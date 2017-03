Güncelleme: 21:00, 18 Mart 2017 Cumartesi

Kültür Gündeminde Bu Hafta Neler Var?

Okur dergisi yayın hayatına başladı

Havadislerimize Okur dergisi ile başlayalım. TÜYAP kitap fuarı sırasında tanıtım sayısını çıkartan dergi, okurların geniş ilgisine mazhar olmuştu. Derginin yeni sayısını dört gözle bekliyorduk ki Mart-Nisan-Mayıs ayına ait üç aylık Okur dergisi nihayet çıktı. “Çok mu Satıyorlar?” sorusunu kapağına taşıyan dergi, “Bestseller” meselesini dosya konusu olarak ele almış. Süleyman Seyfi Öğün, Ekrem Demirli ve Fatih Şeker’le yapılan röportajlar oldukça güzel ve diğer mühim yazıların yanında okunmayı hak ediyor. Okur’un bu ilk sayısında, tanıtım sayısında rastladığımız birkaç aksaklığın da giderildiğini gördük. Şu an için gördüğümüz tek eksiklik derginin üç ayda bir çıkacak olması gibi duruyor, umarız en kısa sürede bu periyod kısalır. Yolları açık olsun.

İLEM’den iki güzel proje

İLEM, geçtiğimiz hafta iki önemli projesinin meyvesini verdi. Biri, halen devam etmekte olan İslamcı Dergiler Projesi’nin ikinci sempozyumu; diğeri ise İslam Ahlak Projesi kapsamında hazırlanan katalog. Kendilerini bu önemli ve farklı konulara değindikleri için tebrik etmek gerekiyor. Bilhassa 1200 yıllık İslam ahlak literatürünün ortaya çıkartılması muazzam bir çalışma. 348 müellife ait 543 yazma ve basma ahlâk eseri tespit edilip katalog haline getirilmiş ve şu adreste araştırmacıların istifadesin sunulmuş: http://iadkatalog.ilke.org.tr. Allah say’lerini meşkur eylesin.

Merkez Efendi Şehir Kütüphanesi artık 7/24 açık

Eylül 2016’da Zeytinburnu’nda hizmete giren Merkez Efendi Şehir Kütüphanesi, bu hafta itibarı ile 24 saat açık olacak. Kültür dünyamızın netameli mevzularından olan kütüphane meselesinde böyle adımlar atılması mutluluk verici. Darısı diğer devlet kütüphanelerinin de başına diyelim.

“Nike Pro Hijab”

Nike, Müslüman sporcular için yeni bir ürün çıkarmış: Nike Pro Hijab. Sayıları giderek artan Müslüman kadın sporcular için Nike’ın böyle bir adım atması açıkçası düşündürücü. En azından bizi düşündürmeli. Markanın sloganının “Just do it!” (Sadece yap!) olduğu ve genel reklam algısının tereddüde düşmeden harekete düşmek üzerine olduğu hesaba katılmalı. Günlük kullanım için tercih edilip edilmediğini ve nelerin bizi beklediğini ise ileride göreceğiz. Just wait and see it! (Sadece bekle ve gör!)

Zeytinburnu Belediyesi’nden uluslararası öykü festivali

Zeytinburnu Belediyesi, 21-25 Mart tarihleri arasında bir öykü festivali düzenleyecek. Yerli ve yabancı onlarca öykücünün katılacağı festival kapsamında birçok etkinlik gerçekleştirilecek (etkinlik takvimine buradan erişebilirsiniz). Öykü severler için kaçırılmayacak bir fırsat diyebiliriz. Festivalin internet sayfası ise şudur: http://zeytinburnuoykufestivali.com

