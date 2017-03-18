14:17, 18 Mart 2017 Cumartesi

1915 Ã‡anakkale KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nÃ¼n temeli atÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

"DÃ¼nyanÄ±n en uzun aralÄ±klÄ± kÃ¶prÃ¼sÃ¼" olma unvanÄ±na sahip olacak ''Ã‡anakkale 1915 KÃ¶prÃ¼sÃ¼'' ile Malkara-Ã‡anakkale Otoyolu'nun temeli atÄ±ldÄ±.

Lapseki ilÃ§esindeki Åžekerkaya mevkisinde dÃ¼zenlenen tÃ¶rene CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, 18 Mart Åžehitleri Anma GÃ¼nÃ¼ ve Ã‡anakkale Deniz Zaferi'nin 102. yÄ±lÄ± dolayÄ±sÄ±yla bulunduÄŸu 18 Mart Stadyumu'ndan video konferans sistemiyle baÄŸlandÄ±.

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Numan KurtulmuÅŸ, UlaÅŸtÄ±rma Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan, GÃ¼ney Kore Cumhuriyeti Arazi, AltyapÄ± ve UlaÅŸtÄ±rma BakanÄ± Ho-In Kang, AK Parti Grup BaÅŸkanvekili BÃ¼lent Turan ile diÄŸer protokol Ã¼yeleri butona basarak kÃ¶prÃ¼nÃ¼n temelini attÄ±.

Tarihi gÃ¼nÃ¼n anÄ±sÄ±na BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m ve beraberindekilerin iÃ§ine madeni para ve not koyarak kapattÄ±ÄŸÄ± tÃ¼p, firma yetkililerince temelin atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yere bÄ±rakÄ±ldÄ±.

"DÃ¼nya Ã§apÄ±nda proje" olarak nitelendirilen kÃ¶prÃ¼nÃ¼n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nda alanÄ± dolduran binlerce vatandaÅŸÄ±n yanÄ± sÄ±ra Lapseki-Ã‡anakkale karayolu kenarÄ±nda toplanan Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi bu ana ÅŸahitlik etti.

TÃœRKÄ°YE CUMHURÄ°YETÄ°'NÄ°N 100. KURULUÅž YILI OLAN 2023'TE AÃ‡ILACAK

Ã‡anakkale BoÄŸazÄ±'nÄ±n ilk, Marmara BÃ¶lgesi'nin de 5. asma kÃ¶prÃ¼sÃ¼ olarak hizmet verecek kÃ¶prÃ¼, 3 geliÅŸ ve 3 gidiÅŸ olmak Ã¼zere toplam 6 ÅŸeritten oluÅŸacak.

TÃ¼rkiye Cumhuriyeti'nin kuruluÅŸunun 100. yÄ±lÄ± olan 2023'te aÃ§Ä±lmasÄ± planlanan Ã‡anakkale 1915 KÃ¶prÃ¼sÃ¼, tamamlandÄ±ÄŸÄ±nda "dÃ¼nyanÄ±n en uzun aralÄ±klÄ± kÃ¶prÃ¼sÃ¼" olacak.

Trakya'dan Ege ve Akdeniz'e uzanan ulaÅŸÄ±m hattÄ±nda Ã‡anakkale'yi Marmara BÃ¶lgesi'nde Ã§ok Ã¶nemli konuma taÅŸÄ±yacak kÃ¶prÃ¼, 10 milyar liranÄ±n Ã¼zerinde yatÄ±rÄ±mla hayata geÃ§irilecek.

Ä°ki yakanÄ±n birbirine, kenar aÃ§Ä±klÄ±klarÄ±yla kendisinin toplam uzaklÄ±ÄŸÄ± 3 bin 860 metre ve viyadÃ¼kleriyle 5 kilometre Ã¼zerinde olacak kÃ¶prÃ¼nÃ¼n iki ayak arasÄ±ndaki aÃ§Ä±klÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ise TÃ¼rkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluÅŸ yÄ±ldÃ¶nÃ¼mÃ¼ olan 2023'Ã¼ taÃ§landÄ±rmak iÃ§in 2 bin 23 metre olarak belirlendi.