ABD'de 'Hicaz Hatırası Fotoğraf Sergisi' açıldı

Türk fotoğraf sanatçısı Orhan Durgut'un eserlerinden oluşan "Hicaz Hatırası Fotoğraf Sergisi", ABD'nin Maryland eyaletinde izlenime sunuldu.
Başkent Washington'a yarım saat mesafedeki eyalette yer alan Amerika Diyanet Merkezi'nde (DCA) açılan sergide, Durgut'un 2006 yılında çekmeye başladığı yaklaşık 100 bin fotoğraflık arşivinden seçilen 66 eseri bulunuyor.
Gazetecilere yaptığı açıklamada Durgut, "Hicaz bölgesini Hicaz'dan çok uzaklarda çeşitli coğrafyalarda ümmeti İslam ile buluşturmaya kendimizi görevlendirip dert edindik. Fotoğraflarımız ile Hicaz'a gitmiş olanların hatıralarını, gidememiş olanların ise özlemlerini gidermeye çalışıyoruz. Sergilerimizde Mekke-i Mükerreme'den zemzemi de ikram edip Hicaz'ı konuklarımızın hücrelerine ulaştırıyoruz." dedi.
Durgut, Mekke Belediyesi ve Türk Hava Yollarının destekleriyle 2020 yılına kadar sürmesi planlanan proje kapsamındaki çekimlerinin iki başlıkta değerlendirilebileceğini bildirdi.
Bunlardan birinin inşaat faaliyetlerini adım adım takip ederek mimari fotoğrafların çekilmesi, diğerini ise ibadet ve insan odaklı çekimler olduğunu belirten Durgut, "Sergideki fotoğrafları da bu ibadet odaklı, manevi haz alınacak olanlardan seçtik." dedi.
Serginin DCA ile sınırlı kalmayacağını dile getiren Durgut, ABD'de bazı İslam merkezleri ve organizasyonlarda da sergiler düzenlenmesi için gerekli irtibatları sağladıklarını ifade etti.
Açılışı cuma namazının ardından yapılan sergi bir ay süresince görülebilecek.
ABD'nin Maryland eyaletinde açılan sergide 66 eseri bulunan fotoğraf sanatçısı Durgut, "Hicaz'a gitmiş olanların hatıralarını, gidememiş olanların ise özlemlerini gidermeye çalışıyoruz" dedi
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