DÃ¼nyanÄ±n en saÄŸlÄ±klÄ± kalpleri Bolivya'da

Lancet dergisinin internet sayfasÄ±nda yayÄ±mlanan ve Amerikan Kardiyoloji Kolejinde bir toplantÄ±da sunulan Ã§alÄ±ÅŸmada, incelenen toplumlar arasÄ±nda damar tÄ±kanÄ±klÄ±ÄŸÄ±nÄ±n en azÂ TsimaneÂ halkÄ±nda gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi.
AraÅŸtÄ±rmaya katÄ±lan, ABD'nin Missouri eyaletinde Kansas kentindeki St. Luke's SaÄŸlÄ±k Sisteminden kardiyolog Dr. Randall Thompson ve arkadaÅŸlarÄ±, yÄ±llarca Tsimane halkÄ±nÄ±n saÄŸlÄ±k durumlarÄ±nÄ± izledi.
Ã‡alÄ±ÅŸmaya katÄ±lan 705 Tsimane yerlisinin kalbini bilgisayarlÄ± tomografiyle inceleyen doktorlar, Tsimanelerin kilolarÄ±nÄ±, kalp hÄ±zÄ±, kan basÄ±ncÄ±, kolesterol ve kan ÅŸekerini Ã¶lÃ§tÃ¼.
Tsimaneli katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±n saÄŸlÄ±k sonuÃ§larÄ±nÄ± 6 bin 800 AmerikalÄ±nÄ±n Ã¶rnekleriyle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ran araÅŸtÄ±rmacÄ±lar, AmerikalÄ±larÄ±n Tsimane halkÄ±ndan beÅŸ kat daha fazla kalp rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± geÃ§irme riski olduÄŸunu ifade etti.
Ã‡alÄ±ÅŸma, 10 Tsimane yerlisinden 9'undaÂ kalp hastalÄ±ÄŸÄ± riskiÂ olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ortaya koydu.
Bilim adamlarÄ±, dÃ¼nyanÄ±n en saÄŸlÄ±klÄ± kalplerine, Bolivya'nÄ±n Amazon ormanlarÄ±nda yaÅŸayan avcÄ±lÄ±k ve balÄ±kÃ§Ä±lÄ±kla uÄŸraÅŸan Tsimane yerlilerinin sahip olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±
50 yaÅŸÄ±nÄ± geÃ§en her erkek, prostat kanserine yakalanma ihtimali nedeniyle senede bir kez idrar yollarÄ± ultrasonu Ã§ektirmeli ve bu tahlillerle birlikte bir Ã¼roloÄŸa gitmeli
Endokrin Cerrahisi UzmanÄ± Erbil, Ã§ok Ã¶zel durumlar dÄ±ÅŸÄ±nda iyotlu tuz kullanÄ±lmasÄ±nÄ±n gerekliliÄŸinin bilimsel olarak kanÄ±tlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirerek "Ã‡ok yararlÄ± olduÄŸu sÃ¶ylenen kaya tuzu, Himalaya tuzu gibi tuzlarda yeterli miktarda iyot yoktur" dedi
Ä°nme ya da halk arasÄ±nda bilinen adÄ±yla felÃ§in, sakatlÄ±ÄŸa yol aÃ§an hastalÄ±klar arasÄ±nda ilk sÄ±rada yer aldÄ±ÄŸÄ±, kalp-damar hastalÄ±klarÄ± ve kanserden sonra en sÄ±k Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ Ã¶lÃ¼m nedeni olduÄŸu bldirildi
Prof. Dr. Nevzat Tarhan, aile iÃ§i ÅŸiddetin arkasÄ±nda depresyonun olduÄŸunu ve tedavi edildiÄŸinde ÅŸiddete dÃ¶nÃ¼ÅŸmeden dÃ¼zelebileceÄŸini sÃ¶yledi
Bilim insanlarÄ±, baÅŸa alÄ±nan darbelerin beyinde binlerce gene zarar vererek kiÅŸide nÃ¶rolojik ve psikiyatrik bozukluk riskini artÄ±rabileceÄŸini ortaya koydu
Vitamin, mineral ve belirli diÄŸer Ã¶gelerin gÄ±dalara eklenmesine iliÅŸkin usul ve esaslar, Avrupa BirliÄŸi'nin ilgili mevzuatÄ±na uyum Ã§erÃ§evesinde belirlendi
Aile ve Sosyal Politikalar BakanlÄ±ÄŸÄ±nca bu yÄ±l TÃ¼rkiye'nin 21 ilinde nikah baÅŸvurusunda bulunan tÃ¼m Ã§iftlere evlilik Ã¶ncesi eÄŸitim kitaplarÄ± daÄŸÄ±tÄ±mÄ± yapÄ±lacak
Afyonkarahisar'da, BÃ¼yÃ¼k Taarruz'un yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± Kocatepe'de 1994 yÄ±lÄ±nda bulduÄŸu eski Yunan parasÄ±yla koleksiyonculuÄŸa baÅŸlayan doktor Kubilay Akman, 300 parÃ§adan oluÅŸan para koleksiyonu yaptÄ±
Sadece canlÄ±dan bÃ¶brek nakli yapÄ±labilen GÃ¼rcistan'Ä±n organ nakli konusunda alt yapÄ±sÄ±nÄ±n geliÅŸtirilmesi, bilgi ve birikim kazanmasÄ± amacÄ±yla TÃ¼rkiye'den uzmanlar destek saÄŸlayacak
Evlenen Ã§iftlerin sayÄ±sÄ± 2016'da bir Ã¶nceki yÄ±la gÃ¶re yÃ¼zde 1,4 azalarak 594 bin 493 oldu. BoÅŸanan Ã§iftlerin sayÄ±sÄ± da bu dÃ¶nemde bir Ã¶nceki yÄ±la gÃ¶re yÃ¼zde 4,3 azalarak 126 bin 164 olarak gerÃ§ekleÅŸti.
DiÅŸ eksikliÄŸi, zaman iÃ§ersinde bireylerde duygusal travmaya neden oluyor
SaÄŸlÄ±k BakanÄ± AkdaÄŸ, "VatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n hem daha rahat edeceÄŸi hem daha konforlu hizmet alabileceÄŸi hem de daha kaliteli bir saÄŸlÄ±k hizmeti geliÅŸtirmek Ã¼zere bu ikinci dÃ¶neme baÅŸlÄ±yoruz" dedi
Ä°Ã§ HastalÄ±klarÄ± ve Kardiyoloji UzmanÄ± Prof. Dr. Canan Karatay, gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, ekmek, bal ve pekmezden uzak durulmasÄ± gerektiÄŸini ileri sÃ¼rdÃ¼
DoÄŸu ve GÃ¼neydoÄŸu'nun saÄŸlÄ±k merkezi konumundaki DiyarbakÄ±r'da Kamu Hastaneleri BirliÄŸi, hastalarÄ±n ÅŸikayetlerini, gÃ¶rÃ¼ÅŸ ve Ã¶nerilerini iletebileceÄŸi "WhatsApp Destek HattÄ±"nÄ± uygulamaya koydu
AEÃœ TÄ±p FakÃ¼ltesi Kulak Burun BoÄŸaz Anabilim DalÄ± BaÅŸkanÄ± Yrd. DoÃ§. Dr. Avcu, "Mevsim deÄŸiÅŸimlerinde alerjik bÃ¼nyeli kiÅŸilerin burnu etkilenmekte, aÄŸÄ±zdan solunuma zorlandÄ±ÄŸÄ± iÃ§in geniz akÄ±ntÄ±sÄ± ile boÄŸazda aÄŸrÄ± ve kaÅŸÄ±ntÄ± oluÅŸmakta" dedi