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14:44, 18 Mart 2017 Cumartesi
Gazze Saldırısı
13:58, 18 Mart 2017 Cumartesi

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İsrail'den Gazze'ye top atışı
İsrail'den Gazze'ye top atışı
Foto: Arşiv

İsrail topçu birliklerinin, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiye beldesinde Filistinli gruplara ait bir kuleyi vurduğu bildirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Gazze sınırındaki İsrail topçu birlikleri, Beyt Lahiye beldesinin doğusunda Filistin direniş gruplarından birine ait bir gözetleme ve kontrol kulesine 3 top atışı gerçekleştirdi.

Saldırı sonucu kulede hasar oluştuğu belirtilirken, ölen ya da yaralanan olup olmadığı hakkında bilgi verilmedi.

Filistinli gruplardan ise henüz saldırıya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu sabah saatlerinde Gazze'den fırlatıldığını öne sürdüğü bir roketin ülkenin güneyindeki Aşkelon bölgesinde bulunan boş bir alana düştüğünü ve olayda can kaybının olmadığını duyurmuştu.



İlgili Konular İsrail filistin Gazze
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