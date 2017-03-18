Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
16:39, 18 Mart 2017 Cumartesi
Ortadoğu
16:07, 18 Mart 2017 Cumartesi

  • Paylaş
Suriye'de Esed rejiminin ateşkes ihlalleri devam ediyor
Suriye'de Esed rejiminin ateşkes ihlalleri devam ediyor

Halep'in Urum el-Kubra beldesine düzenlenen hava saldırısı sonucu 3 sivil öldü, 4 kişi yaralandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Suriye'de Beşşar Esed rejimine ait savaş uçağının, Halep kentinin batısındaki Urum el-Kubra beldesine düzenlediği hava saldırısı sonucu 3 sivilin öldüğü 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

Kentteki Sivil Savunma Müdürü Necib Bekkur yaptığı açıklamada, rejime ait bir savaş uçağının Halep'in Urum el-Kubra beldesinde yerleşim yerini bombaladığını belirtti.

Saldırıda 2'si çocuk 3 sivilin öldüğünü, 4'ünün yaralandığını ifade eden Bekkur, ''Saldırıya maruz kalan 3 ev tamamen yıkıldı. Çevredeki evlerde de hasar meydana geldi. Rejimin bölgeye yönelik saldırıları devam ediyor.'' dedi.

Suriye'de çatışan taraflar arasında Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğünde sağlanan ateşkes 30 Aralık'ta yürürlüğe girmişti.



İlgili Konular Suriye esed
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Ortadoğu Haberleri
Suriye'de Esed rejiminin ateşkes ihlalleri devam ediyor
Suriye'de Esed rejiminin ateşkes ihlalleri devam ediyor

Halep'in Urum el-Kubra beldesine düzenlenen hava saldırısı sonucu 3 sivil öldü, 4 kişi yaralandı
İran'da rejimin seçim hesapları ANALİZ
İran'da rejimin seçim hesapları | ANALİZ

İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin 19 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik manipülasyon uyarısı ve kararlılık mesajları, reformcu kanadın seçimlere ilişkin taşıdığı kaygıların işareti
Çin in Avrupa Birliği stratejisi ANALİZ
Çin’in Avrupa Birliği stratejisi | ANALİZ

İnsanlığın son 2000 yıllık tarihinde, 1820’lere kadar dünyanın en büyük ekonomik gücü her zaman Çin olmuştur. Batı’nın vazgeçmek istemediği üstünlük, son iki bin yıllık tarih boyunca sadece 200 yıllık bir zaman dilimine aittir
Tillerson döneminde Türkiye-ABD ilişkileri ANALİZ
Tillerson döneminde Türkiye-ABD ilişkileri | ANALİZ

Trump'ın etrafında, birçok gözlemcinin Trump yönetiminin gerçek dış politika belirleyicileri olarak gördüğü Stephen K. Bannon ve Trump'ın damadı Jared Kushner var
Trump Afrika ve yardım siyasetinin açmazları ANALİZ
Trump, Afrika ve yardım siyasetinin açmazları | ANALİZ

Trump yönetiminin Afrika'ya yapılan ABD yardımını kesmesi, dünyanın sonu olmayacak. Etiyopya ve Kenya örneklerinin gösterdiği gibi, Afrika bu denli yardıma muhtaç değil.
DEAŞ sonrası Irak ve federalizm tartışmaları ANALİZ
DEAŞ sonrası Irak ve federalizm tartışmaları | ANALİZ

Bölgesel federalizm, son yıllarda çok hassas bir mütalaa konusu olmaktan çıktı ve giderek ülkedeki siyasetçilerin dahi ciddi şekilde değerlendirdiği bir ihtimale dönüştü
Hollanda diplomatik cinnetin gölgesinde seçime gidiyor
Hollanda diplomatik cinnetin gölgesinde seçime gidiyor

Hollanda, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun uçağının iniş izninin iptali ve Rotterdam’da Aile Bakanı Kaya’ya yönelik yapılan akıldışı ve histerik uygulama ve etrafında gelişen olayların gölgesinde 15 Mart'ta parlamento seçimlerine gidiyor
AB'nin ortak savunma hedefi gerçekçi değil
AB'nin ortak savunma hedefi gerçekçi değil

Avrupa Birliği Dışişleri ve Savunma Bakanları Konseyi Brüksel’de toplandı ve “Avrupa Savunma Yapılanması” meselesini görüştü
Avrupa kendi değerlerine 'hayır' diyor ANALİZ
Avrupa kendi değerlerine 'hayır' diyor | ANALİZ

16 Nisan'daki referandumda yaklaşık 3 milyon Türk seçmenin oy kullanacağı Avrupa ülkelerinde demokrasiden ve fikir özgürlüğünden uzak kararlar alınıyor
Macron Fransa'yı sömürgeci geçmişiyle yüzleştiriyor ANALİZ
Macron, Fransa'yı sömürgeci geçmişiyle yüzleştiriyor | ANALİZ

Fransa cumhurbaşkanlığı seçimlerinin adaylarından Macron, Cezayir ziyareti sırasında verdiği mülakatta sömürgeciliği “insanlığa karşı suç” olarak niteleyerek demokratların dikkatini, Fransız ılımlı ve aşırı sağının da şimşeklerini üzerine çekti
Erdoğan-Putin zirvesinde masada ekonomi olacak ANALİZ
Erdoğan-Putin zirvesinde masada ekonomi olacak | ANALİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Putin ile 10 Mart'ta Moskova'da bir araya geleceği Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi (ÜDİK) toplantısında, iki ülkenin ekonomik ilişkileri en kritik gündem maddelerinden biri olacak
Musul'un batısında mücadele zorlu geçecek ANALİZ
Musul'un batısında mücadele zorlu geçecek | ANALİZ

Musul'u tamamen geri alma mücadelesi uzun ve zorlu olacak. Trump yönetiminin, Korgeneral Townsend'e ve Iraklı yetkililere, Musul operasyonunun paskalyaya kadar bitmesinin beklendiğini bildirdiği söyleniyor.
ABD'de Rus Büyükelçi Sergey Kislyak'a dokunan yanıyor ANALİZ
ABD'de Rus Büyükelçi Sergey Kislyak'a dokunan yanıyor | ANALİZ

ABD'de Trump dönemi başladıktan sonra adı sıkça anılan Rusya'nın Washington Büyükelçisi Kislyak, Trump kabinesinden kendisiyle görüşen isimlerin yoğun baskı altına girmesine neden oldu
Derin' Almanya dizginlenebilecek mi ANALİZ
'Derin' Almanya dizginlenebilecek mi? | ANALİZ

NSU cinayetleri skandalı, kurban Türkler olduğu için geçiştirildi ve üstü örtülmeye çalışıldı. Alman polisinin cinayetlerin üstünü örtmeye yönelik tutumunun arkasında Alman istihbarat birimlerinin olduğu bilgisi ortalığa saçıldı.
Prof Dr Mehmet Hacısalihoğlu ile Balkanlar üzerine 2
Prof. Dr. Mehmet Hacısalihoğlu ile Balkanlar üzerine (2)

Yüzyıllar boyu Osmanlı hakimiyetinde kalan Balkanlar ile Türkiye arasında daha sonra meydana gelen bir çok olaya rağmen hala kuvvetli bağlar mevcut.
Prof Dr Mehmet Hacısalihoğlu ile Balkanlar üzerine 1
Prof. Dr. Mehmet Hacısalihoğlu ile Balkanlar üzerine (1)

Prof. Dr. Mehmet Hacısalihoğlu ile Balkanlar’ın önemini, dünü ve bugününü konuştuk

Haberler

Esed rejiminin kuşattığı Vaer'de tahliyeler başladı
Esed rejiminin kuşattığı Vaer'de tahliyeler başladı

ABD'de "Suriye'deki cami katliamı soruşturulsun" çağrısı
ABD'de quot Suriye'deki cami katliamı soruşturulsun quot çağrısı

Kanada'dan Irak ve Suriye halkına 'eve dönüş' yardımı
Kanada'dan Irak ve Suriye halkına 'eve dönüş' yardımı

ABD'nin cami katliamındaki 'El Kaide' iddiası boş çıktı
ABD'nin cami katliamındaki 'El Kaide' iddiası boş çıktı

Halep'te camiye namaz vakti hava saldırısı: 58 ölü
Halep'te camiye namaz vakti hava saldırısı 58 ölü

PYD, ENKS'nin 23 ofisine kilit vurdu
PYD ENKS'nin 23 ofisine kilit vurdu

Şam adliyesinde patlama: 25 ölü
Şam adliyesinde patlama 25 ölü

Suriye konulu Astana 3 zirvesinde İran kararı
Suriye konulu Astana 3 zirvesinde İran kararı






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 