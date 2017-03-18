1915 Ã‡anakkale KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nÃ¼n temeli atÄ±ldÄ±

"DÃ¼nyanÄ±n en uzun aralÄ±klÄ± kÃ¶prÃ¼sÃ¼" olma unvanÄ±na sahip olacak ''Ã‡anakkale 1915 KÃ¶prÃ¼sÃ¼'' ile Malkara-Ã‡anakkale Otoyolu'nun temeli atÄ±ldÄ±.
Lapseki ilÃ§esindeki Åžekerkaya mevkisinde dÃ¼zenlenen tÃ¶rene CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, 18 Mart Åžehitleri Anma GÃ¼nÃ¼ ve Ã‡anakkale Deniz Zaferi'nin 102. yÄ±lÄ± dolayÄ±sÄ±yla bulunduÄŸu 18 Mart Stadyumu'ndan video konferans sistemiyle baÄŸlandÄ±.
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Numan KurtulmuÅŸ, UlaÅŸtÄ±rma Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan, GÃ¼ney Kore Cumhuriyeti Arazi, AltyapÄ± ve UlaÅŸtÄ±rma BakanÄ± Ho-In Kang, AK Parti Grup BaÅŸkanvekili BÃ¼lent Turan ile diÄŸer protokol Ã¼yeleri butona basarak kÃ¶prÃ¼nÃ¼n temelini attÄ±.
Tarihi gÃ¼nÃ¼n anÄ±sÄ±na BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m ve beraberindekilerin iÃ§ine madeni para ve not koyarak kapattÄ±ÄŸÄ± tÃ¼p, firma yetkililerince temelin atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yere bÄ±rakÄ±ldÄ±.
"DÃ¼nya Ã§apÄ±nda proje" olarak nitelendirilen kÃ¶prÃ¼nÃ¼n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nda alanÄ± dolduran binlerce vatandaÅŸÄ±n yanÄ± sÄ±ra Lapseki-Ã‡anakkale karayolu kenarÄ±nda toplanan Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi bu ana ÅŸahitlik etti.
Ã‡anakkale BoÄŸazÄ±'nÄ±n ilk, Marmara BÃ¶lgesi'nin de 5. asma kÃ¶prÃ¼sÃ¼ olarak hizmet verecek kÃ¶prÃ¼, 3 geliÅŸ ve 3 gidiÅŸ olmak Ã¼zere toplam 6 ÅŸeritten oluÅŸacak.
TÃ¼rkiye Cumhuriyeti'nin kuruluÅŸunun 100. yÄ±lÄ± olan 2023'te aÃ§Ä±lmasÄ± planlanan Ã‡anakkale 1915 KÃ¶prÃ¼sÃ¼, tamamlandÄ±ÄŸÄ±nda "dÃ¼nyanÄ±n en uzun aralÄ±klÄ± kÃ¶prÃ¼sÃ¼" olacak.
Trakya'dan Ege ve Akdeniz'e uzanan ulaÅŸÄ±m hattÄ±nda Ã‡anakkale'yi Marmara BÃ¶lgesi'nde Ã§ok Ã¶nemli konuma taÅŸÄ±yacak kÃ¶prÃ¼, 10 milyar liranÄ±n Ã¼zerinde yatÄ±rÄ±mla hayata geÃ§irilecek.
Ä°ki yakanÄ±n birbirine, kenar aÃ§Ä±klÄ±klarÄ±yla kendisinin toplam uzaklÄ±ÄŸÄ± 3 bin 860 metre ve viyadÃ¼kleriyle 5 kilometre Ã¼zerinde olacak kÃ¶prÃ¼nÃ¼n iki ayak arasÄ±ndaki aÃ§Ä±klÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ise TÃ¼rkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluÅŸ yÄ±ldÃ¶nÃ¼mÃ¼ olan 2023'Ã¼ taÃ§landÄ±rmak iÃ§in 2 bin 23 metre olarak belirlendi.
Ã‡anakkale'de batÄ±rÄ±lan Ä°ngiliz ve FransÄ±z gemilerinin isimleri ve batÄ±rÄ±lma saatleri tarihi belgelerde yer alÄ±yor. BatÄ±rÄ±lan gemilere ait resimler de hala tarihi belgeler arasÄ±nda yerini koruyor
"DÃ¼nyanÄ±n en uzun aralÄ±klÄ± kÃ¶prÃ¼sÃ¼" olma unvanÄ±na sahip olacak ''Ã‡anakkale 1915 KÃ¶prÃ¼sÃ¼'' ile Malkara-Ã‡anakkale Otoyolu'nun temeli atÄ±ldÄ±
Ã‡anakkale SavaÅŸlarÄ± sÄ±rasÄ±nda da aktif rol alÄ±p hem savaÅŸÄ±n hem de Ã¼lkenin gidiÅŸatÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtiren Nusret MayÄ±n Gemisi, restore edildikten sonra sergilendiÄŸi Mersin'in Tarsus ilÃ§esinde, yeni nesli adeta tarihi gÃ¼nlere gÃ¶tÃ¼rÃ¼yor
Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Kaya, "TRTVÄ°ZYON" dergisine deÄŸerlendirmede bulundu, "Medya ve kadÄ±n konusundaki sorunlu alanlarÄ± belirlemeye, bunlarÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ne iliÅŸkin stratejiler ortaya koymaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz'' dedi
HSYK Birinci Dairesi tarafÄ±ndan Ankara 18, 19 ve 20. aÄŸÄ±r ceza mahkemelerinin Ã¼ye ve baÅŸkanlarÄ± belirlendi
BeyoÄŸlu TarlabaÅŸÄ±'nda bir evde Ã§Ä±kan yangÄ±nda 3 Ã§ocuk hayatÄ±nÄ± kaybetti
Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Soylu, Deniz Baykal'a, "Ben Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± olarak sÃ¶ylÃ¼yorum, yÃ¼reÄŸin yetiyorsa Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na bir gel, Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'yla sana kaset kumpasÄ±nÄ± kim kurdu bir gÃ¶sterelim" dedi.
Ã‡annakkale'de konuÅŸan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti ilk deÄŸil, son devletimizdir. DolayÄ±sÄ±yla OsmanlÄ± da bizimdir, SelÃ§uklu da bizimdir, binlerce yÄ±llÄ±k tarihimizde gelip geÃ§miÅŸ tÃ¼m devletler bizimdir" dedi.
FETÃ–'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ve Ã¶rgÃ¼tÃ¼n ÅŸifreli mesajlaÅŸma programÄ± "ByLock" kullanÄ±cÄ±sÄ± olduÄŸu belirlenen aralarÄ±nda subaylarÄ±n da bulunduÄŸu 20 asker tutuklandÄ±
TSK tarafÄ±ndan son bir haftada, DiyarbakÄ±r, BingÃ¶l, Siirt, Batman, Bitlis, Hakkari ve ÅžÄ±rnak'ta yÃ¼rÃ¼tÃ¼len operasyonlarda toplam 33 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi
Darbeciler 15 Temmuz gecesi, 35 uÃ§ak, 37 helikopter, 74 tank, 246 zÄ±rhlÄ± araÃ§ ve 4 bine yakÄ±n hafif silah kullandÄ±, darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼nde 8 binden fazla askeri personel gÃ¶revlendirdi
UluslararasÄ± kredi derecelendirme kuruluÅŸu Moody's, TÃ¼rkiye'nin kredi notunu "Ba1" olarak teyit etti ve gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nÃ¼ "duraÄŸan"dan "negatif"e Ã§evirdi
Milli Savunma BakanÄ± Fikri IÅŸÄ±k, Åžehitleri Anma GÃ¼nÃ¼ ve Ã‡anakkale Deniz Zaferi'nin 102. yÄ±lÄ± dolayÄ±sÄ±yla AtatÃ¼rk AnÄ±tÄ±'na Ã§elenk bÄ±raktÄ±
Bakanlar Kurulu kararÄ± doÄŸrultusunda bazÄ± bÃ¼yÃ¼kelÃ§ilikler Ã§eÅŸitli uluslararasÄ± kuruluÅŸlar nezdinde daimi temsilcilikle gÃ¶revlendirildi
Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len FETÃ– soruÅŸturmalarÄ± kapsamÄ±nda meslekten ihraÃ§ edilen 55 hakim ve savcÄ± hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verildi. ÅžÃ¼phelilerden 26'sÄ± yakalandÄ±
TÃ¼rkiye, iÃ§ savaÅŸ, kuraklÄ±k ve aÃ§lÄ±k nedeniyle Ã¶lÃ¼mlerin arttÄ±ÄŸÄ± Yemen, GÃ¼ney Sudan ve DoÄŸu Afrika Ã¼lkelerine tÄ±bbi malzeme yardÄ±mÄ± yapacak