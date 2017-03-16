17:11, 18 Mart 2017 Cumartesi

BozdaÄŸ: Bu sistem, kriz, arÄ±za ve darbe Ã¼retiyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ, Bursa'da Anadolu Ã–ÄŸrenci BirliÄŸi Ã¼yeleriyle bir araya geldi.Â

Burada bir konuÅŸma yapan Bakan BozdaÄŸ, hÃ¼kÃ¼met olarak son 15 yÄ±l iÃ§inde genÃ§lerin Ã¶nÃ¼nÃ¼ aÃ§mak, milletin bugÃ¼nden daha iyi bir hale gelmesini saÄŸlamak, devletin daha kudretli olmasÄ±nÄ± temin etmek, sadece Ã¼lke iÃ§inde deÄŸil bÃ¶lgede de gÃ¼Ã§lÃ¼ bir TÃ¼rkiye yaratmak iÃ§in ellerinden gelen Ã§abayÄ± hep beraber harcadÄ±klarÄ±nÄ±, bundan sonra da harcamaya devam edeceklerini belirtti.

"16 Nisan, 200 yÄ±llÄ±k tartÄ±ÅŸmaya milletin hakemliÄŸinde nokta koyma gÃ¼nÃ¼dÃ¼r." diyen BozdaÄŸ, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"16 Nisan, bÃ¼yÃ¼k bir reformu yapma gÃ¼nÃ¼dÃ¼r. Yeni TÃ¼rkiye'nin kapÄ±larÄ±nÄ± aÃ§ma gÃ¼nÃ¼dÃ¼r. BÃ¼yÃ¼k TÃ¼rkiye'nin temellerine 'Evet'lerle harÃ§ koyma gÃ¼nÃ¼dÃ¼r. Biz yeni ve bÃ¼yÃ¼k TÃ¼rkiye'nin inÅŸallah 16 Nisan'da milletimizin bÃ¼yÃ¼k Ã§oÄŸunluÄŸunun duasÄ±, rÄ±zasÄ± ve reyiyle beraber temellerine harcÄ± koyacaÄŸÄ±z ve Ã¼lkemizin gelecekte daha bÃ¼yÃ¼k bir medeniyet, daha bÃ¼yÃ¼k bir devlet, daha bÃ¼yÃ¼k bir kÃ¼ltÃ¼r, daha bÃ¼yÃ¼k bir refah iÃ§inde olmasÄ±nÄ± saÄŸlayacak gÃ¼Ã§lÃ¼ bir inÅŸa giriÅŸimini birlikte baÅŸlatacaÄŸÄ±z."

"BÃœYÃœK TÃœRKÄ°YE RÃœYASI 10 BÄ°R KIYAMET KOPAN BÄ°R TÃœRKÄ°YE'DE GERÃ‡EKLEÅžMEZ"

BozdaÄŸ, 1960, 1980 ve 2016 yÄ±llarÄ±nda darbeler yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, 1970 ve 1997 yÄ±llarÄ±nda muhtÄ±ra verildiÄŸini, 2007 yÄ±lÄ±nda da e-bildiri yayÄ±mlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± anÄ±msatarak, "BaktÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda 67 yÄ±lda TÃ¼rkiye 3 tane darbe, 3 tane muhtÄ±ra yaÅŸamÄ±ÅŸ. Sistem, kriz, arÄ±za, darbe Ã¼retiyor. TÃ¼rkiye'nin sÃ¼rekli, kriz, arÄ±za, darbe, muhtÄ±ra Ã¼reten, 10 yÄ±lda bir milletin iradesine, boyunduruk koyan bu dÃ¼zeni, hÃ¼kÃ¼met sistemini deÄŸiÅŸtirmesi ÅŸarttÄ±r. Bizim bÃ¼yÃ¼k bir TÃ¼rkiye rÃ¼yamÄ±z varsa 10 yÄ±lda bir kÄ±yamet kopan bir TÃ¼rkiye'de gerÃ§ekleÅŸtirme ÅŸansÄ±mÄ±z yoktur. Onun iÃ§in darbelere, krizlere, kaoslara karÅŸÄ± etkin mekanizmalarÄ± olan ve bunlarÄ± adeta imkansÄ±zlaÅŸtÄ±ran bir sistemi hep beraber hayata geÃ§irmeye Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z." deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.