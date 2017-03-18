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Azerbaycan'da Nevruz kutlamaları
Azerbaycan'da Nevruz kutlamaları

Cumhurbaşkanı Aliyev'in Nevruz ateşini yakmasıyla başlayan kutlamalar renkli görüntülere sahne oldu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Azerbaycan'da, Türk dünyasının en önemli bayramlarından, baharın habercisi olarak kabul edilen Nevruz Bayramı, Azerbaycan'da coşkuyla kutlanıyor.

Başkent Bakü'de tarihi İçerişehir'deki Kız Kalesi önünde başlayan kutlamalara Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Mihriban Aliyeva ve devlet erkanı da katıldı. Etkinlik, temsili Dede Korkut'un duasıyla başladı.

Tarihi kıyafetler giyen askerler tarafından selamlanan Aliyev'e yöresel giysili gençler Nevruz'a has tatlar ikram etti. Aliyev, geleneksel müzik ve dans gösterilerinin ardından Nevruz ateşini yaktı.

Kutlamalar, Hazar Denizi kıyısındaki parkta kurulan "Şark Pazarı"nda yöresel kıyafetli sanatçıların gösterileriyle devam etti. Nevruz Bayramı'nın simge karakterleri Köse ve Keçel'in yumurta tokuşturması ve atışmaları vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Aliyev de Köse ve Keçel'le yumurta tokuşturdu.

Güreş, bilek güreşi ve çeşitli geleneksel spor dallarında yapılan gösteriler kutlamalara renk kattı. El sanatları, geleneksel ev eşyaları ile yemek stantlarından oluşan pazarı gezen Bakülüler, kukla tiyatrocuları ve çeşitli müzik gruplarının performanslarına büyük ilgi gösterdi.

Azerbaycan'da Nevruz kutlamaları nedeniyle 26 Mart'a kadar resmi tatil ilan edildi.

AZERBAYCAN'DA NEVRUZ GELENEKLERİ

Nevruz kutlamalarına bir ay öncesinde başlayan Azerbaycanlılar, su, ateş, rüzgar ve toprak çarşambası dedikleri günlerde farklı şekilde kutlamalar yapıyor.

Bayramda büyük ateşlerin yakıldığı Azerbaycan'da, komşuların kapısına "papak atmak", "semeni yetiştirmek", ateşten atlamak ve atlarken, "ağırlığım uğurluğum odda kalsın" demek, yüzük falına bakmak, yumurta boyamak, horoz dövüştürmek Nevruz gelenekleri arasında bulunuyor.



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