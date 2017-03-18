Güncelleme: 04:30, 19 Mart 2017 Pazar

Kapadokya beyaza büründü | FOTO

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Peribacaları, kayadan oyma mağara otelleri ve doğal kaya oluşumlarıyla Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya, mart ayında kar yağışıyla ayrı bir güzelliğe büründü.

Kapadokya bölgesinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, peribacalarının bulunduğu alanlarda güzel görüntüler oluşturdu. Bölgeyi gezen yerli ve yabancı turistler, karla kaplı peribacaları arasında gezinti yapıp, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Samsun'dan bir grup arkadaşı ile bölgeye gelen Fatma Bilaloğlu, güneşli bir hava beklerken kar sürpriziyle karşılaştığını kaydetti.

Bilaloğlu, "Kapadokya'ya daha önce gelmemiştim, çok beğendim. Aslında kar beklemiyordum, güneşli bir hava olacağını düşünmüyordum ama burası beyazlar içinde de çok güzel görünüyor." dedi.

Beyaza bürünen bölgede fotoğraf çekimi yapan Murat Çopur ise kar yağışıyla Kapadokya'da büyüleyici bir manzara oluştuğunu, karlı Kapadokya'nın keyfini çıkarmak için sabahın ilk ışıklarıyla gezintiye çıktığını söyledi.

Kapadokya'nın tarihi ve turistik merkezlerini gezmek için Antalya’dan gelen Hakan Durgun ise sabah otelin penceresinden bakıp karla kaplanmış peribacalarını gördüğünde şaşkınlık yaşadığını aktardı. Durgun, bölgede iki gündür bulunduğunu ve iki günde iki mevsim yaşadığını dile getirdi.