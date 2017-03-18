GÃ¼ncelleme: 01:15, 19 Mart 2017 Pazar

TÃœBÄ°TAK'Ä±n yazÄ±lÄ±m kapasitesi ABD'de tescillendi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rkiye Bilimsel ve Teknolojik AraÅŸtÄ±rma Kurumu (TÃœBÄ°TAK), BiliÅŸim ve Bilgi GÃ¼venliÄŸi Ä°leri Teknolojiler AraÅŸtÄ±rma Merkezi (BÄ°LGEM),Â YazÄ±lÄ±m Teknolojileri AraÅŸtÄ±rma EnstitÃ¼sÃ¼nÃ¼n (YTE) yazÄ±lÄ±m geliÅŸtirme konusundaki baÅŸarÄ±sÄ±, ABD Carnegie Mellon Ãœniversitesi YazÄ±lÄ±m MÃ¼hendisliÄŸi EnstitÃ¼sÃ¼nce,Â CMMIÂ 5 sertifikasÄ±yla belgelendi.

TÃœBÄ°TAK yetkililerinden edinilen bilgiye gÃ¶re, BÄ°LGEM, YazÄ±lÄ±m Teknolojileri AraÅŸtÄ±rma EnstitÃ¼sÃ¼ (YTE) alanÄ±nda Ã¶nemli bir baÅŸarÄ±ya imza attÄ±.

Amerikan Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n talebiyle Carnegie Mellon Ãœniversitesi YazÄ±lÄ±m MÃ¼hendisliÄŸi EnstitÃ¼sÃ¼nce 1986 yÄ±lÄ±nda geliÅŸtirilen "Entegre Yetenek Olgunluk Modeli" (CMMI), kuruluÅŸlarÄ±n yazÄ±lÄ±m planlama, geliÅŸtirme, yapÄ±landÄ±rma sÃ¼reÃ§lerini deÄŸerlendiriyor. YazÄ±lÄ±m geliÅŸtiren kuruluÅŸlarÄ±n performanslarÄ±nÄ± iyileÅŸtirmek amacÄ±yla tasarlanan CMMI, bu modelle kurumlarÄ±n olgunluk seviyesini Ã¶lÃ§Ã¼yor.

DeÄŸerlendirme, Carnegie Mellon Ãœniversitesi YazÄ±lÄ±m MÃ¼hendisliÄŸi EnstitÃ¼sÃ¼nÃ¼n sertifikalÄ± denetÃ§ileri baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda yapÄ±lÄ±yor ve kuruluÅŸlara 1'den 5'e kadar derece veriliyor. DÃ¼nyada sayÄ±lÄ± kurumlarÄ±n sahip olduÄŸu seviye 5, yazÄ±lÄ±m geliÅŸtirme konusunda kuruluÅŸun en Ã¼st seviyede olduÄŸunu gÃ¶steriyor. ABD'de birÃ§ok askeri ve kamu projelerinde yÃ¼klenicilerin, CMMI modeline gÃ¶re derecelendirilmesi ve en az seviye 3 olmasÄ± gerekiyor.

TÃœBÄ°TAK YAZILIM GELÄ°ÅžTÄ°RMEDEKÄ° OLGUNLUÄžUNU KANITLADI

Carnegie Mellon Ãœniversitesi YazÄ±lÄ±m MÃ¼hendisliÄŸi EnstitÃ¼sÃ¼, TÃœBÄ°TAK'Ä±n yazÄ±lÄ±m geliÅŸtirmedeki olgunluk seviyesini de deÄŸerlendirdi. DeÄŸerlendirme sonucunda TÃœBÄ°TAK BÄ°LGEM YazÄ±lÄ±m Teknolojileri AraÅŸtÄ±rma EnstitÃ¼sÃ¼nÃ¼n bu alandaki kabiliyetini, 2008 yÄ±lÄ±nda seviye 3, 2014'te yÃ¼ksek olgunluk derecesi seviye 4, bu ay yapÄ±lan son incelemede ise seviye 5 olarak belirledi ve sertifikalandÄ±rdÄ±.

BÄ°LGEM YazÄ±lÄ±m Teknolojileri AraÅŸtÄ±rma EnstitÃ¼sÃ¼, bu baÅŸarÄ±sÄ±yla TÃ¼rkiye genelinde kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ± arasÄ±nda, CMMI 5 seviyesine ulaÅŸan ilk ve tek kurum olma Ã¶zelliÄŸini kazandÄ±. AynÄ± zamanda dÃ¼nya genelinde bu seviyeye sahip yaklaÅŸÄ±k 500 kurum ve kuruluÅŸ arasÄ±na girme baÅŸarÄ±sÄ±nÄ± da gÃ¶sterdi.

TÃœBÄ°TAK bu kapsamda edindiÄŸi bilgi ve tecrÃ¼beyle, dijital devlet ekosisteminde ihtiyaÃ§ duyulan olgunluk seviyesinde yazÄ±lÄ±m geliÅŸtirilmesinde etkin rol oynamayÄ± hedef edindi.