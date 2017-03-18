Aile BakanÄ± Kaya'dan 'kadÄ±n programlarÄ±na' eleÅŸtiri

Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya, kadÄ±n kuÅŸaÄŸÄ± programlarÄ±na yÃ¶nelik, "Medya ve kadÄ±n konusundaki sorunlu alanlarÄ± belirlemeye, bunlarÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ne iliÅŸkin stratejiler ortaya koymaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. KliÅŸeler, yapay Ã¶rnekler adeta medya organlarÄ±nÄ± ele geÃ§irmiÅŸ durumda." ifadelerini kullandÄ±.
TRT'nin aylÄ±k yayÄ±mlanan dergisi, "TRTVÄ°ZYON"un Mart sayÄ±sÄ±nda, Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Kaya ile 8 Mart DÃ¼nya KadÄ±nlar GÃ¼nÃ¼'ne yÃ¶nelik yapÄ±lan rÃ¶portaja yer verildi.
Televizyon kanallarÄ±nda yayÄ±nlanan evlililik programlarÄ±nÄ± da iÃ§erisinde barÄ±ndÄ±ran kadÄ±n kuÅŸaÄŸÄ± programlarÄ±na iliÅŸkin de Kaya, medyada kadÄ±nÄ±n kliÅŸe rollerle temsil edilmesi, ÅŸiddet iÃ§eren, kÃ¼Ã§Ã¼ltÃ¼cÃ¼ kadÄ±n imajÄ±na sÄ±kÃ§a yer verilmesi gibi problemler yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§ekti.
Kaya, sÃ¶z konusu programlara yÃ¶nelik ÅŸunlarÄ± belirtti:
"Toplumsal cinsiyet eÅŸitsizliÄŸi medyada yeniden Ã¼retiliyor, toplumda mevcut cinsiyet ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± adeta kÃ¶rÃ¼kleniyor. KadÄ±n ve medya iliÅŸkisinin toplumsal cinsiyet eÅŸitliÄŸi aÃ§Ä±sÄ±ndan ele alÄ±nmasÄ± ihtiyacÄ± ortada. Medya ve kadÄ±n konusundaki sorunlu alanlarÄ± belirlemeye, bunlarÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ne iliÅŸkin stratejiler ortaya koymaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. KliÅŸeler, yapay Ã¶rnekler adeta medya organlarÄ±nÄ± ele geÃ§irmiÅŸ durumda. Bu durum Ã¼lkemize Ã¶zgÃ¼ de deÄŸil, kadÄ±nÄ±n medyada gÃ¶rmezden gelinmesi, eksik temsili ya da kadÄ±na belirli roller sunulmasÄ± kÃ¼resel bir sorun olarak da varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. Bu bakÄ±mdan kÃ¼ltÃ¼r ve maneviyat dÃ¼nyamÄ±zÄ±n deÄŸerlerini iÃ§eren TRT yapÄ±mlarÄ±nÄ± Ã§ok kÄ±ymetli buluyorum. KadÄ±nÄ±n aile iÃ§inde, iÅŸ yaÅŸamÄ±nda ve sosyal alanlarda hem olduÄŸu gibi hem de olmasÄ± gerektiÄŸi gibi temsil edildiÄŸi yapÄ±mlarÄ±n artmasÄ± Ã§ok Ã¶nemli."
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Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Kaya, "TRTVÄ°ZYON" dergisine deÄŸerlendirmede bulundu, "Medya ve kadÄ±n konusundaki sorunlu alanlarÄ± belirlemeye, bunlarÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ne iliÅŸkin stratejiler ortaya koymaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz'' dedi
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