10:17, 18 Mart 2017 Cumartesi

ABâ€™den Facebook, Twitter ve Googleâ€™a uyarÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Avrupa BirliÄŸi (AB) Komisyonu,Â Facebook,Â TwitterÂ veÂ Googleâ€™dan sanal ortamda dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k ve sahtekarlÄ±klarÄ± engellemelerini istedi.

AB Komisyonu,Â sosyal medya ÅŸirketleriÂ Facebook, Twitter ve Google'dan sanal ortamda dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k ve sahtekarlÄ±klarÄ±n engellenmesi, AB tÃ¼ketici kurallarÄ±na uygun hareket edilmesi talebinde bulunulduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.

AÃ§Ä±klamada, AB tÃ¼ketici yetkilileri ve kurumlarÄ±nÄ±n sosyal medya siteleri ve internet kullanÄ±mÄ± sÄ±rasÄ±nda Ã§ok sayÄ±da sahtekarlÄ±k ve dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸi, ayrÄ±ca AB tÃ¼ketici kurallarÄ±yla uyumsuz hizmet ve koÅŸullarÄ±na sahip sÃ¶zleÅŸmeler yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ihbarÄ±nÄ± aldÄ±klarÄ± kaydedildi.

16 MART TARÄ°HÄ°NDE TOPLANTI YAPILDI

AB tÃ¼ketici yetkililerinin ve AB Komisyonunun 16 Mart tarihinde Facebook, Twitter ve Google ÅŸirketlerinden temsilcilerle bu soruna yÃ¶nelik Ã§Ã¶zÃ¼m teklifleri gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere bir araya geldiÄŸi belirtilen aÃ§Ä±klamada, ÅŸirketlerden bir ay iÃ§erisinde somut Ã§Ã¶zÃ¼m Ã¶nerileri sunmalarÄ±nÄ±n istendiÄŸi bildirildi.

AÃ§Ä±klamada, yapÄ±lan gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, ÅŸirketlerin bu konularla ilgili deÄŸiÅŸiklik teklifleri yapmayÄ± kabul ettiklerine dikkat Ã§ekilerek, AB'nin sanal ortamda Ã¼cretsiz Ã¼yelik adÄ± altÄ±nda tÃ¼keticiden Ã¶deme alÄ±nan Ã¼yelik dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±klarÄ±, abonelik tuzaklarÄ±, sahte ve kopya edilmiÅŸ Ã¼rÃ¼nlerin pazarlanmasÄ± ve yalan promosyonlarla ilgili uygulamalarÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± talep ettiÄŸi belirtildi.