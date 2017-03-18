Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Soylu'dan Baykal'a Ã§aÄŸrÄ±

Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu'dan Deniz Baykal'a Ã§aÄŸrÄ± geldi.
Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Soylu,Â Deniz Baykal'Ä±n Trabzon'daki sÃ¶zleriyle ilgili, "Deniz Baykal'Ä± gÃ¶rdÃ¼nÃ¼z, ya sen, ey Deniz Baykal, sana sÃ¶ylÃ¼yorum, ben Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ±'yÄ±m, sen referandumla uÄŸraÅŸacaÄŸÄ±na sana tuzak kuranlara ait bir iki cÃ¼mle sÃ¶yle de milletin gÃ¶nlÃ¼ rahatlasÄ±n. Kendini savunamayan bir adamdan memlekete ne hayÄ±r gelir, hadi sÃ¶yle. Ben Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± olarak sÃ¶ylÃ¼yorum, yÃ¼reÄŸin yetiyorsa Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na bir gel, Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'yla sana kaset kumpasÄ±nÄ± kim kurdu bir gÃ¶sterelim. OnlarÄ±n elinin altÄ±nda oyuncak olmayÄ±n ve bu milleti oynatmayÄ±n, iftira atmayÄ±n. Senin aklÄ±n bu saate kadar bu iÅŸlere ermemiÅŸse Peygamber efendimizi alet edecek, bu iÅŸlerle ilgili konuÅŸacak hale de dÃ¼ÅŸmemeni isteriz. AyÄ±ptÄ±r, kutsallarÄ±mÄ±za, kutsallarÄ±mÄ±z Ã¼zerinden deÄŸerlendirmelere girmemeliyiz, bu yanlÄ±ÅŸtÄ±r." dedi.
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Ã‡anakkale'de batÄ±rÄ±lan Ä°ngiliz ve FransÄ±z gemilerinin isimleri ve batÄ±rÄ±lma saatleri tarihi belgelerde yer alÄ±yor. BatÄ±rÄ±lan gemilere ait resimler de hala tarihi belgeler arasÄ±nda yerini koruyor
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Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Soylu, Deniz Baykal'a, "Ben Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± olarak sÃ¶ylÃ¼yorum, yÃ¼reÄŸin yetiyorsa Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na bir gel, Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'yla sana kaset kumpasÄ±nÄ± kim kurdu bir gÃ¶sterelim" dedi.
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TÃ¼rkiye, iÃ§ savaÅŸ, kuraklÄ±k ve aÃ§lÄ±k nedeniyle Ã¶lÃ¼mlerin arttÄ±ÄŸÄ± Yemen, GÃ¼ney Sudan ve DoÄŸu Afrika Ã¼lkelerine tÄ±bbi malzeme yardÄ±mÄ± yapacak