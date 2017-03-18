FARC silahlara veda ediyor

BirleÅŸmiÅŸ MilletlerÂ (BM)Â KolombiyaÂ Misyonu, Kolombiya Devrimci SilahlÄ± GÃ¼Ã§leri (FARC) mensuplarÄ±nÄ±nÂ silah bÄ±rakmaÂ sÃ¼reci Ã§erÃ§evesinde ilk olarak 140Â silahÄ± gÃ¶zlemcilere teslim ettiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
BM Kolombiya Misyonundan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, hÃ¼kÃ¼met ile FARC arasÄ±nda imzalanan barÄ±ÅŸ sÃ¼recinin 1 Mart'ta baÅŸlayan silah bÄ±rakma aÅŸamasÄ±nda, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n baÅŸlangÄ±Ã§ta 140 silahÄ± BM AteÅŸkesi Ä°zleme ve DoÄŸrulama MekanizmasÄ± (MM&V) gÃ¶zlemcilerine teslim ettiÄŸi duyuruldu.
FARC Ã¼yelerinin silah bÄ±rakma ve topluma geri dÃ¶nmesi iÃ§in belirlenen 26 bÃ¶lgedeki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ aktarÄ±lan aÃ§Ä±klamada, ayrÄ±ca Ã¶rgÃ¼tÃ¼n elindeki patlayÄ±cÄ± ve cephaneliÄŸin de imhasÄ± iÃ§in kayÄ±t Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸlandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Bu geliÅŸmeyle FARC, 50 yÄ±lÄ± aÅŸan silahlÄ± Ã§atÄ±ÅŸma hayatÄ±nÄ±n sonunda silahlara veda etmeye baÅŸladÄ±. Toplanma alanlarÄ±ndaki inÅŸa Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n devam etmesi nedeniyle aÄŸÄ±r ilerleyen silah bÄ±rakma evresinde de fiziki olarak ilk kez silah teslimi yapÄ±ldÄ±.
El-Halil kentindeki El-Arub MÃ¼lteci KampÄ±'nda Ä°srail askerlerinin Filistinli gruba aÃ§tÄ±ÄŸÄ± ateÅŸ nedeniyle bir kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, bir kiÅŸi yaralandÄ±
1 Mart'ta baÅŸlayan sÃ¼reÃ§te ilk kez FARC Ã¼yelerinin silahlarÄ± fiziki olarak teslim alÄ±ndÄ±. FARC mensuplarÄ±ndan bazÄ±larÄ± baÅŸlangÄ±Ã§ta 140 silahÄ± BM gÃ¶zlemcilerine vererek silahsÄ±zlanma aÅŸamasÄ±na geÃ§ti.
AB Komisyonu, Facebook, Twitter ve Googleâ€™dan platformlarÄ±nda dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k ve sahtekarlÄ±klarÄ± Ã¶nlemelerini, AB tÃ¼ketici kurallarÄ±na uygun hareket etmelerini talep etti
ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n Beyaz Saray'daki gÃ¶rÃ¼ÅŸmede Almanya BaÅŸbakanÄ± Merkel'in elini sÄ±kmamasÄ± kamuoyunda ve medyada gÃ¼ndemin en Ã§ok tartÄ±ÅŸÄ±lan konularÄ±ndan biri haline geldi
SarÄ±humma salgÄ±nÄ±nÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Brezilya'da kesinleÅŸmiÅŸ 424 vaka bulunduÄŸu ve bu hastalÄ±k nedeniyle 137 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi
Uganda'da Ã¼st dÃ¼zey bir emniyet yetkilisi uÄŸradÄ±ÄŸÄ± suikast sonucu Ã¶ldÃ¼
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel'i Beyaz Saray'da aÄŸÄ±rlÄ±yor. Ä°ki lider ilk kez yÃ¼zyÃ¼ze gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼yor.
BM BatÄ± Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (ESCWA) Ä°cra Sekreteri Rima Halef, BM Genel Sekreteri'nin, Ä°srail'i Ä±rkÃ§Ä±lÄ±kla suÃ§layan bir raporu geri Ã§ekmesini istemesi Ã¼zerine istifa ettiÄŸini duyurdu
TÃœRKSOY tarafÄ±ndan 2017 TÃ¼rk DÃ¼nyasÄ± KÃ¼ltÃ¼r BaÅŸkenti olarak ilan edilen Kazakistan'Ä±n TÃ¼rkistan ÅŸehrinde Ahmet Yesevi Ãœniversitesinin destekleriyle Ã§eÅŸitli etkinliklere imza atÄ±lacak
Fas KralÄ± 6. Muhammed, Adalet ve KalkÄ±nma Partisi Ulusal Konsey BaÅŸkanÄ± Sadettin Osmaniâ€™yi yeni hÃ¼kÃ¼meti kurmakla gÃ¶revlendirdi
BaÅŸkent Dakka'daki emniyet binasÄ± yakÄ±nlarÄ±nda intihar saldÄ±rÄ±sÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildi
AB Komisyonu, BelÃ§ika'nÄ±n nÃ¼kleer santral iÅŸletmecilerini mali risklerden koruma planlarÄ±nÄ± onayladÄ±
IKBY BaÅŸkanÄ± Barzani, "IKBY'nin emniyet ve PeÅŸmerge gÃ¼Ã§leri Åžengal'de (Sincar) mevcut olduÄŸu sÃ¼rece baÅŸka gÃ¼Ã§lerin orada olmasÄ± kabul edilemeyeceÄŸi gibi, hÃ¼kÃ¼met ve PeÅŸmerge gÃ¼Ã§lerinin hareket etmesini engelleyip bÃ¶lgenin yeniden inÅŸasÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nÃ¼ de kapatamazlar" dedi
Kazakistan'da terÃ¶r eylemlerini organize ettiÄŸi ÅŸÃ¼phesiyle Ä°nterpol tarafÄ±ndan aranan ve Afganstan'da tutuklanan terÃ¶r ÅŸÃ¼phelisi Kazakistan'a iade edildi
Avrupa Rohingya Konseyi BaÅŸkanÄ± Dr. Kyaw, "AB, soruÅŸturma komisyonunun Myanmar'da bÃ¼tÃ¼n suÃ§larÄ± iÅŸleyen ordu tarafÄ±ndan oluÅŸturulmasÄ±nÄ± istiyor. Bu, gerÃ§ekten Ã§ok Ã¼zÃ¼cÃ¼" dedi
Avrupa BirliÄŸi Adalet DivanÄ±nÄ±n "iÅŸverenlerin, Ã§alÄ±ÅŸanlara baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ yasaÄŸÄ± getirebileceÄŸi" yÃ¶nÃ¼ndeki kararÄ± Ä°ngiltere'deki birÃ§ok kesim tarafÄ±ndan tepkiyle karÅŸÄ±landÄ±