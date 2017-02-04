13:02, 18 Mart 2017 Cumartesi

FETÃ– ÅŸÃ¼phelisi 20 asker tutuklandÄ±



Foto: ArÅŸiv

FETÃ–'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ve Ã¶rgÃ¼tÃ¼n ÅŸifreli mesajlaÅŸma programÄ± "ByLock" kullanÄ±cÄ±sÄ± olduÄŸu belirlenen aralarÄ±nda subaylarÄ±n da bulunduÄŸu 20 asker tutuklandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi FETÃ–'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ve Ã¶rgÃ¼tÃ¼n ÅŸifreli mesajlaÅŸma programÄ± "ByLock" kullanÄ±cÄ±sÄ± olduÄŸu belirlenen aralarÄ±nda subaylarÄ±n da bulunduÄŸu 20 asker tutuklandÄ±. Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± TerÃ¶r ve Ã–rgÃ¼tlÃ¼ SuÃ§lar BÃ¼rosunca, FETÃ–'nÃ¼n TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerindeki yapÄ±lanmasÄ±na iliÅŸkin yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma, elde edilen bilgiler ve deliller doÄŸrultusunda devam ediyor.Â SoruÅŸturma kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan aralarÄ±nda subay ve astsubaylarÄ±n da bulunduÄŸu 23 ÅŸÃ¼pheli asker, savcÄ±lÄ±k ifadelerinin ardÄ±ndan "anayasal dÃ¼zeni ortadan kaldÄ±rmaya teÅŸebbÃ¼s etme" ve "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olma" suÃ§larÄ±ndan tutuklama istemiyle hakimliÄŸe sevk edildi. NÃ¶betÃ§i hakimlik ifadelerine baÅŸvurduÄŸu ÅŸÃ¼phelilerden 20'sinin tutuklanmasÄ±na karar verirken, 3'Ã¼nÃ¼ adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±raktÄ±. SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n sevk yazÄ±sÄ±nda, FETÃ– ve eylemlerinden bahsedilerek, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n 15 Temmuz'daki darbe giriÅŸimine iliÅŸkin bilgilere yer verildi. Ã–rgÃ¼te mensup olup TSK'da gÃ¶rev yapan kiÅŸilere yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalar sonucunda, Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yetkisizlik kararÄ± ile Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶nderilen listede, "ByLock" kullandÄ±ÄŸÄ± belirlenenlere yÃ¶nelik soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± anÄ±msatÄ±lan sevk yazÄ±sÄ±nda, ÅŸÃ¼phelilerin birinci derecede yakÄ±nlarÄ±nÄ±n adÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ ve tespiti yapÄ±lmÄ±ÅŸ telefon numaralarÄ±nda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n mensuplarÄ±nÄ±n arasÄ±nda gizli haberleÅŸmeyi saÄŸlayan "ByLock" uygulanmasÄ±nÄ± kullandÄ±klarÄ± kaydedildi. Sevk yazÄ±sÄ±nda, atÄ±lÄ± suÃ§u iÅŸlediÄŸine dair kuvvetli suÃ§ ÅŸÃ¼phesini gÃ¶steren olgularÄ±n bulunmasÄ±, suÃ§un vasÄ±f ve mahiyeti ile mevcut delil durumu dikkate alÄ±narak ÅŸÃ¼phelilerin "anayasal dÃ¼zeni ortadan kaldÄ±rmaya teÅŸebbÃ¼s etme" ve "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olma" suÃ§larÄ±ndan tutuklanmalarÄ± istendi.

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