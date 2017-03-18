Kanada'dan Irak ve Suriye halkına 'eve dönüş' yardımı

Kanada, DEAŞ'tan kurtarılan bölgelerdeki evlerine dönmek isteyen Iraklılar ve Suriyelilere destek için 28 milyon doları aşkın yardım yapacak.
Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland, yaptığı yazılı açıklamada, ülkesinin aktif olarak DEAŞ ile mücadeleyi ve krizden etkilenenleri desteklemeye devam ettiğini belirtti.
ABD'nin başkenti Washington'da 22 Mart'ta gerçekleştirilecek DEAŞ'a Karşı Küresel Koalisyon Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacağını duyuran Freeland, bu etkinlikte Temmuz 2016'daki son toplantıdan bu yana söz konusu terör örgütüyle mücadelede kaydedilen ilerlemenin değerlendireceği bilgisini verdi.
Kanada'nın bölge insanına destek olmak için 28 milyon dolar civarında yardım sağlayacağını aktaran Freeland, şu ifadeleri kullandı:
"Bu destek, nüfusun acil ihtiyaçlarını gidermeye ve sivillerin DEAŞ'tan kurtarılan bölgelerdeki evlerine dönmelerine yardımcı olacak. Kanada, DEAŞ'ı yenmek ve bu uzatılmış çatışmadan etkilenen çocukları, kadınları ve erkekleri desteklemekte kararlıdır. Ortadoğu halkını destekleyeceğiz ve DEAŞ'ın yenilgisini hızlandıracak koalisyon ortaklarıyla çalışmaya devam edeceğiz."
Belirlenen yardımların Birleşmiş Milletler (BM) programları aracılığıyla yapılacağına değinen Freeland, dağıtımı gerçekleştirecek organizasyonların isimlerinin güvenlik nedeniyle açıklanmayacağını sözlerine ekledi.
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