10:44, 18 Mart 2017 Cumartesi

Moody's TÃ¼rkiye'nin not gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nÃ¼ dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼





UluslararasÄ± kredi derecelendirme kuruluÅŸu Moody's, TÃ¼rkiye'nin kredi notunu "Ba1" olarak teyit etti ve gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nÃ¼ "duraÄŸan"dan "negatif"e Ã§evirdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Moody's'ten yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, TÃ¼rkiye'nin "Ba1" seviyesindekiÂ kredi notunun korunduÄŸu bildirildi. Kredi notunun teyit edilmesinde, TÃ¼rk hÃ¼kÃ¼metinin ekonomik ve finansal gÃ¼cÃ¼ ile Ã¼lke ekonomisinin yapÄ±sal dinamizminin Ã¶nemli rol oynadÄ±ÄŸÄ± belirtilen aÃ§Ä±klamada, "Moody's ekonomideki dinamizmin, yapÄ±sal reformlar uygulamaya konulmasÄ± ve politik belirsizliÄŸin artmasÄ± durumunda kuvvet kazanacaÄŸÄ±nÄ± bekliyor." deÄŸerlendirmesine yer verildi. HABERÄ°N DEVAMI Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYIN

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