndan bazÄ±larÄ± baÅŸlangÄ±Ã§ta 140 silahÄ± BM gÃ¶zlemcilerine vererek silahsÄ±zlanma aÅŸamasÄ±na geÃ§ti.
AB Komisyonu, Facebook, Twitter ve Googleâ€™dan platformlarÄ±nda dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k ve sahtekarlÄ±klarÄ± Ã¶nlemelerini, AB tÃ¼ketici kurallarÄ±na uygun hareket etmelerini talep etti
ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n Beyaz Saray'daki gÃ¶rÃ¼ÅŸmede Almanya BaÅŸbakanÄ± Merkel'in elini sÄ±kmamasÄ± kamuoyunda ve medyada gÃ¼ndemin en Ã§ok tartÄ±ÅŸÄ±lan konularÄ±ndan biri haline geldi
SarÄ±humma salgÄ±nÄ±nÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Brezilya'da kesinleÅŸmiÅŸ 424 vaka bulunduÄŸu ve bu hastalÄ±k nedeniyle 137 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi
Uganda'da Ã¼st dÃ¼zey bir emniyet yetkilisi uÄŸradÄ±ÄŸÄ± suikast sonucu Ã¶ldÃ¼
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel'i Beyaz Saray'da aÄŸÄ±rlÄ±yor. Ä°ki lider ilk kez yÃ¼zyÃ¼ze gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼yor.
BM BatÄ± Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (ESCWA) Ä°cra Sekreteri Rima Halef, BM Genel Sekreteri'nin, Ä°srail'i Ä±rkÃ§Ä±lÄ±kla suÃ§layan bir raporu geri Ã§ekmesini istemesi Ã¼zerine istifa ettiÄŸini duyurdu
TÃœRKSOY tarafÄ±ndan 2017 TÃ¼rk DÃ¼nyasÄ± KÃ¼ltÃ¼r BaÅŸkenti olarak ilan edilen Kazakistan'Ä±n TÃ¼rkistan ÅŸehrinde Ahmet Yesevi Ãœniversitesinin destekleriyle Ã§eÅŸitli etkinliklere imza atÄ±lacak
Fas KralÄ± 6. Muhammed, Adalet ve KalkÄ±nma Partisi Ulusal Konsey BaÅŸkanÄ± Sadettin Osmaniâ€™yi yeni hÃ¼kÃ¼meti kurmakla gÃ¶revlendirdi
BaÅŸkent Dakka'daki emniyet binasÄ± yakÄ±nlarÄ±nda intihar saldÄ±rÄ±sÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildi
AB Komisyonu, BelÃ§ika'nÄ±n nÃ¼kleer santral iÅŸletmecilerini mali risklerden koruma planlarÄ±nÄ± onayladÄ±
IKBY BaÅŸkanÄ± Barzani, "IKBY'nin emniyet ve PeÅŸmerge gÃ¼Ã§leri Åžengal'de (Sincar) mevcut olduÄŸu sÃ¼rece baÅŸka gÃ¼Ã§lerin orada olmasÄ± kabul edilemeyeceÄŸi gibi, hÃ¼kÃ¼met ve PeÅŸmerge gÃ¼Ã§lerinin hareket etmesini engelleyip bÃ¶lgenin yeniden inÅŸasÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nÃ¼ de kapatamazlar" dedi
Kazakistan'da terÃ¶r eylemlerini organize ettiÄŸi ÅŸÃ¼phesiyle Ä°nterpol tarafÄ±ndan aranan ve Afganstan'da tutuklanan terÃ¶r ÅŸÃ¼phelisi Kazakistan'a iade edildi
Avrupa Rohingya Konseyi BaÅŸkanÄ± Dr. Kyaw, "AB, soruÅŸturma komisyonunun Myanmar'da bÃ¼tÃ¼n suÃ§larÄ± iÅŸleyen ordu tarafÄ±ndan oluÅŸturulmasÄ±nÄ± istiyor. Bu, gerÃ§ekten Ã§ok Ã¼zÃ¼cÃ¼" dedi
Avrupa BirliÄŸi Adalet DivanÄ±nÄ±n "iÅŸverenlerin, Ã§alÄ±ÅŸanlara baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ yasaÄŸÄ± getirebileceÄŸi" yÃ¶nÃ¼ndeki kararÄ± Ä°ngiltere'deki birÃ§ok kesim tarafÄ±ndan tepkiyle karÅŸÄ±landÄ±