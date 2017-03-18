15:25, 18 Mart 2017 Cumartesi

TRT radyolarÄ±nda bir ilk

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TRTÂ BasÄ±n MÃ¼ÅŸavirliÄŸinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada,Â TRT radyolarÄ±nÄ±n 1927'de 5 kilovatlÄ±k vericiyle baÅŸlayan serÃ¼veninin, bugÃ¼n bin 654 vericiyle farklÄ± kimlik ve formatlarda yayÄ±n yapan 6 ulusal, 5 bÃ¶lgesel, 3 yerel, 3 uluslararasÄ± olmak Ã¼zere 17 kanalla sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ ifade edildi.

Haber, bilgi, eÄŸitim, kÃ¼ltÃ¼r, mÃ¼zik ve eÄŸlence iÃ§eriÄŸiyle TÃ¼rkiye'nin her kÃ¶ÅŸesi ve toplumun her kesimine bÃ¼yÃ¼k Ã§eÅŸitlilikle seslenen TRT radyolarÄ±nÄ±n, yeni bir teknolojiyle dinleyicisine daha yakÄ±n olmayÄ± planladÄ±ÄŸÄ± belirtilen aÃ§Ä±klamada, Radyo ile Verici Ä°ÅŸletmeleri daireleri baÅŸkanlÄ±klarÄ±nÄ±n ortak Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±yla dÃ¼nyada ilk kez TRT'nin uygulayacaÄŸÄ± teknolojiyle, adrese dayalÄ± radyo yayÄ±ncÄ±lÄ±ÄŸÄ± kapsamÄ±nda "RDS Sesli Anons Sistemi" projesinin hayata geÃ§irileceÄŸi kaydedildi.

AynÄ± anda farklÄ± il ve istasyonlarda, deÄŸiÅŸik dil, lehÃ§e ve iÃ§eriklerle dinleyiciye seslenebilme Ã¶zelliÄŸi taÅŸÄ±yan sistemin "TRT FM" yayÄ±nlarÄ±yla uygulamaya geÃ§tiÄŸi bildirilen aÃ§Ä±klamada, sistem sayesinde eÅŸ zamanlÄ± olarak her istasyona farklÄ± mesajlar gÃ¶nderilebileceÄŸi belirtildi.

AÃ§Ä±klamada, sistemle, ulusal yayÄ±n sÄ±rasÄ±nda yÃ¶relerin Ã¶zelliklerine gÃ¶re yapÄ±lan yerel anonslarÄ±n, aynÄ± anda farklÄ± iÃ§erikle dinleyiciye ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± vurgulandÄ±.

Uygulamayla, Bursa'ya "gÃ¼neÅŸli gÃ¼nler" dilenirken, Rizelilere heyelan uyarÄ±sÄ± yapÄ±labileceÄŸi, Artvinlilere kÃ¼ltÃ¼r ve sanat festivali duyurusu geÃ§ilirken, AfyonkarahisarlÄ±lara bÃ¶lgedeki yol yapÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± hakkÄ±nda kÄ±sa bilgi aktarÄ±labileceÄŸi ifade edilen aÃ§Ä±klamada, Mersin'de kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸ sonrasÄ±nda alÄ±nan acil Ã¶nlemler dinleyiciyle paylaÅŸÄ±lÄ±rken, Erzurum'daki kar sporlarÄ± etkinliÄŸinin haberinin de yayÄ±nlanabileceÄŸi kaydedildi.

HEDEF 81 Ä°LDE 600 Ä°STASYONA ULAÅžMAK

Ä°nternet altyapÄ±sÄ± kullanÄ±lan sistem Dynamic RDS uygulamasÄ±yla radyo ekranlarÄ±ndaki RDS textlerini yÃ¶netirken, Ã¶nceden planlanmÄ±ÅŸ gÃ¼n ve saatlerde yayÄ±n yapÄ±labildiÄŸine, tekrarlara yer verilebildiÄŸine iÅŸaret edilen aÃ§Ä±klamada, bir bÃ¶lgeye Ã¶zel sÃ¼rekli duyuru yapabilme imkanÄ± da saÄŸlayan bu projeyle, en kÄ±sa zamanda TÃ¼rkiye'nin 81 iline ve 600 istasyona ulaÅŸÄ±lmasÄ±nÄ±n hedeflendiÄŸi bildirildi.