13:58, 18 Mart 2017 Cumartesi

İsrail'den Gazze'ye top atışı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Gazze sınırındaki İsrail topçu birlikleri, Beyt Lahiye beldesinin doğusunda Filistin direniş gruplarından birine ait bir gözetleme ve kontrol kulesine 3 top atışı gerçekleştirdi.

Saldırı sonucu kulede hasar oluştuğu belirtilirken, ölen ya da yaralanan olup olmadığı hakkında bilgi verilmedi.

Filistinli gruplardan ise henüz saldırıya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu sabah saatlerinde Gazze'den fırlatıldığını öne sürdüğü bir roketin ülkenin güneyindeki Aşkelon bölgesinde bulunan boş bir alana düştüğünü ve olayda can kaybının olmadığını duyurmuştu.