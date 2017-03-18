Ankara'da Ã¼Ã§ yeni aÄŸÄ±r ceza mahkemesi gÃ¶reve baÅŸlÄ±yor

Hakimler ve SavcÄ±lar YÃ¼ksek Kurulu (HSYK) Birinci Dairesince, Ankara 18, 19 ve 20.Â aÄŸÄ±r ceza mahkemelerininÂ Ã¼ye ve baÅŸkanlarÄ± belirlendi.
HSYK'nÄ±n internet sitesinde yayÄ±mlanan duyuruya gÃ¶re, bazÄ± yer bÃ¶lge adliye mahkemesi baÅŸkan ve Ã¼yeleri ile Ankara adli yargÄ± hakimlerinin mÃ¼stemir yetkilerinin belirlenmesi, yeniden inceleme ve tevziye iliÅŸkin taleplerinin deÄŸerlendirilmesi Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±, Birinci Daire tarafÄ±ndan karara baÄŸlandÄ±.
Buna gÃ¶re, Sulh Ceza Hakimi Mustafa Ã‡orumlu 18. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na, 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi Ãœyesi Numan KÄ±lÄ±Ã§ 19. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na, 13. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi Ãœyesi Melih UÃ§ar 20. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na getirildi. Bu mahkemelere Ã¼ye atamasÄ± da yapÄ±ldÄ±. Daha Ã¶nce kurulan ve terÃ¶r suÃ§larÄ±na bakacak bu mahkemeler de atamalarÄ±n ardÄ±ndan gÃ¶reve baÅŸlayacak.
Yetkileri belirlenmeyen bazÄ± yer hakimlerinin mÃ¼stemir yetki, yeniden inceleme ile tevziye yÃ¶nelik diÄŸer talepleri daha sonra yapÄ±lacak yetki Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nda karara baÄŸlanacak. AyrÄ±ca, hakim yetkilendirilmeyen mahkemelere kura atamasÄ±yla planlama yapÄ±lacak.
Ã‡anakkale'de batÄ±rÄ±lan Ä°ngiliz ve FransÄ±z gemilerinin isimleri ve batÄ±rÄ±lma saatleri tarihi belgelerde yer alÄ±yor. BatÄ±rÄ±lan gemilere ait resimler de hala tarihi belgeler arasÄ±nda yerini koruyor
"DÃ¼nyanÄ±n en uzun aralÄ±klÄ± kÃ¶prÃ¼sÃ¼" olma unvanÄ±na sahip olacak ''Ã‡anakkale 1915 KÃ¶prÃ¼sÃ¼'' ile Malkara-Ã‡anakkale Otoyolu'nun temeli atÄ±ldÄ±
Ã‡anakkale SavaÅŸlarÄ± sÄ±rasÄ±nda da aktif rol alÄ±p hem savaÅŸÄ±n hem de Ã¼lkenin gidiÅŸatÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtiren Nusret MayÄ±n Gemisi, restore edildikten sonra sergilendiÄŸi Mersin'in Tarsus ilÃ§esinde, yeni nesli adeta tarihi gÃ¼nlere gÃ¶tÃ¼rÃ¼yor
Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Kaya, "TRTVÄ°ZYON" dergisine deÄŸerlendirmede bulundu, "Medya ve kadÄ±n konusundaki sorunlu alanlarÄ± belirlemeye, bunlarÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ne iliÅŸkin stratejiler ortaya koymaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz'' dedi
HSYK Birinci Dairesi tarafÄ±ndan Ankara 18, 19 ve 20. aÄŸÄ±r ceza mahkemelerinin Ã¼ye ve baÅŸkanlarÄ± belirlendi
BeyoÄŸlu TarlabaÅŸÄ±'nda bir evde Ã§Ä±kan yangÄ±nda 3 Ã§ocuk hayatÄ±nÄ± kaybetti
Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Soylu, Deniz Baykal'a, "Ben Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± olarak sÃ¶ylÃ¼yorum, yÃ¼reÄŸin yetiyorsa Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na bir gel, Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'yla sana kaset kumpasÄ±nÄ± kim kurdu bir gÃ¶sterelim" dedi.
Ã‡annakkale'de konuÅŸan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti ilk deÄŸil, son devletimizdir. DolayÄ±sÄ±yla OsmanlÄ± da bizimdir, SelÃ§uklu da bizimdir, binlerce yÄ±llÄ±k tarihimizde gelip geÃ§miÅŸ tÃ¼m devletler bizimdir" dedi.
FETÃ–'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ve Ã¶rgÃ¼tÃ¼n ÅŸifreli mesajlaÅŸma programÄ± "ByLock" kullanÄ±cÄ±sÄ± olduÄŸu belirlenen aralarÄ±nda subaylarÄ±n da bulunduÄŸu 20 asker tutuklandÄ±
TSK tarafÄ±ndan son bir haftada, DiyarbakÄ±r, BingÃ¶l, Siirt, Batman, Bitlis, Hakkari ve ÅžÄ±rnak'ta yÃ¼rÃ¼tÃ¼len operasyonlarda toplam 33 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi
Darbeciler 15 Temmuz gecesi, 35 uÃ§ak, 37 helikopter, 74 tank, 246 zÄ±rhlÄ± araÃ§ ve 4 bine yakÄ±n hafif silah kullandÄ±, darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼nde 8 binden fazla askeri personel gÃ¶revlendirdi
UluslararasÄ± kredi derecelendirme kuruluÅŸu Moody's, TÃ¼rkiye'nin kredi notunu "Ba1" olarak teyit etti ve gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nÃ¼ "duraÄŸan"dan "negatif"e Ã§evirdi
Milli Savunma BakanÄ± Fikri IÅŸÄ±k, Åžehitleri Anma GÃ¼nÃ¼ ve Ã‡anakkale Deniz Zaferi'nin 102. yÄ±lÄ± dolayÄ±sÄ±yla AtatÃ¼rk AnÄ±tÄ±'na Ã§elenk bÄ±raktÄ±
Bakanlar Kurulu kararÄ± doÄŸrultusunda bazÄ± bÃ¼yÃ¼kelÃ§ilikler Ã§eÅŸitli uluslararasÄ± kuruluÅŸlar nezdinde daimi temsilcilikle gÃ¶revlendirildi
Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len FETÃ– soruÅŸturmalarÄ± kapsamÄ±nda meslekten ihraÃ§ edilen 55 hakim ve savcÄ± hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verildi. ÅžÃ¼phelilerden 26'sÄ± yakalandÄ±
TÃ¼rkiye, iÃ§ savaÅŸ, kuraklÄ±k ve aÃ§lÄ±k nedeniyle Ã¶lÃ¼mlerin arttÄ±ÄŸÄ± Yemen, GÃ¼ney Sudan ve DoÄŸu Afrika Ã¼lkelerine tÄ±bbi malzeme yardÄ±mÄ± yapacak