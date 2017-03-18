Suriye'de Esed rejiminin ateşkes ihlalleri devam ediyor

Suriye'de Beşşar Esed rejimine ait savaş uçağının, Halep kentinin batısındaki Urum el-Kubra beldesine düzenlediği hava saldırısı sonucu 3 sivilin öldüğü 4 kişinin yaralandığı bildirildi.
Kentteki Sivil Savunma Müdürü Necib Bekkur yaptığı açıklamada, rejime ait bir savaş uçağının Halep'in Urum el-Kubra beldesinde yerleşim yerini bombaladığını belirtti.
Saldırıda 2'si çocuk 3 sivilin öldüğünü, 4'ünün yaralandığını ifade eden Bekkur, ''Saldırıya maruz kalan 3 ev tamamen yıkıldı. Çevredeki evlerde de hasar meydana geldi. Rejimin bölgeye yönelik saldırıları devam ediyor.'' dedi.
Suriye'de çatışan taraflar arasında Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğünde sağlanan ateşkes 30 Aralık'ta yürürlüğe girmişti.
Halep'in Urum el-Kubra beldesine düzenlenen hava saldırısı sonucu 3 sivil öldü, 4 kişi yaralandı
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