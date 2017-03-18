Kültür Gündeminde Bu Hafta Neler Var?

Dünya Bülteni/Kültür Servisi
Okur dergisi yayın hayatına başladı
Havadislerimize Okur dergisi ile başlayalım. TÜYAP kitap fuarı sırasında tanıtım sayısını çıkartan dergi, okurların geniş ilgisine mazhar olmuştu. Derginin yeni sayısını dört gözle bekliyorduk ki Mart-Nisan-Mayıs ayına ait üç aylık Okur dergisi nihayet çıktı. “Çok mu Satıyorlar?” sorusunu kapağına taşıyan dergi, “Bestseller” meselesini dosya konusu olarak ele almış. Süleyman Seyfi Öğün, Ekrem Demirli ve Fatih Şeker’le yapılan röportajlar oldukça güzel ve diğer mühim yazıların yanında okunmayı hak ediyor. Okur’un bu ilk sayısında, tanıtım sayısında rastladığımız birkaç aksaklığın da giderildiğini gördük. Şu an için gördüğümüz tek eksiklik derginin üç ayda bir çıkacak olması gibi duruyor, umarız en kısa sürede bu periyod kısalır. Yolları açık olsun.
İLEM’den iki güzel proje
İLEM, geçtiğimiz hafta iki önemli projesinin meyvesini verdi. Biri, halen devam etmekte olan İslamcı Dergiler Projesi’nin ikinci sempozyumu; diğeri ise İslam Ahlak Projesi kapsamında hazırlanan katalog. Kendilerini bu önemli ve farklı konulara değindikleri için tebrik etmek gerekiyor. Bilhassa 1200 yıllık İslam ahlak literatürünün ortaya çıkartılması muazzam bir çalışma. 348 müellife ait 543 yazma ve basma ahlâk eseri tespit edilip katalog haline getirilmiş ve şu adreste araştırmacıların istifadesin sunulmuş: http://iadkatalog.ilke.org.tr. Allah say’lerini meşkur eylesin.
Merkez Efendi Şehir Kütüphanesi artık 7/24 açık
Eylül 2016’da Zeytinburnu’nda hizmete giren Merkez Efendi Şehir Kütüphanesi, bu hafta itibarı ile 24 saat açık olacak. Kültür dünyamızın netameli mevzularından olan kütüphane meselesinde böyle adımlar atılması mutluluk verici. Darısı diğer devlet kütüphanelerinin de başına diyelim.
“Nike Pro Hijab”
Nike, Müslüman sporcular için yeni bir ürün çıkarmış: Nike Pro Hijab. Sayıları giderek artan Müslüman kadın sporcular için Nike’ın böyle bir adım atması açıkçası düşündürücü. En azından bizi düşündürmeli. Markanın sloganının “Just do it!” (Sadece yap!) olduğu ve genel reklam algısının tereddüde düşmeden harekete düşmek üzerine olduğu hesaba katılmalı. Günlük kullanım için tercih edilip edilmediğini ve nelerin bizi beklediğini ise ileride göreceğiz. Just wait and see it! (Sadece bekle ve gör!)
Zeytinburnu Belediyesi’nden uluslararası öykü festivali
Zeytinburnu Belediyesi, 21-25 Mart tarihleri arasında bir öykü festivali düzenleyecek. Yerli ve yabancı onlarca öykücünün katılacağı festival kapsamında birçok etkinlik gerçekleştirilecek (etkinlik takvimine buradan erişebilirsiniz). Öykü severler için kaçırılmayacak bir fırsat diyebiliriz. Festivalin internet sayfası ise şudur: http://zeytinburnuoykufestivali.com
Derleyen: M. Murtaza Özeren
Okur dergisi yayın hayatına başladı... İLEM’den iki güzel proje... Merkez Efendi Şehir Kütüphanesi artık 7/24 açık... 'Nike Pro Hijab' ve düşündürdükleri... Zeytinburnu Belediyesi’nden uluslararası öykü festivali... M. Murtaza Özeren, bu haftanın öne çıkan bazı kültür olaylarını derledi.
Arap Yayıncılar Birliği Başkan Yardımcısı ve Suudi Arabistan merkezli Darul Varrak Yayınevi sahibi Muhammed Es-Sıbai, Arap dünyasında yayıncılığın durumu ve Türk-Arap yayıncılık birlikleri arasındaki ilişkiler üzerine Eşref Al-Bolkiny'nin sorularını cevapladı.
Yıldız Holding, Şubat ve Mart ayları içerisinde Boğaziçi Yöneticiler Vakfı ile Hamilik Okulu Vakfı’nın Keşif ve İnovasyon Kulübü öğrencilerini Northstar İnovasyon Merkezi’nde ağırladı.
Hasan Akkuş elinden geldiğince herkesin yardımına koşar. Öğrencilerin maddi manevi bütün dertleriyle ilgilenir. Gariban, fakir birçok Kur’an talebesinin elinden tutar. Müezzinliği ve imamlığı döneminde hem bu görevleri ifa eder hem de Kur’an öğretmeyi bırakmaz; tâ ki 1960 yılına kadar... Muaz Ergü yazdı.
Hacı Kasım Efendi, Babıali’nin ilk Müslüman kitapçısı. Bir İranlı. 1860 yılında kitapçılığa-yayıncılığa başladığı tahmin ediliyor. Maarif Kitaphanesi, Türk Neşriyat Yurdu, Saatli Maarif Takvimi, Yeni Şark Maarif Kütüphanesi, Ece Ajandaları gibi yayıncılık tarihimizin bugününe kadar etkisini sürdürmüş muhtelif firmaların kurucu babası. Emin Nedret İşli, Hacı Kasım Efendi'nin yaptığı yayın faaliyetleri ve ailesi hakkında Mehmet Erken'in sorularını cevapladı.
3 Mart Cuma günü sanatçıların ve sanatseverlerin yoğun ilgisiyle açılışı yapılan Giz Sergisinde, İSMEK hocalarının sanat ve estetik duyuş ve kabiliyetlerinin yansımalarını, yahut serginin ismiyle muvafık bir deyişle “gizemini” görmek mümkün
11-12 Mart tarihinde İLEM tarafından düzenlenecek İslamcı dergiler sempozyumunda İslamcılık düşüncesinin ilk 50 yıllık süreci gün yüzüne çıkacak.
Her çocuk farklı özelliklere, ilgi alanlarına sahiptir. Bu nedenle çocuğunuza hitap eden dergiyi bulmak, farklı dergiler alıp onun ilgisini gözlemlemek size düşüyor. Dergiyle hemhal olmak, onu almanın heyecanını yaşamak, merakla sayfaları karıştırmak bütün çocukların hakkı. Ş. Nihal Zeybek, bazı çocuk dergilerine değindi.
Din ve Hayat, İlim ve İrfan, Umran, Genç ve İtibar Dergilerinin Mart ayı sayıları yayınlandı
Son zamanlarda bazı kurumların yaptıkları araştırmalar Türkiye'de kitap okuma oranının oldukça düşük olduğunu, okuma alışkanlığımızın kalmadığını vurguluyor. Peki bu ne kadar doğru? Ayşe Sonuşen, Cevat Özkaya, Selim İleri, Erhan Afyoncu, Cemal Şakar, İsmail Kara, Hasan Aycın ve Münir Üstün'e, bu konu hakkında görüşlerini sordu.
Yazar ve senarist Üstün İnanç, Kültür Tarihimizden Hatıralar panelinde yaptığı konuşmada, Necip Fazıl Kısakürek'in eserleriyle yaşamaya devam ettiğini söyledi
Ahmet Haşim'in Müslüman Saati yazısı özelinde cami merkezli olarak cemiyet ruhunun inşasına dair bir analiz
Zekeriya Kurşun ve Vehbi Baysan, 'Ortadoğu ve Kuzey Afrika Konuşmaları' başlıklı panel dizisinde 'Ortadoğu’da Yeni Dengeler - Arap Baharı ve Türkiye' üzerine konuştu.
İstanbul Yeşilköy'de 24 Şubat'da ziyaretçilerine kapılarını açan Kitap Fuarı 5 Mart tarihine kadar sürecek
İbn-i Haldun’un fikirleri ve Mukaddime’si Bakırköy’de düzenlenecek “Semasında Tek Yıldız: İbn-i Haldun” paneliyle teşrih masasına yatırılıyor.