10:26, 18 Mart 2017 Cumartesi

Bakanlar Kurulu kararÄ±





Bakanlar Kurulu kararÄ± doÄŸrultusunda bazÄ± bÃ¼yÃ¼kelÃ§ilikler Ã§eÅŸitli uluslararasÄ± kuruluÅŸlar nezdinde daimi temsilcilikle gÃ¶revlendirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Bakanlar KuruluÂ kararÄ± , Resmi Gazete'nin bugÃ¼nkÃ¼ sayÄ±sÄ±nda yayÄ±mlanarak yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdi. Buna gÃ¶re, TÃ¼rkiye Cumhuriyeti'nin Addis Ababa BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸine Afrika BirliÄŸi nezdinde, Santo Domingo BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸine DoÄŸu Karayip Devletleri Ã–rgÃ¼tÃ¼nde, Buenos Aires BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸine GÃ¼ney Ortak PazarÄ±nda, Kito BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸine GÃ¼ney Amerika Milletler BirliÄŸinde, Bogota BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸine And Parlamentosunda, San Hose BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸine Orta Amerika Entegrasyon Sistemi ile Orta Amerika ve Karayipler Ulusal Parlamento BaÅŸkanlarÄ± Forumunda, Guatemala BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸine Orta Amerika Parlamentosunda, Panama BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸine Latin Amerika Parlamentosunda, Santiago BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸine BirleÅŸmiÅŸ Milletler Latin Amerika ve Karayipler Ekonomik Komisyonunda, Karakas BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸine Amerika HalklarÄ± iÃ§in BolivarcÄ± Ä°ttifak ile Karayip Devletler BirliÄŸi ve Karayip TopluluÄŸunda daimi temsilcilik gÃ¶revi verildi.

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