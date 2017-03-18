12:00, 18 Mart 2017 Cumartesi

Paris'te Orly Havalimanı'nda silah sesleri





Paris yakınlarındaki Orly Havalimanı'nda görevli askerin silahını almaya çalışan bir kişi vurularak etkisiz hale getirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Fransa'nın başkenti Paris yakınlarındaki Orly Havalimanı'nda görevli askerin silahını almaya çalışan bir kişi vurularak etkisiz hale getirildi. Havalimanında güvenliği sağlayan Sentinel birliklerinden bir askerin silahını almak isteyen bir kişinin vurularak etkisiz hale getirildiği bildirildi. Olayın ardından havalimanının boşaltıldığı ve bölgede operasyon başlatıldığı belirtildi. Olayın terörist bir saldırı olup olmadığı ya da saldırganın öldürülüp öldürülmediği konusunda henüz bilgi bulunmuyor.

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