13:48, 18 Mart 2017 Cumartesi

Ankara'da Ã¼Ã§ yeni aÄŸÄ±r ceza mahkemesi gÃ¶reve baÅŸlÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Hakimler ve SavcÄ±lar YÃ¼ksek Kurulu (HSYK) Birinci Dairesince, Ankara 18, 19 ve 20.Â aÄŸÄ±r ceza mahkemelerininÂ Ã¼ye ve baÅŸkanlarÄ± belirlendi.

HSYK'nÄ±n internet sitesinde yayÄ±mlanan duyuruya gÃ¶re, bazÄ± yer bÃ¶lge adliye mahkemesi baÅŸkan ve Ã¼yeleri ile Ankara adli yargÄ± hakimlerinin mÃ¼stemir yetkilerinin belirlenmesi, yeniden inceleme ve tevziye iliÅŸkin taleplerinin deÄŸerlendirilmesi Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±, Birinci Daire tarafÄ±ndan karara baÄŸlandÄ±.

Buna gÃ¶re, Sulh Ceza Hakimi Mustafa Ã‡orumlu 18. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na, 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi Ãœyesi Numan KÄ±lÄ±Ã§ 19. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na, 13. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi Ãœyesi Melih UÃ§ar 20. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na getirildi. Bu mahkemelere Ã¼ye atamasÄ± da yapÄ±ldÄ±. Daha Ã¶nce kurulan ve terÃ¶r suÃ§larÄ±na bakacak bu mahkemeler de atamalarÄ±n ardÄ±ndan gÃ¶reve baÅŸlayacak.

Yetkileri belirlenmeyen bazÄ± yer hakimlerinin mÃ¼stemir yetki, yeniden inceleme ile tevziye yÃ¶nelik diÄŸer talepleri daha sonra yapÄ±lacak yetki Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nda karara baÄŸlanacak. AyrÄ±ca, hakim yetkilendirilmeyen mahkemelere kura atamasÄ±yla planlama yapÄ±lacak.