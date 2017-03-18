BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m eski bakanlarla buluÅŸacak

AK Parti Genel BaÅŸkanÄ±Â veÂ BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, partiden istifa eden ve ihraÃ§ edilenler hariÃ§, kuruluÅŸundan bugÃ¼ne AK Parti hÃ¼kÃ¼metlerinde gÃ¶rev alan isimlerle buluÅŸacak.
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, AK Parti iktidarlarÄ±nda gÃ¶rev yapan bakanlarla 20 Mart Pazartesi gÃ¼nÃ¼, AK Parti Genel Merkezi'nde kahvaltÄ±da bir araya gelecek.
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n ev sahipliÄŸinde dÃ¼zenlenecek buluÅŸmaya katÄ±lacak isimler, AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Hayati YazÄ±cÄ± tarafÄ±ndan telefonla aranarak, davet edildi.
Saat 10.00'da baÅŸlayacak toplantÄ±ya, partiden istifa eden ve ihraÃ§ edilen isimler davet edilmedi.
ToplantÄ±da, 16 Nisan'da yapÄ±lacak anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi halk oylamasÄ±na giden sÃ¼reÃ§te, bugÃ¼ne kadar sahada yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n yanÄ± sÄ±ra kalan sÃ¼rede yapÄ±lmasÄ± planlananlar istiÅŸare edilecek.
11. CumhurbaÅŸkanÄ± Abdullah GÃ¼l, eski TBMM BaÅŸkanÄ± ve BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± BÃ¼lent ArÄ±nÃ§ ile eski BaÅŸbakan Ahmet DavutoÄŸlu da davetliler arasÄ±nda bulunuyor.
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde eski milletvekilleriyle buluÅŸarak, halk oylamasÄ± kapsamÄ±nda yÃ¼rÃ¼tÃ¼len "Evet" kampanyasÄ±na iliÅŸkin izlenimleri almÄ±ÅŸtÄ±.
PKK'nÄ±n ÅŸehir yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik 36 ilde gerÃ§ekleÅŸtirilen operasyonlarda 740 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
DÃ¼nyada ilk kez uygulanacak teknolojiyle TRT radyolarÄ±, aynÄ± anda farklÄ± il ve istasyonlarda, deÄŸiÅŸik dil, lehÃ§e ve iÃ§eriklerle dinleyiciye seslenebilecek
AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ve BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, partiden istifa eden ve ihraÃ§ edilenler hariÃ§, kuruluÅŸundan bugÃ¼ne AK Parti hÃ¼kÃ¼metlerinde gÃ¶rev alan isimlerle bir araya gelecek
AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ekerâ€™in bugÃ¼n Almanyaâ€™nÄ±n WolfenbÃ¼ttel kentinde cami ziyareti sÄ±rasÄ±nda etkinlik yapmasÄ± yasaklandÄ±
Ã‡anakkale'de batÄ±rÄ±lan Ä°ngiliz ve FransÄ±z gemilerinin isimleri ve batÄ±rÄ±lma saatleri tarihi belgelerde yer alÄ±yor. BatÄ±rÄ±lan gemilere ait resimler de hala tarihi belgeler arasÄ±nda yerini koruyor
"DÃ¼nyanÄ±n en uzun aralÄ±klÄ± kÃ¶prÃ¼sÃ¼" olma unvanÄ±na sahip olacak ''Ã‡anakkale 1915 KÃ¶prÃ¼sÃ¼'' ile Malkara-Ã‡anakkale Otoyolu'nun temeli atÄ±ldÄ±
Ã‡anakkale SavaÅŸlarÄ± sÄ±rasÄ±nda da aktif rol alÄ±p hem savaÅŸÄ±n hem de Ã¼lkenin gidiÅŸatÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtiren Nusret MayÄ±n Gemisi, restore edildikten sonra sergilendiÄŸi Mersin'in Tarsus ilÃ§esinde, yeni nesli adeta tarihi gÃ¼nlere gÃ¶tÃ¼rÃ¼yor
Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Kaya, "TRTVÄ°ZYON" dergisine deÄŸerlendirmede bulundu, "Medya ve kadÄ±n konusundaki sorunlu alanlarÄ± belirlemeye, bunlarÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ne iliÅŸkin stratejiler ortaya koymaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz'' dedi
HSYK Birinci Dairesi tarafÄ±ndan Ankara 18, 19 ve 20. aÄŸÄ±r ceza mahkemelerinin Ã¼ye ve baÅŸkanlarÄ± belirlendi
BeyoÄŸlu TarlabaÅŸÄ±'nda bir evde Ã§Ä±kan yangÄ±nda 3 Ã§ocuk hayatÄ±nÄ± kaybetti
Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Soylu, Deniz Baykal'a, "Ben Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± olarak sÃ¶ylÃ¼yorum, yÃ¼reÄŸin yetiyorsa Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na bir gel, Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'yla sana kaset kumpasÄ±nÄ± kim kurdu bir gÃ¶sterelim" dedi.
Ã‡annakkale'de konuÅŸan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti ilk deÄŸil, son devletimizdir. DolayÄ±sÄ±yla OsmanlÄ± da bizimdir, SelÃ§uklu da bizimdir, binlerce yÄ±llÄ±k tarihimizde gelip geÃ§miÅŸ tÃ¼m devletler bizimdir" dedi.
FETÃ–'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ve Ã¶rgÃ¼tÃ¼n ÅŸifreli mesajlaÅŸma programÄ± "ByLock" kullanÄ±cÄ±sÄ± olduÄŸu belirlenen aralarÄ±nda subaylarÄ±n da bulunduÄŸu 20 asker tutuklandÄ±
TSK tarafÄ±ndan son bir haftada, DiyarbakÄ±r, BingÃ¶l, Siirt, Batman, Bitlis, Hakkari ve ÅžÄ±rnak'ta yÃ¼rÃ¼tÃ¼len operasyonlarda toplam 33 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi
Darbeciler 15 Temmuz gecesi, 35 uÃ§ak, 37 helikopter, 74 tank, 246 zÄ±rhlÄ± araÃ§ ve 4 bine yakÄ±n hafif silah kullandÄ±, darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼nde 8 binden fazla askeri personel gÃ¶revlendirdi
UluslararasÄ± kredi derecelendirme kuruluÅŸu Moody's, TÃ¼rkiye'nin kredi notunu "Ba1" olarak teyit etti ve gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nÃ¼ "duraÄŸan"dan "negatif"e Ã§evirdi