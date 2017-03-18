15:21, 18 Mart 2017 Cumartesi

Bangladeş'te kontrol noktasından geçmeye çalışan kişi vuruldu



Foto: Arşiv

Bangladeş'te kontrol noktasından motosikletiyle geçmeye çalışan kişi, güvenlik güçleri tarafından vurularak öldürüldü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Bangladeş'te kontrol noktasından geçmeye çalışan kişi etkisiz hale getirildi. Acil Eylem Taburundan (RAB) yapılan açıklamada, RAB'ın denetimindeki kontrol noktasından motosikletiyle geçmeye çalışan kişiye güvenlik güçlerince ateş açıldığı belirtildi. RAB yetkililerinden Sakhawat Hossain, öldürülen adamın taşıdığı çantadan patlayıcılar çıktığını iddia etti. Hossain, bomba uzmanlarının olay yerinde patlayıcıları incelediğini söyledi. RAB sözcüsü Mufti Mahmud Khan da olay esnasında iki güvenlik yetkilisinin yaralandığını ancak nasıl yaralandıklarının araştırıldığını bildirdi. Öldürülen kişinin kimliğinin henüz belirlenemediği ifade edildi. Dün, Başkent Dakka'daki Ashkona kamp bölgesinde inşaatı süren RAB binasına yönelik intihar saldırısı düzenlemişti.

İlgili Konular bangladeş

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.