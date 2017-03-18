11:27, 18 Mart 2017 Cumartesi

Türkmenlerden IKBY'ye 'bayrak' tepkisi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Irak'ın Kerkük kentinde bir araya gelen Türkmen siyasetçiler, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bayrağının hükümet binalarına çekilmesi kararına tepki gösterdi.

Kerkük'te Türkmen Milliyetçi Hareketi genel merkezinde bir araya gelen Irak Türkmen Cephesi (ITC), Türkmen Hak Partisi, Türkmeneli Partisi, Türkmen Karar Partisi ve Türkmen Adalet Partisi yetkilileri, ortak bir bildiri ile Kent Valisi Necmeddin Kerim tarafından verilen bayrak kararının geri çekilmesi talebinde bulunuldu.

IRAK BAYRAĞININ YANINDA IKBY BAYRAĞI ANAYASAYA AYKIRI

Türkmen siyasi partileri adında ortak bildiriyi okuyan ITC Başkan Yardımcısı Hasan Turan, şunları ifade etti:

"Nevruz Bayramı vesilesiyle Kerkük'te hükümet binalarına Irak bayrağının yanında IKBY bayrağının da çekilmesi kesinlikle anayasaya aykırıdır. Kardeşçe bin yıllardır yaşayan Kerküklüler arasında bir fitne yaratma adımı olarak değerlendirdiğimiz bu gelişme yerine, kentteki güvenlik durumunun iyileştirilmesi, hizmet çalışmalarının artırılması ve DEAŞ'ın kontrolündeki bölgelerin bir an önce kurtarılmasına yönelinmesi daha elzemdir. Vali tarafından sunulan bu talebin, il meclisi üyeleri tarafından onaylanmamasını talep ediyoruz.''

Turan, ''Anayasa ve yasalara aykırı olan ancak bize göre bir milletin simgesi gibi görünün IKBY bayrağının, Kerkük kamu binalarının üzerine çekilmesi bu kent için bir fitne tehlikesi yaratmaktadır. Irak eski Cumhurbaşkanı Talabani yıllarca cumhurbaşkanlığı makamında ve Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KYB) başında olmasına rağmen bu ve buna benzeri adımlar atmadı. Kerkük'ün hassasiyetinden dolayı tüm taraflarla istişare ederek kararlar alırdı. Bu KYB'nin içindeki anlaşmazlıkların da bir yansımasıdır'' değerlendirmesinde bulundu.