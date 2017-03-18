15:48, 18 Mart 2017 Cumartesi

PKK'nÄ±n ÅŸehir yapÄ±lanmasÄ±na operasyonlarda 740 gÃ¶zaltÄ±





PKK'nÄ±n ÅŸehir yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik 36 ilde gerÃ§ekleÅŸtirilen operasyonlarda 740 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°Ã§iÌ‡ÅŸleriÌ‡ BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan, PKK'nÄ±n ÅŸehir yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik 36 ilde gerÃ§ekleÅŸtirilen operasyonlarda 740 ÅŸÃ¼phelinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan, kÄ±ÅŸ Ã¼slenmesinden Ã§Ä±kan PKK Ã¼yelerinin eylemlerini engellemek amacÄ±yla son Ã¼Ã§ gÃ¼ndÃ¼r yÃ¼rÃ¼tÃ¼len eÅŸ zamanlÄ± operasyonlara iliÅŸkin bilgilendirme yapÄ±ldÄ±. Buna gÃ¶re, bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n planlarÄ±nÄ± sekteye uÄŸratmak amacÄ±yla hazÄ±rlÄ±k aÅŸamasÄ±ndaki milis/iÅŸbirlikÃ§i, DGH, KCK-TM gibi yapÄ±lanmalar iÃ§inde faaliyet gÃ¶sterenlere yÃ¶nelik olarak Ã¼lke genelinde operasyonel Ã§alÄ±ÅŸmalar baÅŸlatÄ±ldÄ±. 36 Ä°LDEKÄ° EÅž ZAMANLI OPERASYONDA 740 GÃ–ZALTI TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n eylem arayÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n akamete uÄŸratÄ±lmasÄ±, iliÅŸki ve irtibatlarÄ±nÄ±n deÅŸifre edilmesi amacÄ±yla emniyet ve jandarma kolluk birimlerince 36 ilde dÃ¼zenlenen eÅŸ zamanlÄ± operasyonlarda 740 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Belirlenen adreslerde yapÄ±lan aramalarda Ã§ok sayÄ±da malzeme ve Ã¶rgÃ¼tsel dokÃ¼man, bir kalaÅŸnikof, 4 ruhsatsÄ±z tabanca, 14 av tÃ¼feÄŸi ve 246 fiÅŸek bulundu. TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK/KCK'ya yÃ¶nelik 8-15 Åžubat'ta dÃ¼zenlenen operasyonlarda da 259 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ, bunlardan 39'u tutuklanmÄ±ÅŸ ve Ã§ok sayÄ±da Ã¶rgÃ¼tsel dokÃ¼man ele geÃ§irilmiÅŸti.

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