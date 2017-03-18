11:35, 18 Mart 2017 Cumartesi

TerÃ¶r operasyonlarÄ±nda haftalÄ±k bilanÃ§o; 33 terÃ¶rist Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼





TSK tarafÄ±ndan son bir haftada, DiyarbakÄ±r, BingÃ¶l, Siirt, Batman, Bitlis, Hakkari ve ÅžÄ±rnak'ta yÃ¼rÃ¼tÃ¼len operasyonlarda toplam 33 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince son bir haftada, DiyarbakÄ±r, BingÃ¶l, Siirt, Batman, Bitlis, Hakkari ve ÅžÄ±rnak'ta yÃ¼rÃ¼tÃ¼len operasyonlarda bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensubu 28, Suriye'nin kuzeyinde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len operasyonlarda PKK/PYD mensubu 5 terÃ¶rist olmak Ã¼zere 33 terÃ¶ristin etkisiz hale getirildiÄŸi bildirildi.

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