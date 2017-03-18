10:23, 18 Mart 2017 Cumartesi

FARC silahlara veda ediyor





1 Mart'ta baÅŸlayan sÃ¼reÃ§te ilk kez FARC Ã¼yelerinin silahlarÄ± fiziki olarak teslim alÄ±ndÄ±. FARC mensuplarÄ±ndan bazÄ±larÄ± baÅŸlangÄ±Ã§ta 140 silahÄ± BM gÃ¶zlemcilerine vererek silahsÄ±zlanma aÅŸamasÄ±na geÃ§ti.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BirleÅŸmiÅŸ MilletlerÂ (BM)Â KolombiyaÂ Misyonu, Kolombiya Devrimci SilahlÄ± GÃ¼Ã§leri (FARC) mensuplarÄ±nÄ±nÂ silah bÄ±rakmaÂ sÃ¼reci Ã§erÃ§evesinde ilk olarak 140Â silahÄ± gÃ¶zlemcilere teslim ettiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. BM Kolombiya Misyonundan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, hÃ¼kÃ¼met ile FARC arasÄ±nda imzalanan barÄ±ÅŸ sÃ¼recinin 1 Mart'ta baÅŸlayan silah bÄ±rakma aÅŸamasÄ±nda, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n baÅŸlangÄ±Ã§ta 140 silahÄ± BM AteÅŸkesi Ä°zleme ve DoÄŸrulama MekanizmasÄ± (MM&V) gÃ¶zlemcilerine teslim ettiÄŸi duyuruldu. FARC Ã¼yelerinin silah bÄ±rakma ve topluma geri dÃ¶nmesi iÃ§in belirlenen 26 bÃ¶lgedeki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ aktarÄ±lan aÃ§Ä±klamada, ayrÄ±ca Ã¶rgÃ¼tÃ¼n elindeki patlayÄ±cÄ± ve cephaneliÄŸin de imhasÄ± iÃ§in kayÄ±t Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸlandÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Bu geliÅŸmeyle FARC, 50 yÄ±lÄ± aÅŸan silahlÄ± Ã§atÄ±ÅŸma hayatÄ±nÄ±n sonunda silahlara veda etmeye baÅŸladÄ±. Toplanma alanlarÄ±ndaki inÅŸa Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n devam etmesi nedeniyle aÄŸÄ±r ilerleyen silah bÄ±rakma evresinde de fiziki olarak ilk kez silah teslimi yapÄ±ldÄ±.

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