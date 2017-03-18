11:21, 18 Mart 2017 Cumartesi

Darbe giriÅŸiminde 8 binden fazla asker gÃ¶revlendirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz'dakiÂ darbe giriÅŸimine iliÅŸkin Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki eylemlerle ilgili 221 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda hazÄ±rlanan Ã§atÄ± iddianamesine gÃ¶re, 15 Temmuz gecesi TSK iÃ§erisindeki FETÃ– Ã¼yelerinin 8 binden fazla askeri personeli gÃ¶revlendirdiÄŸi, 35 uÃ§ak, 37 helikopter, 74 tank, 246 zÄ±rhlÄ± araÃ§ ve 4 bine yakÄ±n hafif silah kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tespit edildi.

Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca hazÄ±rlanarak, Ankara 17. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesine gÃ¶nderilen darbe giriÅŸiminin Ã§atÄ± iddianamesinde, darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼ne katÄ±lan askerlerin sayÄ±sÄ± ve kullanÄ±lan silahlara iliÅŸkin bilgilere yer verildi.

Ä°ddianameye gÃ¶re, demokratik anayasal dÃ¼zeni, cebir ve ÅŸiddet kullanarak ortadan kaldÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸan darbeciler, 35 uÃ§ak, 37 helikopter, 74 tank, 246 zÄ±rhlÄ± araÃ§ ve 4 bine yakÄ±n hafif silah kullandÄ±, darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼nde 8 binden fazla askeri personel gÃ¶revlendirdi.

Milli iradenin hedef alÄ±narak, baÅŸta CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi ve TBMM olmak Ã¼zere, TÃ¼rkiye Cumhuriyeti'nin demokratik deÄŸerleri ve kurumlarÄ±na ait binalarÄ±n bombalanarak Ã¼lkenin teslim alÄ±nmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kaydedilen iddianamede, "FETÃ–, yabancÄ± dostlarÄ±nÄ±n da bilgisi ve yardÄ±mÄ± dahilinde, Ã¶rgÃ¼t mensuplarÄ±nÄ±n adeta istilasÄ±na uÄŸrayan milli ordumuzu kullanarak, 15 Temmuz 2016 gecesi darbe giriÅŸiminde bulunmak suretiyle, ihanette sÄ±nÄ±r tanÄ±madÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶stermiÅŸtir." ifadelerine yer verildi.

"DONANMANIN YÃœZDE 70'Ä°NÄ° HAZIR HALE GETÄ°RDÄ°LER"

Ä°ddianamede, sÃ¶zde "Yurtta Sulh Konseyi" Ã¼yeleri arasÄ±nda ismi geÃ§en eski Kuzey Deniz Saha KomutanlÄ±ÄŸÄ± Kurmay BaÅŸkanÄ± TuÄŸamiral Ã–mer Faruk HarmancÄ±k'Ä±n, Deniz Kuvvetleri ile ilgili darbe giriÅŸimine yÃ¶nelik genel anlamdaki planlamalarÄ± Sinan SÃ¼rer ile yaptÄ±ÄŸÄ± belirtildi. HarmancÄ±k'Ä±n, hazÄ±rlanan atama listesinde Deniz Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ± Kurmay BaÅŸkanÄ± gÃ¶reviyle terfi ettirilmek istendiÄŸi kaydedildi.

HarmancÄ±k'Ä±n, Deniz Kuvvetleri ile ilgili darbe giriÅŸimine yÃ¶nelik genel anlamdaki planlamalarÄ±, 15 Temmuz'da tuÄŸamiral rÃ¼tbesiyle Genelkurmay Ä°stihbarat BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± 1. Ä°stihbarat Analiz ve DeÄŸerlendirme Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revinde bulunan Sinan SÃ¼rer ile yaptÄ±ÄŸÄ± bu planlamalar kapsamÄ±nda, TÃ¼rk DonanmasÄ±'nÄ±n yÃ¼zde 70'ini oluÅŸturan, fÄ±rkateyn, korvet ve hÃ¼cumbot ve 29 ana muharip gemisinin darbe faaliyetlerine katÄ±lmak Ã¼zere, hazÄ±r hale getirildiÄŸi kaydedildi.

Eski TuÄŸamiral HarmancÄ±k, meslekten ihraÃ§ edilen ve Almanya'ya kaÃ§tÄ±ÄŸÄ± belirlenen Ã¶rgÃ¼t mensubu Ã¶ÄŸretmen tarafÄ±ndan o gece kullanÄ±lmasÄ± iÃ§in daÄŸÄ±tÄ±lan telefon hatlarÄ±nÄ± kullananlar arasÄ±nda da yer alÄ±yor.

"AKINCI ÃœSSÃœ'NE GELEREK, GÃ–RÃœÅžMELER YAPTI"

Ä°ddianamede, HarmancÄ±k'Ä±n, 6-9 Temmuz arasÄ±nda, Ankara Konutkent'teki villada, FETÃ–'nÃ¼n "Hava kuvvetleri imamÄ±" olduÄŸu iddia edilen Adil Ã–ksÃ¼z "liderliÄŸinde" yapÄ±lan darbe planÄ± ile ilgili organizasyonun toplantÄ±larÄ±na katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, sevk ve idaresini yapan ekibin iÃ§inde bulunduÄŸu belirtilerek, villada yapÄ±lan parmak izi incelemesinde HarmancÄ±k'Ä±n parmak izine de rastlandÄ±ÄŸÄ± tespiti yer aldÄ±.

HarmancÄ±k'Ä±n darbe giriÅŸimi gÃ¼nÃ¼ izinli ya da raporlu olmamasÄ±na raÄŸmen, darbe giriÅŸimi kapsamÄ±ndaki hava harekatÄ±nÄ±n merkezi olan AkÄ±ncÄ± ÃœssÃ¼'ne gelerek, bir yandan darbe giriÅŸimine yÃ¶nelik gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler yaparken, diÄŸer yandan derdest edilmek suretiyle Genelkurmay KarargahÄ±'ndan AkÄ±ncÄ± ÃœssÃ¼'ne getirilen Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar'Ä±, Mehmet DiÅŸli, Kubilay SelÃ§uk ve Hakan Evrim ile darbe giriÅŸiminin baÅŸÄ±na geÃ§mesi iÃ§in ikna etmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±, sÃ¶zde darbe bildirisini televizyon kanallarÄ±nda okumasÄ± iÃ§in zorladÄ±ÄŸÄ±, Orgeneral Akar'Ä±n ikna olmamasÄ± Ã¼zerine, kendisini Fetullah GÃ¼len ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼rmeyi teklif eden konsey Ã¼yeleri iÃ§inde yer aldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.