Moody's TÃ¼rkiye'nin not gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nÃ¼ dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼

Moody's'ten yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, TÃ¼rkiye'nin "Ba1" seviyesindekiÂ kredi notunun korunduÄŸu bildirildi.
Kredi notunun teyit edilmesinde, TÃ¼rk hÃ¼kÃ¼metinin ekonomik ve finansal gÃ¼cÃ¼ ile Ã¼lke ekonomisinin yapÄ±sal dinamizminin Ã¶nemli rol oynadÄ±ÄŸÄ± belirtilen aÃ§Ä±klamada, "Moody's ekonomideki dinamizmin, yapÄ±sal reformlar uygulamaya konulmasÄ± ve politik belirsizliÄŸin artmasÄ± durumunda kuvvet kazanacaÄŸÄ±nÄ± bekliyor." deÄŸerlendirmesine yer verildi.
TSK tarafÄ±ndan son bir haftada, DiyarbakÄ±r, BingÃ¶l, Siirt, Batman, Bitlis, Hakkari ve ÅžÄ±rnak'ta yÃ¼rÃ¼tÃ¼len operasyonlarda toplam 33 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi
Darbeciler 15 Temmuz gecesi, 35 uÃ§ak, 37 helikopter, 74 tank, 246 zÄ±rhlÄ± araÃ§ ve 4 bine yakÄ±n hafif silah kullandÄ±, darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼nde 8 binden fazla askeri personel gÃ¶revlendirdi
UluslararasÄ± kredi derecelendirme kuruluÅŸu Moody's, TÃ¼rkiye'nin kredi notunu "Ba1" olarak teyit etti ve gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nÃ¼ "duraÄŸan"dan "negatif"e Ã§evirdi
Milli Savunma BakanÄ± Fikri IÅŸÄ±k, Åžehitleri Anma GÃ¼nÃ¼ ve Ã‡anakkale Deniz Zaferi'nin 102. yÄ±lÄ± dolayÄ±sÄ±yla AtatÃ¼rk AnÄ±tÄ±'na Ã§elenk bÄ±raktÄ±
Bakanlar Kurulu kararÄ± doÄŸrultusunda bazÄ± bÃ¼yÃ¼kelÃ§ilikler Ã§eÅŸitli uluslararasÄ± kuruluÅŸlar nezdinde daimi temsilcilikle gÃ¶revlendirildi
Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len FETÃ– soruÅŸturmalarÄ± kapsamÄ±nda meslekten ihraÃ§ edilen 55 hakim ve savcÄ± hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verildi. ÅžÃ¼phelilerden 26'sÄ± yakalandÄ±
TÃ¼rkiye, iÃ§ savaÅŸ, kuraklÄ±k ve aÃ§lÄ±k nedeniyle Ã¶lÃ¼mlerin arttÄ±ÄŸÄ± Yemen, GÃ¼ney Sudan ve DoÄŸu Afrika Ã¼lkelerine tÄ±bbi malzeme yardÄ±mÄ± yapacak
AÅŸÄ±klÄ±k geleneÄŸinin en bÃ¼yÃ¼k temsilcilerinden halk ozanÄ± AÅŸÄ±k Veysel'in vefatÄ±nÄ±n 44. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde "AÅŸÄ±k Veyselâ€™i Anma Konseri" dÃ¼zenlenecek
Ã‡anakkale SavaÅŸlarÄ± sÄ±rasÄ±nda da aktif rol alÄ±p hem savaÅŸÄ±n hem de Ã¼lkenin gidiÅŸatÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtiren Nusret MayÄ±n Gemisi, restore edildikten sonra sergilendiÄŸi Mersin'in Tarsus ilÃ§esinde, yeni nesli adeta tarihi gÃ¼nlere gÃ¶tÃ¼rÃ¼yor
Hakimler SavcÄ±lar YÃ¼ksek Kurulu 202 hakim ve savcÄ±yÄ± meslekten ihraÃ§ etti
Ä°stanbul merkezli 20 ilde FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik gerÃ§ekleÅŸtirilen eÅŸ zamanlÄ± operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 72 eski emniyet mensubundan 63'Ã¼nÃ¼n tutuklanmasÄ±na karar verildi
Ankara ValiliÄŸince, sosyal medyada yer alan "BaÅŸkentte bombalÄ± eylem yapÄ±lacaÄŸÄ±" ÅŸeklinde yer alan paylaÅŸÄ±mlarÄ±n "asÄ±lsÄ±z ve uydurma" olduÄŸu bildirildi.
Ä°stanbul Avrupa yakasÄ±ndaki 12 ilÃ§enin bazÄ± bÃ¶lgelerinde 20 Mart'ta elektrik kesintisi uygulanacak
CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, 16 Nisan'da yapÄ±lacak halk oylamasÄ±na iliÅŸkin, "Bunun partilerle ilgisi yok, bu deÄŸiÅŸiklik hepimizi ilgilendiriyor. Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi bugÃ¼nÃ¼ deÄŸil geleceÄŸi de ilgilendiriyor" dedi
FETÃ–'nÃ¼n kadÄ±n yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda, haklarÄ±nda yakalama kararÄ± verilen 29 ÅŸÃ¼pheliden 19'u gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Macaristan BaÅŸbakanÄ± Orban, "Kendi gÃ¼venliÄŸimizi TÃ¼rklerin eline verip bu arada da onlarÄ± gereksiz konularda eleÅŸtiriyor, saldÄ±rÄ±yor ve kÄ±nÄ±yoruz" dedi