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18:28, 18 Mart 2017 Cumartesi
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GÃ¼ncelleme: 17:20, 18 Mart 2017 Cumartesi

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AÄŸrÄ±'da kadÄ±n futbolcularÄ± taÅŸÄ±yan minibÃ¼s devrildi; 18 yaralÄ±
AÄŸrÄ±'da kadÄ±n futbolcularÄ± taÅŸÄ±yan minibÃ¼s devrildi; 18 yaralÄ±

AÄŸrÄ±'da, KadÄ±nlar 2. Futbol Ligi ekiplerinden AÄŸrÄ± Birlikspor takÄ±mÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan minibÃ¼sÃ¼n devrilmesi sonucu 1'i aÄŸÄ±r 18 kiÅŸi yaralandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

AÄŸrÄ±'da, KadÄ±nlar 2. Futbol Ligi ekiplerinden AÄŸrÄ± Birlikspor takÄ±mÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan minibÃ¼sÃ¼n devrilmesi sonucu 1'i aÄŸÄ±r 18 kiÅŸi yaralandÄ±.

Deplasmanda oynayacaklarÄ± maÃ§ iÃ§in Malatya'ya gitmek amacÄ±yla AÄŸrÄ±'dan yola Ã§Ä±kan AÄŸrÄ± Birlikspor kadÄ±n futbol takÄ±m kafilesinin yer aldÄ±ÄŸÄ± Kamil Bayram idaresindeki 04 M 0434 plakalÄ± minibÃ¼s, Patnos-MuÅŸ Karayolu'nun DoÄŸansu kÃ¶yÃ¼ mevkisinde, sÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n direksiyon hakimiyeti kaybedilmesi sonucu yan yattÄ±.

Kazada sÃ¼rÃ¼cÃ¼ Bayram ile araÃ§taki 14 kadÄ±n futbolcu ve teknik heyetten 3 kiÅŸi olmak Ã¼zere 18 kiÅŸi yaralandÄ±.

YaralÄ±lar olay yerinde yapÄ±lan ilk mÃ¼dahalenin ardÄ±ndan Patnos Devlet Hastanesine kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

Durumu aÄŸÄ±r olan futbolculardan Dicle Aslan'Ä±n, hastanedeki mÃ¼dahale sonrasÄ± Van BÃ¶lge EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesine sevk edileceÄŸi belirtildi.

AÄŸrÄ± Birlikspor kadÄ±n futbol takÄ±mÄ±nÄ±n, Konya Ä°dmanyurdu Spor ile oynayacaklarÄ± mÃ¼sabaka iÃ§in Malatya'ya gitmek Ã¼zere yola Ã§Ä±ktÄ±klarÄ± Ã¶ÄŸrenildi.Â 



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