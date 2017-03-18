TRT radyolarÄ±nda bir ilk

TRTÂ BasÄ±n MÃ¼ÅŸavirliÄŸinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada,Â TRT radyolarÄ±nÄ±n 1927'de 5 kilovatlÄ±k vericiyle baÅŸlayan serÃ¼veninin, bugÃ¼n bin 654 vericiyle farklÄ± kimlik ve formatlarda yayÄ±n yapan 6 ulusal, 5 bÃ¶lgesel, 3 yerel, 3 uluslararasÄ± olmak Ã¼zere 17 kanalla sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ ifade edildi.
Haber, bilgi, eÄŸitim, kÃ¼ltÃ¼r, mÃ¼zik ve eÄŸlence iÃ§eriÄŸiyle TÃ¼rkiye'nin her kÃ¶ÅŸesi ve toplumun her kesimine bÃ¼yÃ¼k Ã§eÅŸitlilikle seslenen TRT radyolarÄ±nÄ±n, yeni bir teknolojiyle dinleyicisine daha yakÄ±n olmayÄ± planladÄ±ÄŸÄ± belirtilen aÃ§Ä±klamada, Radyo ile Verici Ä°ÅŸletmeleri daireleri baÅŸkanlÄ±klarÄ±nÄ±n ortak Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±yla dÃ¼nyada ilk kez TRT'nin uygulayacaÄŸÄ± teknolojiyle, adrese dayalÄ± radyo yayÄ±ncÄ±lÄ±ÄŸÄ± kapsamÄ±nda "RDS Sesli Anons Sistemi" projesinin hayata geÃ§irileceÄŸi kaydedildi.
AynÄ± anda farklÄ± il ve istasyonlarda, deÄŸiÅŸik dil, lehÃ§e ve iÃ§eriklerle dinleyiciye seslenebilme Ã¶zelliÄŸi taÅŸÄ±yan sistemin "TRT FM" yayÄ±nlarÄ±yla uygulamaya geÃ§tiÄŸi bildirilen aÃ§Ä±klamada, sistem sayesinde eÅŸ zamanlÄ± olarak her istasyona farklÄ± mesajlar gÃ¶nderilebileceÄŸi belirtildi.
AÃ§Ä±klamada, sistemle, ulusal yayÄ±n sÄ±rasÄ±nda yÃ¶relerin Ã¶zelliklerine gÃ¶re yapÄ±lan yerel anonslarÄ±n, aynÄ± anda farklÄ± iÃ§erikle dinleyiciye ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± vurgulandÄ±.
Uygulamayla, Bursa'ya "gÃ¼neÅŸli gÃ¼nler" dilenirken, Rizelilere heyelan uyarÄ±sÄ± yapÄ±labileceÄŸi, Artvinlilere kÃ¼ltÃ¼r ve sanat festivali duyurusu geÃ§ilirken, AfyonkarahisarlÄ±lara bÃ¶lgedeki yol yapÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± hakkÄ±nda kÄ±sa bilgi aktarÄ±labileceÄŸi ifade edilen aÃ§Ä±klamada, Mersin'de kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸ sonrasÄ±nda alÄ±nan acil Ã¶nlemler dinleyiciyle paylaÅŸÄ±lÄ±rken, Erzurum'daki kar sporlarÄ± etkinliÄŸinin haberinin de yayÄ±nlanabileceÄŸi kaydedildi.
Ä°nternet altyapÄ±sÄ± kullanÄ±lan sistem Dynamic RDS uygulamasÄ±yla radyo ekranlarÄ±ndaki RDS textlerini yÃ¶netirken, Ã¶nceden planlanmÄ±ÅŸ gÃ¼n ve saatlerde yayÄ±n yapÄ±labildiÄŸine, tekrarlara yer verilebildiÄŸine iÅŸaret edilen aÃ§Ä±klamada, bir bÃ¶lgeye Ã¶zel sÃ¼rekli duyuru yapabilme imkanÄ± da saÄŸlayan bu projeyle, en kÄ±sa zamanda TÃ¼rkiye'nin 81 iline ve 600 istasyona ulaÅŸÄ±lmasÄ±nÄ±n hedeflendiÄŸi bildirildi.
PKK'nÄ±n ÅŸehir yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik 36 ilde gerÃ§ekleÅŸtirilen operasyonlarda 740 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
DÃ¼nyada ilk kez uygulanacak teknolojiyle TRT radyolarÄ±, aynÄ± anda farklÄ± il ve istasyonlarda, deÄŸiÅŸik dil, lehÃ§e ve iÃ§eriklerle dinleyiciye seslenebilecek
AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ve BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, partiden istifa eden ve ihraÃ§ edilenler hariÃ§, kuruluÅŸundan bugÃ¼ne AK Parti hÃ¼kÃ¼metlerinde gÃ¶rev alan isimlerle bir araya gelecek
AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ekerâ€™in bugÃ¼n Almanyaâ€™nÄ±n WolfenbÃ¼ttel kentinde cami ziyareti sÄ±rasÄ±nda etkinlik yapmasÄ± yasaklandÄ±
Ã‡anakkale'de batÄ±rÄ±lan Ä°ngiliz ve FransÄ±z gemilerinin isimleri ve batÄ±rÄ±lma saatleri tarihi belgelerde yer alÄ±yor. BatÄ±rÄ±lan gemilere ait resimler de hala tarihi belgeler arasÄ±nda yerini koruyor
"DÃ¼nyanÄ±n en uzun aralÄ±klÄ± kÃ¶prÃ¼sÃ¼" olma unvanÄ±na sahip olacak ''Ã‡anakkale 1915 KÃ¶prÃ¼sÃ¼'' ile Malkara-Ã‡anakkale Otoyolu'nun temeli atÄ±ldÄ±
Ã‡anakkale SavaÅŸlarÄ± sÄ±rasÄ±nda da aktif rol alÄ±p hem savaÅŸÄ±n hem de Ã¼lkenin gidiÅŸatÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtiren Nusret MayÄ±n Gemisi, restore edildikten sonra sergilendiÄŸi Mersin'in Tarsus ilÃ§esinde, yeni nesli adeta tarihi gÃ¼nlere gÃ¶tÃ¼rÃ¼yor
Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Kaya, "TRTVÄ°ZYON" dergisine deÄŸerlendirmede bulundu, "Medya ve kadÄ±n konusundaki sorunlu alanlarÄ± belirlemeye, bunlarÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ne iliÅŸkin stratejiler ortaya koymaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz'' dedi
HSYK Birinci Dairesi tarafÄ±ndan Ankara 18, 19 ve 20. aÄŸÄ±r ceza mahkemelerinin Ã¼ye ve baÅŸkanlarÄ± belirlendi
BeyoÄŸlu TarlabaÅŸÄ±'nda bir evde Ã§Ä±kan yangÄ±nda 3 Ã§ocuk hayatÄ±nÄ± kaybetti
Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Soylu, Deniz Baykal'a, "Ben Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± olarak sÃ¶ylÃ¼yorum, yÃ¼reÄŸin yetiyorsa Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na bir gel, Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'yla sana kaset kumpasÄ±nÄ± kim kurdu bir gÃ¶sterelim" dedi.
Ã‡annakkale'de konuÅŸan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti ilk deÄŸil, son devletimizdir. DolayÄ±sÄ±yla OsmanlÄ± da bizimdir, SelÃ§uklu da bizimdir, binlerce yÄ±llÄ±k tarihimizde gelip geÃ§miÅŸ tÃ¼m devletler bizimdir" dedi.
FETÃ–'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ve Ã¶rgÃ¼tÃ¼n ÅŸifreli mesajlaÅŸma programÄ± "ByLock" kullanÄ±cÄ±sÄ± olduÄŸu belirlenen aralarÄ±nda subaylarÄ±n da bulunduÄŸu 20 asker tutuklandÄ±
TSK tarafÄ±ndan son bir haftada, DiyarbakÄ±r, BingÃ¶l, Siirt, Batman, Bitlis, Hakkari ve ÅžÄ±rnak'ta yÃ¼rÃ¼tÃ¼len operasyonlarda toplam 33 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi
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