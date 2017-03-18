10:31, 18 Mart 2017 Cumartesi

İşgal güçleri mülteci kampında Filistinlilere ateş açtı



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El-Halil kentindeki El-Arub Mülteci Kampı'nda İsrail askerlerinin Filistinli gruba açtığı ateş nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın El-Halil kentinde açtığı ateş sonucu yaralanan iki Filistinliden birinin hayatını kaybettiği bildirildi. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, El-Halil kentindeki El-Arub Mülteci Kampı'nda İsrail askerleri ile Filistinliler arasında çıkan çatışmada ağır yaralanan Murat Yusuf adlı Filistinli gencin hayatını kaybettiği duyuruldu. Olaylarda bir kişinin de yaralandığı aktarılan açıklamada, yaralı Filistinlinin sağlık durumuna ilişkin bilgi verilmedi. Görgü tanıkları ise söz konusu mülteci kampının girişinde Filistinli grubun, kendilerine gerçek ve plastik mermilerin yanı sıra göz yaşartıcı gazla müdahale eden İsrail güçlerine molotofkokteyli ve taş atarak karşılık verdiğini ifade etti.

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