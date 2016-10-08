14:54, 18 Mart 2017 Cumartesi

Mehdi Eker'in yapacaÄŸÄ± konuÅŸmaya Almanya'dan iptal





AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ekerâ€™in bugÃ¼n Almanyaâ€™nÄ±n WolfenbÃ¼ttel kentinde cami ziyareti sÄ±rasÄ±nda etkinlik yapmasÄ± yasaklandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehdi Ekerâ€™in bugÃ¼nÂ Almanyaâ€™nÄ±n WolfenbÃ¼ttel kentinde cami ziyareti sÄ±rasÄ±nda etkinlik yapmasÄ± yasaklandÄ±, Salzgitter kentinde konuÅŸma yapacaÄŸÄ± bir etkinlik de iptal edildi. WolffenbÃ¼ttel Belediyesi tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Diyanet Ä°ÅŸleri TÃ¼rk Ä°slam BirliÄŸi Genel Merkezine baÄŸlÄ± WolfenbÃ¼ttelâ€™deki caminin alanlarÄ±nda Eker ile siyasi toplantÄ± yapÄ±lmasÄ±nÄ±n yasaklandÄ±ÄŸÄ± ifade edildi. AÃ§Ä±klamada, Ekerâ€™in Hannover kentindeki cami ziyaretlerinde olduÄŸu gibi, sÃ¶z konusu ibadethanenin mekanlarÄ±nÄ±n da kullanÄ±m ÅŸartlarÄ±na uygun bir ÅŸekilde kullanÄ±lmayacaÄŸÄ± endiÅŸesi taÅŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ±ndan dolayÄ± bu yasaÄŸÄ±n Ã¶nceden bildirildiÄŸi belirtildi. YasaÄŸa, beklenen yÃ¼ksek katÄ±lÄ±mÄ±n ve dini iÃ§erikli olmayan etkinliklerin cami mekanlarÄ±nda dÃ¼zenlenmesinin gerekÃ§e gÃ¶sterildiÄŸi aÃ§Ä±klamada, Braunschweig ve Salzgitter kentinde planlanan etkinliklerin yasaklanmasÄ±ndan dolayÄ± Ekerâ€™in WolfenbÃ¼ttelâ€˜deki cami ziyaretinin Ã§ok sayÄ±da kiÅŸiyi buraya Ã§ekme ihtimalinin bulunduÄŸu kaydedildi. Salzgitter belediyesinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada da, AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ekerâ€™in bu kentte planladÄ±ÄŸÄ± seÃ§im etkinliÄŸinin iptal edildiÄŸi bildirildi. Salzgitter Belediye BaÅŸkanÄ± Frank Klingbiel, salon sahibinin 18 Martâ€™ta dÃ¼zenlenecek etkinliÄŸi iptal ettiÄŸini belediyeye yazÄ±lÄ± olarak bildirmesinden memnuniyet duyduÄŸunu ifade etti. Braunschweig Belediyesinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada da, Ekerâ€™in Braunschweig ÅŸehir merkezinde bir restoranda katÄ±lacaÄŸÄ± etkinliÄŸin iÅŸletme sahibi tarafÄ±ndan iptal edildiÄŸi belirtildi. EKER'Ä°N DÃœN DE HANNOVER'DE KATILACAÄžI ETKÄ°NLÄ°K Ä°PTAL EDÄ°LMÄ°ÅžTÄ° Ekerâ€™in dÃ¼n Hannoverâ€™de katÄ±lacaÄŸÄ± etkinlik, belediyenin daha Ã¶nce verdiÄŸi izni geri Ã§ekmesiyle yapÄ±lamamÄ±ÅŸtÄ±. AÅŸaÄŸÄ± Saksonya Eyaleti Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Boris Pistorius da, Ekerâ€™in bu eyalette dÃ¼zenleyeceÄŸi siyasi faaliyetlere yasak getirildiÄŸini ifade etmiÅŸti.

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