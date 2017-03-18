11:39, 18 Mart 2017 Cumartesi

Peru'daki sellerde ölü sayısı 67'ye yükseldi | FOTO

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Güney Amerika ülkelerinden Peru'da aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen sellerde 67 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer, ülkede etkili olan şiddetli fırtınanın akabinde meydana gelen sel ve toprak kaymalarında 67 kişinin öldüğünü, binlerce kişinin tahliye edildiğini ve pek çok kişinin evlerinin çatısında kurtarılmayı beklediğini belirtti.

Ülke genelinde, El Nino yağmurları nedeniyle taşan nehirlerde 115 bin evin hasar gördüğü, 117 köprünün çöktüğü ve çok sayıda yolun ulaşıma kapandığı kaydedildi.

Peru'nun kuzey sahillerinde etkili olan sel nedeniyle bölgedeki bazı köyler boşaltıldı.

Devlet Başkanı Pedro Pablo Kuczynski canlı yayında yaptığı açıklamada, "Ciddi bir iklim sorunuyla karşı karşıyayız. Peru kıyılarında, 1998 yılından bu yana bu güçte bir olay yaşanmamıştı." dedi.

Ülke genelinde şubat ayı başında etkili olan selde en az 23 kişi ölmüş, 37 kişi yaralanmıştı. Yaklaşık 72 bin kişinin etkilendiği selde 15 bin binada hasar oluştuğu, 994 bina, 14 köprü ve 46 kilometre kara yolunun kullanılamaz hale geldiği bildirilmişti.