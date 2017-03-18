DÃ¼nyanÄ±n en saÄŸlÄ±klÄ± kalpleri Bolivya'da

'SaÄŸlÄ±kta DÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m'de yeni dÃ¶nem

SaÄŸlÄ±k BakanÄ± AkdaÄŸ, "VatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n hem daha rahat edeceÄŸi hem daha konforlu hizmet alabileceÄŸi hem de daha kaliteli bir saÄŸlÄ±k hizmeti geliÅŸtirmek Ã¼zere bu ikinci dÃ¶neme baÅŸlÄ±yoruz" dedi