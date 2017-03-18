13:35, 18 Mart 2017 Cumartesi

TarlabaÅŸÄ±'ndaki yangÄ±nda 3 kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuk Ã¶ldÃ¼





BeyoÄŸlu TarlabaÅŸÄ±'nda bir evde Ã§Ä±kan yangÄ±nda 3 Ã§ocuk hayatÄ±nÄ± kaybetti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°stanbul BeyoÄŸlu'nda bir evde Ã§Ä±kan yangÄ±nda 3 Ã§ocuk hayatÄ±nÄ± kaybetti. AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, TarlabaÅŸÄ± Bostan Mahallesi GÃ¼lfidan Sokak'ta bulunan 4 katlÄ± binanÄ±n Ã§atÄ± katÄ±ndaÂ yangÄ±nÂ Ã§Ä±ktÄ±. Sobadan Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len yangÄ±nda Ä°sa (5), Abdurrahman (3) ve Vedat (2) Åžahin isimli kardeÅŸler hayatÄ±nÄ± kaybetti. YangÄ±n sÄ±rasÄ±nda Ã§ocuklarÄ±n evde yalnÄ±z olduÄŸu bildirildi. OlayÄ± duyarak eve gelen inÅŸaat iÅŸÃ§isi baba Ramazan Åžahin ve aile bireyleri siniz krizi geÃ§irdi. Baba Ramazan Åžahin'in 16 Ã§ocuÄŸunun olduÄŸu Ã¶ÄŸrenilirken Ã¶len kardeÅŸlerin Ã§ocuklar arasÄ±nda en kÃ¼Ã§Ã¼kler olduÄŸu belirtildi.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.