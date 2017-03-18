'Barbaros Hayrettin PaÅŸa' Karadeniz'de doÄŸalgaz ve petrol arÄ±yor

TÃ¼rkiye Petrolleri Anonim Åžirketine ait "Barbaros Hayrettin PaÅŸa" isimli sismik arama gemisi, Karadeniz'de doÄŸalgaz ve petrol arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yapÄ±yor.
Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± TÃ¼rkiye Petrolleri Anonim Åžirketi, Karadeniz'de doÄŸalgaz ve petrol arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸladÄ±. SAMSUNPORT LimanÄ±'na dÃ¼n demir atan ve lojistik destek alan Barbaros Hayrettin PaÅŸa gemisi, Samsun, Ordu ve Giresun aÃ§Ä±klarÄ±nda araÅŸtÄ±rma yapmak Ã¼zere faaliyete baÅŸladÄ±.
BÃ¶lgede 3 ay Ã§alÄ±ÅŸma yapÄ±lacaÄŸÄ± bildirilen gemide Ã§oÄŸu araÅŸtÄ±rmacÄ± olmak Ã¼zere 44 mÃ¼rettebat bulunuyor.
Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± Berat Albayrak da geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± programda, hem Karadeniz hem de Akdeniz'de iki gemiyle nokta atÄ±ÅŸlarÄ±yla doÄŸalgaz ve petrol arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± belirtmiÅŸti.
Bakan Albayrak, "Ne kadar ararsanÄ±z o kadar bulursunuz. Ä°ki gemi hem Karadeniz hem Akdeniz'de doÄŸalgaz ve petrol arayacak. Nokta atÄ±ÅŸÄ± arama, kuyu sondaj Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± baÅŸlatacaÄŸÄ±z. Ne kadar ararsanÄ±z o kadar bulursunuz. Bir de bakmÄ±ÅŸÄ±z ki uzun yÄ±llardÄ±r konuÅŸulan bazÄ± neticeleri sunmayÄ± Cenab-Ä± Allah nasip eder." ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.
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TÃ¼rkiye Petrolleri Anonim Åžirketine ait "Barbaros Hayrettin PaÅŸa" isimli sismik arama gemisi, Karadeniz'de Samsun, Ordu ve Giresun aÃ§Ä±klarÄ±nda doÄŸalgaz ve petrol arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yÃ¼rÃ¼tÃ¼yor
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