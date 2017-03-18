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15:45, 18 Mart 2017 Cumartesi

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İşgal güçlerinin katlettiği Filistinlinin cenazesi defnedildi
İşgal güçlerinin katlettiği Filistinlinin cenazesi defnedildi

İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Filistinli Basil el-Arac'ın naaşı, Batı Şeria'da çok sayıda Filistinli'nin katılımıyla kılınan cenaze namazının ardından defnedildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Filistinli Basil el-Arac'ın (33) naaşı, Batı Şeria'da düzenlenen cenaze töreninin ardından defnedildi.

İsrail güçlerinin, Ramallah kentindeki evine düzenlediği baskında açtığı ateş sonucu yaklaşık on gün önce hayatını kaybeden ve İsrail tarafından alıkonulan Arac'ın cenazesi, bugün Beytüllahim'in kuzeyindeki "300" kontrol noktasında Filistin tarafına teslim edildi.

Beytüllahim yakınındaki Beyt Cala beldesindeki El-Hasan El-Hukum Hastanesi'nden alınan cenaze, kalabalık bir konvoy eşliğinde Arac'ın El-Velce beldesindeki evine getirildi.

Cellad'ın naaşı daha sonra çok sayıda Filistinli'nin katılımıyla kılınan cenaze namazının ardından beldedeki kabristanda toprağa verildi.

İsrail güvenlik güçleri, cenaze töreni sırasında güvenlik önlemleri aldı.

İsrail'in işgal ve Yahudi yerleşim birimleri siyasetine karşı aktif bir mücadele veren Filistinli Arac, evine 6 Mart'ta baskın düzenleyen İsrail güçleri tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybetmiş ve cenazesi 11 gün süreyle alıkonulmuştu.



İlgili Konular İsrail filistin
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