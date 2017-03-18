15:16, 18 Mart 2017 Cumartesi

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m eski bakanlarla buluÅŸacak





AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ve BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, partiden istifa eden ve ihraÃ§ edilenler hariÃ§, kuruluÅŸundan bugÃ¼ne AK Parti hÃ¼kÃ¼metlerinde gÃ¶rev alan isimlerle bir araya gelecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi AK Parti Genel BaÅŸkanÄ±Â veÂ BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, partiden istifa eden ve ihraÃ§ edilenler hariÃ§, kuruluÅŸundan bugÃ¼ne AK Parti hÃ¼kÃ¼metlerinde gÃ¶rev alan isimlerle buluÅŸacak. BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, AK Parti iktidarlarÄ±nda gÃ¶rev yapan bakanlarla 20 Mart Pazartesi gÃ¼nÃ¼, AK Parti Genel Merkezi'nde kahvaltÄ±da bir araya gelecek. BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n ev sahipliÄŸinde dÃ¼zenlenecek buluÅŸmaya katÄ±lacak isimler, AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Hayati YazÄ±cÄ± tarafÄ±ndan telefonla aranarak, davet edildi. PARTÄ°DEN Ä°STÄ°FA EDEN VE Ä°HRAÃ‡ EDÄ°LEN Ä°SÄ°MLERE DAVET YOK Saat 10.00'da baÅŸlayacak toplantÄ±ya, partiden istifa eden ve ihraÃ§ edilen isimler davet edilmedi. ToplantÄ±da, 16 Nisan'da yapÄ±lacak anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi halk oylamasÄ±na giden sÃ¼reÃ§te, bugÃ¼ne kadar sahada yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n yanÄ± sÄ±ra kalan sÃ¼rede yapÄ±lmasÄ± planlananlar istiÅŸare edilecek. 11. CumhurbaÅŸkanÄ± Abdullah GÃ¼l, eski TBMM BaÅŸkanÄ± ve BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± BÃ¼lent ArÄ±nÃ§ ile eski BaÅŸbakan Ahmet DavutoÄŸlu da davetliler arasÄ±nda bulunuyor. BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde eski milletvekilleriyle buluÅŸarak, halk oylamasÄ± kapsamÄ±nda yÃ¼rÃ¼tÃ¼len "Evet" kampanyasÄ±na iliÅŸkin izlenimleri almÄ±ÅŸtÄ±.

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