Bakanlar KuruluÂ kararÄ± , Resmi Gazete'nin bugÃ¼nkÃ¼ sayÄ±sÄ±nda yayÄ±mlanarak yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdi.
Buna gÃ¶re, TÃ¼rkiye Cumhuriyeti'nin Addis Ababa BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸine Afrika BirliÄŸi nezdinde, Santo Domingo BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸine DoÄŸu Karayip Devletleri Ã–rgÃ¼tÃ¼nde, Buenos Aires BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸine GÃ¼ney Ortak PazarÄ±nda, Kito BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸine GÃ¼ney Amerika Milletler BirliÄŸinde, Bogota BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸine And Parlamentosunda, San Hose BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸine Orta Amerika Entegrasyon Sistemi ile Orta Amerika ve Karayipler Ulusal Parlamento BaÅŸkanlarÄ± Forumunda, Guatemala BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸine Orta Amerika Parlamentosunda, Panama BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸine Latin Amerika Parlamentosunda, Santiago BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸine BirleÅŸmiÅŸ Milletler Latin Amerika ve Karayipler Ekonomik Komisyonunda, Karakas BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸine Amerika HalklarÄ± iÃ§in BolivarcÄ± Ä°ttifak ile Karayip Devletler BirliÄŸi ve Karayip TopluluÄŸunda daimi temsilcilik gÃ¶revi verildi.
Milli Savunma BakanÄ± Fikri IÅŸÄ±k, Åžehitleri Anma GÃ¼nÃ¼ ve Ã‡anakkale Deniz Zaferi'nin 102. yÄ±lÄ± dolayÄ±sÄ±yla AtatÃ¼rk AnÄ±tÄ±'na Ã§elenk bÄ±raktÄ±
Bakanlar Kurulu kararÄ± doÄŸrultusunda bazÄ± bÃ¼yÃ¼kelÃ§ilikler Ã§eÅŸitli uluslararasÄ± kuruluÅŸlar nezdinde daimi temsilcilikle gÃ¶revlendirildi
Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len FETÃ– soruÅŸturmalarÄ± kapsamÄ±nda meslekten ihraÃ§ edilen 55 hakim ve savcÄ± hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verildi. ÅžÃ¼phelilerden 26'sÄ± yakalandÄ±
TÃ¼rkiye, iÃ§ savaÅŸ, kuraklÄ±k ve aÃ§lÄ±k nedeniyle Ã¶lÃ¼mlerin arttÄ±ÄŸÄ± Yemen, GÃ¼ney Sudan ve DoÄŸu Afrika Ã¼lkelerine tÄ±bbi malzeme yardÄ±mÄ± yapacak
AÅŸÄ±klÄ±k geleneÄŸinin en bÃ¼yÃ¼k temsilcilerinden halk ozanÄ± AÅŸÄ±k Veysel'in vefatÄ±nÄ±n 44. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde "AÅŸÄ±k Veyselâ€™i Anma Konseri" dÃ¼zenlenecek
Ã‡anakkale SavaÅŸlarÄ± sÄ±rasÄ±nda da aktif rol alÄ±p hem savaÅŸÄ±n hem de Ã¼lkenin gidiÅŸatÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtiren Nusret MayÄ±n Gemisi, restore edildikten sonra sergilendiÄŸi Mersin'in Tarsus ilÃ§esinde, yeni nesli adeta tarihi gÃ¼nlere gÃ¶tÃ¼rÃ¼yor
Hakimler SavcÄ±lar YÃ¼ksek Kurulu 202 hakim ve savcÄ±yÄ± meslekten ihraÃ§ etti
Ä°stanbul merkezli 20 ilde FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik gerÃ§ekleÅŸtirilen eÅŸ zamanlÄ± operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 72 eski emniyet mensubundan 63'Ã¼nÃ¼n tutuklanmasÄ±na karar verildi
Ankara ValiliÄŸince, sosyal medyada yer alan "BaÅŸkentte bombalÄ± eylem yapÄ±lacaÄŸÄ±" ÅŸeklinde yer alan paylaÅŸÄ±mlarÄ±n "asÄ±lsÄ±z ve uydurma" olduÄŸu bildirildi.
Ä°stanbul Avrupa yakasÄ±ndaki 12 ilÃ§enin bazÄ± bÃ¶lgelerinde 20 Mart'ta elektrik kesintisi uygulanacak
CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, 16 Nisan'da yapÄ±lacak halk oylamasÄ±na iliÅŸkin, "Bunun partilerle ilgisi yok, bu deÄŸiÅŸiklik hepimizi ilgilendiriyor. Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi bugÃ¼nÃ¼ deÄŸil geleceÄŸi de ilgilendiriyor" dedi
FETÃ–'nÃ¼n kadÄ±n yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda, haklarÄ±nda yakalama kararÄ± verilen 29 ÅŸÃ¼pheliden 19'u gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Macaristan BaÅŸbakanÄ± Orban, "Kendi gÃ¼venliÄŸimizi TÃ¼rklerin eline verip bu arada da onlarÄ± gereksiz konularda eleÅŸtiriyor, saldÄ±rÄ±yor ve kÄ±nÄ±yoruz" dedi
Alman hÃ¼kÃ¼meti, AB ile TÃ¼rkiye arasÄ±nda yÃ¼rÃ¼rlÃ¼kte olan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larla ilgili anlaÅŸmanÄ±n iÅŸleyiÅŸinden memnun.
DHKP/C'ye yÃ¶nelik operasyonda yaralanan ve kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastanede hayatÄ±nÄ± kaybeden Dilek DoÄŸan'Ä±n Ã¶lÃ¼mÃ¼ne iliÅŸkin davada yargÄ±lanan polis memuru, 6 yÄ±l 3 ay hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±
GÃ¶revli imamÄ±n tayininin Ã§Ä±kmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan camisi imamsÄ±z kalan TorbalÄ±'nÄ±n Naime Mahallesi sakinleri, her cuma ibadetlerini yerine getirmek iÃ§in kilometrelerce uzaklÄ±ktaki komÅŸu mahallelere yÃ¼rÃ¼yor