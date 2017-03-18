10:28, 18 Mart 2017 Cumartesi

Ã‡anakkale Deniz Zaferi'nin 102. yÄ±lÄ±





Milli Savunma BakanÄ± Fikri IÅŸÄ±k, Åžehitleri Anma GÃ¼nÃ¼ ve Ã‡anakkale Deniz Zaferi'nin 102. yÄ±lÄ± dolayÄ±sÄ±yla AtatÃ¼rk AnÄ±tÄ±'na Ã§elenk bÄ±raktÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Milli Savunma BakanÄ± Fikri IÅŸÄ±k,Â Åžehitleri Anma GÃ¼nÃ¼ ve Ã‡anakkale Deniz Zaferi'nin 102. yÄ±lÄ± dolayÄ±sÄ±yla AtatÃ¼rk AnÄ±tÄ±'na Ã§elenk bÄ±raktÄ±. Cumhuriyet MeydanÄ±'ndaki tÃ¶rende, AtatÃ¼rk AnÄ±tÄ±'na, hÃ¼kÃ¼met adÄ±na Bakan IÅŸÄ±k, TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerini temsilen Ã‡anakkale BoÄŸaz ve Garnizon KomutanÄ± TuÄŸamiral Tayyar Ertem ile Ã‡anakkale Valisi Orhan TavlÄ± ve Belediye BaÅŸkanÄ± ÃœlgÃ¼r GÃ¶khan tarafÄ±ndan Ã§elenkler konuldu.Â Bu sÄ±rada "TCG Heybeliada" korvetinden 21 pare top atÄ±ÅŸÄ± yapÄ±ldÄ±. TÃ¶ren, saygÄ± duruÅŸunda bulunulmasÄ± ve Ä°stiklal MarÅŸÄ±'nÄ±n okunmasÄ±yla sona erdi. TÃ¶rene, ayrÄ±ca AK Parti Ã‡anakkale Milletvekili Ayhan Gider, CHP Ã‡anakkale milletvekilleri Muharrem Erkek ve BÃ¼lent Ã–z, Yeni Zelanda'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Jonathan Curr, Yeni Zelanda KÄ±demli Savunma AtaÅŸesi TuÄŸgeneral Evan Williams, Avustralya HÃ¼kÃ¼meti Askeri Temsilcisi TÃ¼mamiral Tony Dalton, Avustralya Savunma AtaÅŸesi Albay Adrew Zidge, Avustralya'nÄ±n Ã‡anakkale Konsolosu Dylan Walsh ile askeri ve sivil yetkililer katÄ±ldÄ±. Buradaki tÃ¶renin ardÄ±ndan, aralarÄ±nda CHP Ä°stanbul Milletvekili Dursun Ã‡iÃ§ek'in da bulunduÄŸu bir grup, anÄ±ta Ã§elenk bÄ±raktÄ±.

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