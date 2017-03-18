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14:44, 18 Mart 2017 Cumartesi
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13:21, 18 Mart 2017 Cumartesi

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ErdoÄŸan: TÃ¼rkiye Cumhuriyeti ilk deÄŸil, son devletimizdir
ErdoÄŸan: TÃ¼rkiye Cumhuriyeti ilk deÄŸil, son devletimizdir

Ã‡annakkale'de konuÅŸan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti ilk deÄŸil, son devletimizdir. DolayÄ±sÄ±yla OsmanlÄ± da bizimdir, SelÃ§uklu da bizimdir, binlerce yÄ±llÄ±k tarihimizde gelip geÃ§miÅŸ tÃ¼m devletler bizimdir" dedi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, 18 Mart Åžehitleri Anma GÃ¼nÃ¼ ve Ã‡anakkale Zaferi'nin 102. yÄ±lÄ± tÃ¶reninde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti ilk deÄŸil, son devletimizdir. DolayÄ±sÄ±yla OsmanlÄ± da bizimdir, Â SelÃ§uklu da bizimdir, binlerce yÄ±llÄ±k tarihimizde gelip geÃ§miÅŸ tÃ¼m devletler bizimdir." dedi.

ErdoÄŸan, "SilahlÄ± kuvvetlerimizin deÄŸerli temsilcilerine, askerimize, polisimize, korucularÄ±mÄ±za huzurlarÄ±nÄ±zda Ã‡anakkale'den ÅŸÃ¼kranlarÄ±mÄ± bildiriyorum, teÅŸekkÃ¼r ediyorum. Onlar o Ã§ukur kazanlarÄ±, hendek kazanlarÄ± ÅŸu anda Cudi DaÄŸlarÄ±nda, TendÃ¼rek'te, Bestler Dereler'de kazdÄ±klarÄ± Ã§ukurlara onlarÄ± gÃ¶mÃ¼yorlar." ifadesini kullandÄ±.

FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimine katÄ±lanlara iliÅŸkin ErdoÄŸan, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Åžimdi hepsi mahkemelerde hesap veriyor. YakalandÄ±klarÄ±nda itiraf ettikleri ne varsa ÅŸimdi hepsini inkar ediyorlar. Ä°stedikleri kadar inkar etsinler, ortada 249 vatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n ÅŸehadeti, 2 bin 193 vatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n yaralanmasÄ± var. Ortada iÅŸgal edilmek istenen bir Ã¼lke var. Ortada istiklali ve istikbali tehdit edilen bir millet var. O gece dÃ¶kÃ¼len yÃ¼zlerce kanÄ±n sorumlusu kim? O gece silah arkadaÅŸlarÄ±na kurÅŸun sÄ±kan kim? VatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n Ã¼zerine tankla, topla saldÄ±ran, Meclisimizi, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'ni, Ã–zel Harekat merkezini bombalayanlar kim? Hepsi de suÃ§Ã¼stÃ¼ yakalandÄ±. Milletimiz mÃ¼sterih olsun o katiller ve onlarÄ± destekleyen kim varsa hak ettikleri cezayÄ± alacaklar."

"BUNLARIN BÄ°RBÄ°RÄ°NDEN FARKI YOK"

Hollanda'nÄ±n skandal tavrÄ±na iliÅŸkin de CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, konuÅŸmasÄ±nÄ± ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Hollanda'nÄ±n yÃ¶netimi benim DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±mÄ±n uÃ§uÅŸ iznini iptal ediyor. Benim bayan bakanÄ±mÄ± Hollanda'ya sokmuyor. AtlarÄ±nÄ±, itlerini benim oradaki vatandaÅŸlarÄ±mÄ±n Ã¼zerine salÄ±yor. Almanya'nÄ±n ÅžansÃ¶lyesi de onun yanÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylÃ¼yor, yazÄ±klar olsun size. BunlarÄ±n birbirinden farkÄ± yok, al birini vur Ã¶bÃ¼rÃ¼ne. Ne yaparsanÄ±z yapÄ±nÄ±z, bu milleti yolundan Ã§eviremeyeceksiniz. 16 Nisan'da benim milletim BatÄ±'nÄ±n bu yanlÄ±ÅŸ tavÄ±rlarÄ±na karÅŸÄ± en gÃ¼zel cevabÄ± inÅŸallah sandÄ±klarda demokratik bir ÅŸekilde verecektir." dedi.

ErdoÄŸan, "Kendi konsolosluk binamÄ±za giremedik. UluslararasÄ± hukukta bunun yeri yok. Siz bakana kapÄ± kapatamazsÄ±nÄ±z, uluslararasÄ± hukukta bunun yeri yok. EÄŸer bÃ¶yle giderseniz bunun karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± TÃ¼rkiye'den de bulacaksÄ±nÄ±z. TÃ¼rkiye'de yapÄ±lan halk oylamasÄ±ndan size ne? Ã–yle deÄŸil. Onlar bu deÄŸiÅŸimin ne anlama geldiÄŸini Ã§ok iyi biliyor. Bir asÄ±r Ã¶nce 'hasta adam' diyerek gÃ¼ya taziyesine geldikleri TÃ¼rklerin onlarÄ± Ã‡anakkale'de nasÄ±l hÃ¼srana uÄŸrattÄ±ÄŸÄ±nÄ± unutmamÄ±ÅŸlar. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sisteminin siyasetten ekonomiye, diplomasiden yatÄ±rÄ±mlara kadar her alanda yeni Ã‡anakkale zaferlerinin yolunu aÃ§acaÄŸÄ±nÄ± gayet iyi biliyorlar." dedi.

"TÃœRKÄ°YE CUMHURÄ°YETÄ° Ä°LK DEÄžÄ°L SON DEVLETÄ°MÄ°ZDÄ°R"

Bundan 102 yÄ±l Ã¶nce MehmetÃ§ik Ã‡anakkale'de Ã§arpÄ±ÅŸÄ±rken yine birileri bu savaÅŸa ne gerek var diyordu. BugÃ¼n Suriye'de, Irak'ta ne iÅŸimiz var diyenler gibi o zamanlar da milletimizin verdiÄŸi mÃ¼cadeleyi sorguluyorlardÄ±. Ama Ã¼lkemiz Ã‡anakkale SavaÅŸÄ±nÄ± da KurtuluÅŸ SavaÅŸÄ±nÄ± da kazandÄ± ve kendisine yeni bir devlet kurdu. TÃ¼rkiye Cumhuriyeti bizim ilk deÄŸil ama son devletimizdir. OsmanlÄ± da bizimdir, SelÃ§uklu da bizimdir.Devleti yaÅŸatmanÄ±n yolu insanÄ± yaÅŸatmaktan insanÄ± yaÅŸatmanÄ±n yolu da kendisini gÃ¼ven iÃ§inde hissetmesinden geÃ§iyor.



Ä°lgili Konular 18 Mart Ã‡anakkale Zaferi ve Åžehitler GÃ¼nÃ¼ recep tayyip erdoÄŸan
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